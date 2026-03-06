Предсказала ли е баба Ванга война в Близкия Изток през 2026 г.?

Най-известната родна ясновидка Вангелия Гущерова, известна по света като Баба Ванга, отново беше отразена от някои международни издания, които решиха да припомнят приписвани ѝ прогнози за 2026 г. Сред тях се открояват предупреждения за сериозни геополитически сътресения, икономически турбуленции и природни катаклизми, които според различни публикации биха могли да променят баланса на силите в света.
Баба Ванга, родена през 1911 г. в Струмица и починала през 1996 г., остава една от най-обсъжданите фигури в историята на пророчествата. През годините нейното име често се свързва с предсказания за големи исторически събития, като разпадането на Съветския съюз, терористичните атаки от 11 септември 2001 г. или нарастващото влияние на Китай в глобалната политика – твърдения, които обаче често се оспорват от изследователи и историци поради липса на преки документални доказателства.
Според публикации, цитирани от британския таблоид Daily Mail и други медии, на Ванга се приписва прогноза, че около 2026 г. може да се стигне до мащабен международен конфликт, който да предизвика съществена промяна в глобалния политически ред. Твърди се, че подобен конфликт би могъл да доведе до период на силна геополитическа нестабилност и преразпределение на влиянието между големите световни сили.
Коментаторите често свързват тези предполагаеми предсказания със съвременните напрежения в международната политика – включително конфликтите в Близкия изток, продължаващата война в Украйна и стратегическото съперничество между Съединените щати и Китай. В някои интерпретации се споменава и възможността за ескалация около Тайван – регион, който от години е в центъра на геополитическо напрежение между Пекин и Вашингтон.
Някои публикации също така твърдят, че в пророчествата на българската мистичка се съдържат предупреждения за сериозни икономически сътресения в средата на десетилетието. Според тези интерпретации е възможна нова глобална финансова криза, характеризираща се с пазарни спадове, висока инфлация и нестабилност на валутните пазари. Икономисти обаче подчертават, че подобни прогнози не се основават на конкретни доказателства и трябва да се разглеждат по-скоро като популярни спекулации.
Освен геополитически и икономически събития, на Ванга се приписват и предупреждения за природни катастрофи, включително засилена сеизмична активност, вулканични изригвания и екстремни климатични явления. В някои медийни интерпретации се твърди, че подобни събития могат да засегнат значителни части от планетата. Учените обаче отбелязват, че подобни твърдения не са подкрепени с научни прогнози и не могат да бъдат разглеждани като реални предвиждания.
Изследователи на феномена Баба Ванга често посочват, че повечето от широко разпространяваните „пророчества“ са публикувани години след смъртта ѝ и рядко съществуват автентични записи на точните ѝ думи. Това допринася за появата на множество интерпретации, които периодично се появяват в медиите, особено при глобални кризи или политически напрежения.
Въпреки това интересът към личността на баба Ванга остава силен десетилетия след смъртта ѝ. Нейното име продължава да се появява в международните медии, често съпътствано от прогнози за катаклизми и глобални конфликти, вещаещи дори края на света.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
18:32 06.03.2026
2 жалко
Коментиран от #10, #14
18:34 06.03.2026
3 Цвете
Коментиран от #8
18:35 06.03.2026
4 Aлфа Bълкът
Предсказала ли е, че ще вкараме някой политик във затвора, като бивши премиери, президенти, за един много нагъл и арогантен енергиен министър се сещам, дето ни захлупи с "Голям шлем".
18:38 06.03.2026
5 За баба
18:38 06.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Смешка Рублева
18:40 06.03.2026
8 Дик диверсанта
До коментар #3 от "Цвете":Рос дебилите злоупотребяват с душата на тази жена.
18:44 06.03.2026
9 Анонимен
Коментиран от #15
18:45 06.03.2026
10 Аз ще ви кажа!
До коментар #2 от "жалко":Пуснете ЕДНА БЮЛЕТИНА!
18:48 06.03.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Баба Ванга казала
18:52 06.03.2026
13 Вангя
18:59 06.03.2026
14 Аз ще ти кажа
До коментар #2 от "жалко":Когато българите поумнеят и изгонят всички руски агенти от България.
19:00 06.03.2026
15 Нсич
До коментар #9 от "Анонимен":По принцип комунизмът е лява идеология като джендърството.
19:01 06.03.2026
16 Извинения
19:04 06.03.2026
17 Град Симитли
19:05 06.03.2026
18 си дзън
Коментиран от #19
19:08 06.03.2026
19 Лос Страдамос
До коментар #18 от "си дзън":Друго казаха ли ти звездите,че е казала ?!
Че ке ти увеене мешинАта?
19:10 06.03.2026
20 дядо дръмпи каза
19:12 06.03.2026
21 Е то бива, бива, но чак толкова...
19:16 06.03.2026
22 Ами
Тя предсказва много неща, но не и край на света.
Поне в близкото бъдеще :)
19:22 06.03.2026
23 Вангелия Гущерова
19:38 06.03.2026
24 знаещ
20:03 06.03.2026