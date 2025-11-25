Дженифър Лопес пя за 2 милиона долара хонорар на сватбата на индийски милиардер (ВИДЕО)

Дженнифър Лопес е получила хонорар от 2 милиона долара за участието си на сватбено тържество на индийски милиардер през уикенда. Певицата изпълни най-големите си хитове, включително „Waiting for Tonight“ и „Get Right“, облечена в няколко сценични костюма с богата украса.
По време на церемонията Лопес се появи в бледорозово сари, обсипано с пайети, а малко по-късно започна изпълнението си, облечена в черен сценичен костюм с изрязани елементи. След това се преоблече в златен ансамбъл с подходящо сако, а финалният ѝ тоалет беше украсено с кристали боди с високо изрязана кройка, комбинирано с ботуши до коляното.
Jennifer Lopez set the stage on fire with her biggest hits at the Netra Mantena-Vamsi Gadiraju wedding in Udaipur pic.twitter.com/jfBT7Palue
— t2 (@t2telegraph) November 23, 2025
Във видеоклип, разпространен в X, Джей Ло завършва програмата си с тост към младоженците Нетра Мантена и Вамси Гадираю, които се присъединяват към нея на сцената. Нетра е дъщеря на Рама Раджу Мантена, председател и главен изпълнителен директор на Ingenus Pharmaceuticals, а Гадираю е технологичен предприемач, съосновател и технически директор на платформата за доставки Superorder и участник в класацията Forbes 30 Under 30.
Jennifer Lopez attending a billionaire’s wedding in Udaipur, India, wearing desi attire. pic.twitter.com/1rBq9XaiP8— Mati (@matiasonya) November 23, 2025
Четиридневната сватба в Удайпур започна на 20 ноември и включваше концерти на редица световноизвестни артисти. Първата вечер беше водена от Тиесто, а традиционните индийски празненства sangeet и mehendi се състояха на 21 и 22 ноември. На 23 ноември, след самата сватбена церемония Дженифър Лопес представи основното музикално шоу.
Сред гостите бяха множество боливудски актьори, включително Дия Мирза, Емира Дастур и Софи Чоудри. На присъстващите се откроиха и Доналд Тръмп-младши и приятелката му Бетина Андерсън, заснети да танцуват на сцената в традиционни индийски облекла.
Jennifer Lopez (@JLo) stole the spotlight in her stunning @ManishMalhotra saree as she shares a breathtaking moment with the bride, groom, and the Mantena family.. 😍#udaipur #udaipurwedding #jenniferlopez #jlo #onthefloor #letsgetloud #jenniferlopezforever #jlovegas #jlodance pic.twitter.com/jd1Ln1tev7— Fab Occasions™ ( The Fab App ) (@the_fab_app) November 24, 2025
