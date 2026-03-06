Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Годеницата на Рачков разкри докъде са стигнали с плановете за сватбата (ВИДЕО)

6 Март, 2026 17:59 905 5

Виктория всъщност сподели, че все още се радват на емоциите от годежа

Годеницата на Рачков разкри докъде са стигнали с плановете за сватбата (ВИДЕО) - 1
Кадър: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Годеницата на Димитър Рачков – Виктория Кузманова, проговори за връзката им и плановете за сватба по време на гостуването си в предаването "На кафе".

Тя призна, че емоцията от годежа все още тресе много силно и двамата и те продължават да я преживяват всеки ден.

"Все още има емоции от годежа, те са всеки ден. Не ни беше важно бързо да нашуми това, а почувствах, че на откриването на салона ми трябва да го разкрия", сподели бившата адреналинка.

По думите ѝ, въпреки многобройните публикации и спекулации в медиите, конкретни планове за сватба все още няма.

"Все още не сме коментирали дата и място за сватбата, защото и двамата сме много заети – аз със салоните, а той с представлението си и ангажиментите като водещ на "Капките", каза тя.

Виктория Кузманова категорично опроверга появилите се слухове за предстояща церемония.

"Имаше фалшиви статии за нас, че вече имало дати, щели сме на морето или на планината да се женим, което изобщо не е вярно", заяви годеницата на Рачков.

В момента влюбената двойка все още се радва на годежа си и предпочитат да не бързат със сватбените планове, докато професионалните им ангажименти са в разгара си.


