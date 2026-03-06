Новини
Предсказала ли е баба Ванга война в Близкия Изток през 2026 г.?

Предсказала ли е баба Ванга война в Близкия Изток през 2026 г.?

6 Март, 2026

Британските издания продължават с опитите си да тълкуват предсказанията на Ванга

Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова

Най-известната родна ясновидка Вангелия Гущерова, известна по света като Баба Ванга, отново беше отразена от някои международни издания, които решиха да припомнят приписвани ѝ прогнози за 2026 г. Сред тях се открояват предупреждения за сериозни геополитически сътресения, икономически турбуленции и природни катаклизми, които според различни публикации биха могли да променят баланса на силите в света.

Баба Ванга, родена през 1911 г. в Струмица и починала през 1996 г., остава една от най-обсъжданите фигури в историята на пророчествата. През годините нейното име често се свързва с предсказания за големи исторически събития, като разпадането на Съветския съюз, терористичните атаки от 11 септември 2001 г. или нарастващото влияние на Китай в глобалната политика – твърдения, които обаче често се оспорват от изследователи и историци поради липса на преки документални доказателства.

Според публикации, цитирани от британския таблоид Daily Mail и други медии, на Ванга се приписва прогноза, че около 2026 г. може да се стигне до мащабен международен конфликт, който да предизвика съществена промяна в глобалния политически ред. Твърди се, че подобен конфликт би могъл да доведе до период на силна геополитическа нестабилност и преразпределение на влиянието между големите световни сили.

Коментаторите често свързват тези предполагаеми предсказания със съвременните напрежения в международната политика – включително конфликтите в Близкия изток, продължаващата война в Украйна и стратегическото съперничество между Съединените щати и Китай. В някои интерпретации се споменава и възможността за ескалация около Тайван – регион, който от години е в центъра на геополитическо напрежение между Пекин и Вашингтон.

Някои публикации също така твърдят, че в пророчествата на българската мистичка се съдържат предупреждения за сериозни икономически сътресения в средата на десетилетието. Според тези интерпретации е възможна нова глобална финансова криза, характеризираща се с пазарни спадове, висока инфлация и нестабилност на валутните пазари. Икономисти обаче подчертават, че подобни прогнози не се основават на конкретни доказателства и трябва да се разглеждат по-скоро като популярни спекулации.

Освен геополитически и икономически събития, на Ванга се приписват и предупреждения за природни катастрофи, включително засилена сеизмична активност, вулканични изригвания и екстремни климатични явления. В някои медийни интерпретации се твърди, че подобни събития могат да засегнат значителни части от планетата. Учените обаче отбелязват, че подобни твърдения не са подкрепени с научни прогнози и не могат да бъдат разглеждани като реални предвиждания.

Изследователи на феномена Баба Ванга често посочват, че повечето от широко разпространяваните „пророчества“ са публикувани години след смъртта ѝ и рядко съществуват автентични записи на точните ѝ думи. Това допринася за появата на множество интерпретации, които периодично се появяват в медиите, особено при глобални кризи или политически напрежения.

Въпреки това интересът към личността на баба Ванга остава силен десетилетия след смъртта ѝ. Нейното име продължава да се появява в международните медии, често съпътствано от прогнози за катаклизми и глобални конфликти, вещаещи дори края на света.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    6 13 Отговор
    Отдавна се знае че баба Ванга е казала за голяма война през 2026 г.

    18:32 06.03.2026

  • 2 жалко

    22 7 Отговор
    Да беше казала Ванга , кога държавата ни ще се освободи от тикви и свинни !!

    Коментиран от #10, #14

    18:34 06.03.2026

  • 3 Цвете

    14 6 Отговор
    ГРЯХ Е ДА СПОМЕНАВАТЕ ИСТОРИЯ, АБСОЛЮТНО ЛЪЖЛИВА ,ЗАЩОТО БАБА ВАНГА, НИКОГА НЕ Е ГОВОРИЛА ПРЕД НИКОГО ПОДОБНИ ГЛУПОСТИ. СПРЕТЕ С ПАМЕТТА НА ТАЗИ ЖЕНА. 🫦

    Коментиран от #8

    18:35 06.03.2026

  • 4 Aлфа Bълкът

    7 3 Отговор
    А предсказала ли е Петрохан? Кога България ще има пак силен национален отбор по футбол?
    Предсказала ли е, че ще вкараме някой политик във затвора, като бивши премиери, президенти, за един много нагъл и арогантен енергиен министър се сещам, дето ни захлупи с "Голям шлем".

