Дженифър Лопес пя за 2 милиона долара хонорар на сватбата на индийски милиардер (ВИДЕО)

25 Ноември, 2025 16:31 935 2

Изпълнителката сменила няколко тоалета за пищната церемония

Дженифър Лопес пя за 2 милиона долара хонорар на сватбата на индийски милиардер (ВИДЕО) - 1
Снимкa: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Дженнифър Лопес е получила хонорар от 2 милиона долара за участието си на сватбено тържество на индийски милиардер през уикенда. Певицата изпълни най-големите си хитове, включително „Waiting for Tonight“ и „Get Right“, облечена в няколко сценични костюма с богата украса.

По време на церемонията Лопес се появи в бледорозово сари, обсипано с пайети, а малко по-късно започна изпълнението си, облечена в черен сценичен костюм с изрязани елементи. След това се преоблече в златен ансамбъл с подходящо сако, а финалният ѝ тоалет беше украсено с кристали боди с високо изрязана кройка, комбинирано с ботуши до коляното.

Във видеоклип, разпространен в X, Джей Ло завършва програмата си с тост към младоженците Нетра Мантена и Вамси Гадираю, които се присъединяват към нея на сцената. Нетра е дъщеря на Рама Раджу Мантена, председател и главен изпълнителен директор на Ingenus Pharmaceuticals, а Гадираю е технологичен предприемач, съосновател и технически директор на платформата за доставки Superorder и участник в класацията Forbes 30 Under 30.

Четиридневната сватба в Удайпур започна на 20 ноември и включваше концерти на редица световноизвестни артисти. Първата вечер беше водена от Тиесто, а традиционните индийски празненства sangeet и mehendi се състояха на 21 и 22 ноември. На 23 ноември, след самата сватбена церемония Дженифър Лопес представи основното музикално шоу.

Сред гостите бяха множество боливудски актьори, включително Дия Мирза, Емира Дастур и Софи Чоудри. На присъстващите се откроиха и Доналд Тръмп-младши и приятелката му Бетина Андерсън, заснети да танцуват на сцената в традиционни индийски облекла.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НАРОЧНО Е ИЗБРАЛА БУЛДОЗЕРИ

    2 0 Отговор
    ДА И ПАРТНИРАТ В ТАНЦА ЧЕ ИНАЧЕ СИ ЛИЧИ КВО ВОДЕНИЧНО КОЛЕЛО Е.

    17:30 25.11.2025

  • 2 батВесо

    2 0 Отговор
    Поканили са я. за да минат по-тънко. Явно не са им стигали мангизите да поканят Тони Стораро или Азис.

    17:41 25.11.2025