Сидни Суини показа изненадваща промяна във визията си (СНИМКИ)

27 Октомври, 2025 15:01 441 0

Блондинката се сбогува с дългите си коси

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актрисата Сидни Суини се появи с напълно променена визия на специалната прожекция на филма „Christy“ в Лос Анджелис, организирана от Американския филмов институт в събота вечер.

28-годишната звезда от „Еуфория“ се раздели с дългата си коса и избра нов цвят — яркорусо, заменяйки по-тъмния нюанс, с който беше заснета по-рано този месец на премиерата на „Christy“ в рамките на Лондонския филмов фестивал BFI.

Прическата е дело на коафьора Глен Коко Орпеза, който публикува в Instagram снимки от едноседмичния процес по трансформацията. „Не бих могъл да бъда по-доволен от този лъскав и изчистен резултат“, написа стилистът. Цветът е определен от колориста на звездата Джейкъб Шварц като „bleached suede blond“ — избелен нюанс с мек, кадифен ефект.

За събитието Сидни Суини избра дълга бледорозова рокля с дълбоко деколте на Miu Miu, която подчерта новата ѝ визия.

Сред гостите не беше настоящият ѝ партньор, музикалният мениджър Скутър Браун. Източник, цитиран от Page Six, посочва, че двамата поддържат близки отношения, като актрисата често се допитва до него за професионални съвети. „Тя цени възможността да получи мнение по кариерни въпроси“, споделя източникът, допълвайки, че основният ѝ приоритет остава професионалното развитие.

Във филма „Christy“ Сидни Суини влиза в ролята на боксьорката Кристи Мартин, която ѝ донесе ранни прогнози за участие в надпреварата за „Оскар“. За да изиграе легендарната спортистка, актрисата е качила близо 14 килограма мускулна маса и се е подложила на пълна физическа трансформация.

„Не влизах в нито един чифт от старите си дънки“, разказва тя пред W Magazine. „Обикновено нося размер 23, а по време на снимките бях 27.“ По думите ѝ промяната е била „драстична, но необходима“ за постигане на автентичен образ на ринга.

Филмът „Christy“ ще излезе по кината в края на годината и вече се счита за един от силните кандидати в сезона на наградите.


