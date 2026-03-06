Брачната халка на Зендая блесна по време на скорошна фотосесия (СНИМКИ)

Появата на Зендая с пръстен, силно наподобяващ брачна халка, в нова фотосесия продължи да разпалва спекулациите, че актрисата и партньорът ѝ Том Холанд вече са сключили брак далеч от публичното внимание.

Кадрите бяха публикувани от студиото A24 в четвъртък като част от промоционална кампания за предстоящия филм „The Drama“, в който Зендая си партнира с Робърт Патинсън. На снимките актрисата носи изчистена златна халка, поставена под впечатляващия си годежен пръстен – детайл, който веднага привлече вниманието на фенове и медии.

Новите предположения се появяват малко след изявление на дългогодишния стилист на актрисата Лоу Роуч, който по време на червения килим на наградите на Гилдията на екранните актьори (SAG Awards) през 2026 г. заяви пред Access Hollywood, че сватбата вече е факт. „Сватбата вече се е състояла. Пропуснахте я“, каза той, когато беше попитан за връзката между двамата актьори, като добави, че думите му са „напълно верни“.

Представителите на Зендая и Том Холанд засега не са коментирали публично твърденията, въпреки че медии като Page Six са отправили официални запитвания.

Допълнително внимание предизвика и реакцията на майката на актрисата – Клеър Стоърмър. В профила си в Instagram тя сподели видео от интервюто на Роуч на червения килим и добави кратък коментар: „Смехът“, намеквайки, че стилистът може би се е шегувал с твърденията за тайна сватба.

Слуховете около евентуален брак между Зендая и Холанд се засилиха още в края на миналия месец, когато актрисата беше заснета на публично събитие в Бевърли Хилс, носеща семпла златна халка на левия си безименен пръст вместо масивния си годежен пръстен. Снимките, публикувани от американски таблоиди, бързо се разпространиха в социалните мрежи.

Двамата актьори, които са на по 29 години, никога не са обявявали официално годежа си. Зендая обаче за първи път беше забелязана с впечатляващ диамантен пръстен по време на церемонията „Златен глобус“ през 2025 г., което тогава предизвика предположения, че връзката им е преминала на следващ етап. По-късно тя просто потвърди, че се е случило.

Зендая и Том Холанд се запознават през 2016 г. на снимачната площадка на „Spider-Man: Homecoming“, където играят съответно Питър Паркър и Ем Джей. През следващите години слуховете за романтична връзка между тях се появяваха периодично, докато през 2021 г. двамата бяха заснети да се целуват в автомобил в Лос Анджелис – момент, който фактически потвърди отношенията им.

В последните години актрисата нееднократно е подчертавала, че се стреми да пази личния си живот далеч от прекомерното медийно внимание. В разговор с Робърт Патинсън за списание Interview тя призна, че съзнателно се опитва да запази част от живота си извън публичното пространство.

„В крайна сметка, когато си публична личност, има много неща, които не можеш да контролираш. Но някои неща трябва да останат само за теб и за хората, които обичаш“, казва актрисата. „Опитвам се да имам лично пространство – не само за персонажите, които играя, но и за себе си в реалния живот.“