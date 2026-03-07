Новини
Никола Цолов с труден старт на сезона във Формула 2 – 17-о място в спринта на „Албърт Парк“

7 Март, 2026 09:52 301 1

Голямото състезание предстои тази нощ от 02:25 часа българско време

Никола Цолов с труден старт на сезона във Формула 2 – 17-о място в спринта на „Албърт Парк“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският талант Никола Цолов откри новия сезон във Формула 2 с динамично, но изпълнено с предизвикателства състезание на легендарната писта „Албърт Парк“ в Мелбърн, Австралия. В спринтовата надпревара, която беляза началото на шампионата, младият пилот финишира на 17-а позиция, след като премина през серия от драматични обрати и напрегнати битки на трасето.

Цолов стартира от шеста позиция и още в първите метри демонстрира хъс и бързина, изпреварвайки Рафаел Камара и възползвайки се от грешка на Оливър Гьоте. Българинът бързо се изкачи с две места напред, но още във втория тур късметът му обърна гръб. Опит за атака срещу Куш Майни в девети завой го постави в неблагоприятна позиция, което доведе до загуба на няколко места – не само Майни, но и Камара, Алекс Дън и съотборникът му Ноел Леон се възползваха от ситуацията.

В началото на третата обиколка Мартинуис Стеншорн също изпревари Цолов, макар и с излизане извън трасето – маневра, която по-късно му донесе наказание от 5 секунди. В седмата обиколка българинът отново попадна в неблагоприятна позиция, този път в опит да изпревари Дън, което доведе до нова загуба на позиции. Роман Билински, Ритомо Мията, Габриеле Мини и Лорънс ван Хьопен също преминаха пред него.

В края на една от обиколките Билински допусна грешка, която позволи на Цолов да си върне позиция, но слабото ускорение на старт-финалната права отново го остави назад. Последваха атаки от Рафаел Виягомес и Колтън Херта, като при опита на Херта да изпревари българина се стигна до контакт и завъртане на Цолов, което го изпрати още по-назад в класирането. В 15-ата обиколка Никола напусна трасето в трети завой, а малко след това на пистата излезе кола за сигурност заради инцидент с Мари Боя. Това даде възможност на част от пилотите, сред които и Цолов, да сменят гумите си със супермеки за финалните обиколки. За съжаление, тази стратегия не донесе желания резултат и българският пилот завърши 17-и.

Победата в спринта грабна парагваецът Джошуа Дюрксен, който за втора поредна година триумфира в Мелбърн. На подиума се качиха още Ноел Леон и Алекс Дън.

Голямото състезание на „Албърт Парк“ предстои тази нощ от 02:25 часа българско време. Никола Цолов ще стартира от пета позиция, което дава надежда за по-добро класиране и силен старт на сезона във Формула 2.


  • 1 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Този малката мистрия го съсипа.

    09:55 07.03.2026