    18:38 06.03.2026

  • 5 За баба

    3 1 Отговор
    Ви Ванга не знам, но онзи нашия я предсказа.

    18:38 06.03.2026

  • 7 Смешка Рублева

    7 2 Отговор
    Мине не мине време и Баба Ванга, мир на праха и, продължава да предсказва катаклизми и войни... всяка година!!!

    18:40 06.03.2026

  • 8 Дик диверсанта

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Цвете":

    Рос дебилите злоупотребяват с душата на тази жена.

    18:44 06.03.2026

  • 9 Анонимен

    4 1 Отговор
    Баба Ванга е предсказала една голяма истина..... Всички управляващи комунисти в бъдеще, като хемелеони ще се преобърнат от управляващи комунисти на управляващи джендери!

    Коментиран от #15

    18:45 06.03.2026

  • 10 Аз ще ви кажа!

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "жалко":

    Пуснете ЕДНА БЮЛЕТИНА!

    18:48 06.03.2026

  • 12 Баба Ванга казала

    5 5 Отговор
    Киев покръсти татаро-монголите от московските блата, Киев ще ги опее !

    18:52 06.03.2026

  • 13 Вангя

    4 6 Отговор
    Русия ке падне, га Оранжевият удари Персия.

    18:59 06.03.2026

  • 14 Аз ще ти кажа

    6 6 Отговор

    До коментар #2 от "жалко":

    Когато българите поумнеят и изгонят всички руски агенти от България.

    19:00 06.03.2026

  • 15 Нсич

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Анонимен":

    По принцип комунизмът е лява идеология като джендърството.

    19:01 06.03.2026

  • 16 Извинения

    6 1 Отговор
    Да бе, война ще има защото баба Ванга казала, а не защото Тръмп и Натаняхо са алчни фашисти.

    19:04 06.03.2026

  • 17 Град Симитли

    2 2 Отговор
    Тя да беше жива,така щеше да запсува,дето и приписват всякакви "пророчества" та пушек ще се вдига!

    19:05 06.03.2026

  • 18 си дзън

    4 3 Отговор
    Ванга е казала: русията нема да падне, тя ке се разпадне.

    Коментиран от #19

    19:08 06.03.2026

  • 19 Лос Страдамос

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "си дзън":

    Друго казаха ли ти звездите,че е казала ?!
    Че ке ти увеене мешинАта?

    19:10 06.03.2026

  • 20 дядо дръмпи каза

    1 1 Отговор
    Човекът на дс ,баба ви ванга знаеше всичко за нашия и другия свят ....,но не позна че две Б-та ще играят финал в щатите 94г ,както и не разбра кога ще хвърли топа!!!

    19:12 06.03.2026

  • 21 Е то бива, бива, но чак толкова...

    4 1 Отговор
    Хайде стига с тези дивотии какво е казала Ванга, Нострадамус или който и да е друг пророк. Никой от тях не е гворил с цифри, имена и прочее детайли. Кой как си тълува или интерпритира думите или записките е съвсем друга тема. Те могат да бъдат тълкувани и предствяни в двете крайности, и това е най загадъчното в тях. Те говорят условно, което всеки може да тълкува според личния си ментален багаж. Никога Ванга не е дори споменавала дати, години или кавито и да било цифри.

    19:16 06.03.2026

  • 22 Ами

    1 2 Отговор
    Предсказанията на Ванга ги има в нета.
    Тя предсказва много неща, но не и край на света.
    Поне в близкото бъдеще :)

    19:22 06.03.2026

  • 23 Вангелия Гущерова

    1 1 Отговор
    Лето две илядо и двайсе и шесто кочината на ДС ке изчезне от картата на свето!

    19:38 06.03.2026

  • 24 знаещ

    0 2 Отговор
    предсказала я е но не е казваша коя година ще бъде както и всички останали предсказания не са били свързани с дати!!! запомнете го това! но също така предсказа че след тази война която ще се обърне във световна ще дойде най-после дългоочакваната смяна на сеетовния ред ! сащ ще си намерят майстора

    20:03 06.03.2026