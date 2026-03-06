Ерик Дейн издава мемоарите си посмъртно в края на годината (СНИМКИ)

Посмъртните мемоари на актьора Ерик Дейн, озаглавени „My Book of Days: A Memoir in Moments“, ще бъдат публикувани на 3 ноември. Книгата е завършена от самия актьор след поставянето на диагнозата амиотрофична латерална склероза (ALS) през 2023 г., съобщиха от издателството Penguin Random House.

В официално прессъобщение издателството посочва, че Ерик Дейн е взел съзнателното решение да довърши биографичната си книга въпреки напредващото заболяване и тя да бъде издадена след кончината му. „Той искаше дъщерите му и читателите да имат тези думи. Публикуването на книгата според първоначалния план му позволява да продължи да говори със своя собствен глас – със същата яснота и смелост, които го характеризираха“, се казва в изявлението. По информация на издателите актьорът е работил върху текста до последните дни от живота си.

Книгата ще бъде издадена от издателския бранд The Open Field, създаден от журналистката и обществена фигура Мария Шрайвър. Тя заяви, че приема проекта като чест, след като звездата от "Анатомията на Грей" лично е избрал нейния екип да публикува мемоарите му. Актьорът почина на 19 февруари на 53-годишна възраст след десетмесечна битка с невродегенеративното заболяване.

„Той ми каза, че иска семейството му да знае колко много ги обича и че желае да им остави история, с която да се гордеят“, коментира Шрайвър.

Малко преди смъртта си Ерик Дейн обяснява пред издателството мотивацията си да напише книгата: „Събуждам се всяка сутрин и веднага си припомням, че това е реалност – тази болест, това изпитание. Именно затова пиша тази книга.“

Актьорът допълва, че целта му е да запечата ключовите моменти от живота си – както красивите, така и трудните. „Искам да уловя моментите, които ме оформиха – дните, които никога не съм приемал за даденост. Ако моята история помогне на някого да намери смисъл в собствените си дни, тогава си струва да бъде разказана“, казва той.

Според официалното описание мемоарите проследяват пътя на Ерик Дейн от трудните му първи години в Холивуд и борбата със зависимостите до периода на трезвеност и новата перспектива, която получава след диагнозата ALS. Централна тема в книгата е осъзнаването, че „дните са всичко, което наистина имаме“.

В страниците на мемоара актьорът отделя специално място и на двете си дъщери – Били (15 г.) и Джорджия (14 г.), като споделя лични размисли за живота след неговата смърт. Дейн има двете момичета от брака си с актрисата Ребека Гейхарт.

Последното публично послание към тях той отправя и в документалната поредица на Netflix „Famous Last Words“, публикувана след смъртта му. В емоционалното обръщение актьорът насърчава дъщерите си да се борят с достойнство и решителност пред всяко изпитание.

„Борете се с всяка частица от съществото си и запазете достойнството си. Никога не се отказвайте. Тази болест може бавно да отнема тялото ми, но никога няма да отнеме духа ми“, казва той в интервюто. В края на посланието си добавя: „Били и Джорджия, вие сте моето сърце, вие сте всичко за мен. Обичам ви.“

Ерик Дейн и Ребека Гейхарт сключват брак през 2004 г. След 13 години съвместен живот актрисата подава молба за развод през 2018 г., но през март тази година двамата официално прекратяват процедурата. Ребека остава до актьора по време на борбата му с ALS, като по-късно заявява, че решението ѝ е било продиктувано и от желанието да даде пример на децата им за подкрепа към семейството в трудни моменти.

След смъртта на актьора негови приятели създадоха дарителска кампания в подкрепа на двете му дъщери. В описанието на инициативата се посочва, че Ерик Дейн е оставил след себе си „съпругата си Ребека и двете си дъщери, които бяха центърът на неговия свят“, като до последно е бил ангажиран с подкрепата на хора, страдащи от същото заболяване.