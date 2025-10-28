Новини
60-годишна шведка открадна 1,7 милиона лири, за да ги прати на "Мик Джагър"

28 Октомври, 2025 14:58

  • романтична измама-
  • мик джагър-
  • кражба-
  • държавни средства-
  • швеция-
  • измама

Жената е държавна служителка, присвоила средства от бюджета на община

60-годишна шведка открадна 1,7 милиона лири, за да ги прати на "Мик Джагър" - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Шведските власти разследват изключителен случай на финансово присвояване, след като 60-годишна бивша служителка на общината в Солна, предградие на Стокхолм, бе обвинена, че е отклонила 1,68 милиона британски лири (около 18,3 милиона шведски крони) от местния бюджет. Жената твърди, че станала жертва на „романтични измамници“, представящи се за рок легендата сър Мик Джагър.

Според материалите по делото, контактът между жената и измамника започнал през 2018 година. Мъжът, представящ се за фронтмена на „The Rolling Stones“, ѝ писал онлайн, като постепенно изградил доверие и започнал да ѝ прави романтични предложения. По думите ѝ, той я уверявал, че възнамерява да се разведе и да започне нов живот с нея. Малко по-късно започнали молбите за пари – „за адвокати, за пътувания, за уреждане на лични въпроси“, както е записано в показанията.

От 2019 до 2023 година служителката извършила общо 179 банкови трансакции, чрез които превела пари от общински сметки към собствени, а впоследствие – към сметки в чужбина. Средствата са проследени до държави като Гана, Нигерия, Турция и Хонконг. След изчерпване на общинските средства жената продала лични активи – автомобил, бижута и лятна къща, оценена на над 2,5 милиона крони (приблизително 230 000 евро) – и също изпратила получените пари на измамника.

Обвинението срещу нея е за присвояване в особено големи размери – престъпление, което по шведското законодателство се наказва с до шест години лишаване от свобода. Прокуратурата определи случая като „изключително сериозен“, тъй като нанесените щети върху общината са значителни и едва малка част от сумата е възстановена. Според прокурора Сюзан Охбом, жената е действала в състояние на пълна заблуда, но това не я освобождава от отговорност, тъй като е използвала служебното си положение за лични преводи.

По време на разпитите обвиняемата е заявила, че не може да обясни поведението си и се чувства „дълбоко засрамена“. Разследването на самата измама, извършена от непознатия „Мик Джагър“, е прекратено, тъй като извършителят не може да бъде идентифициран. Парите са преминали през множество международни сметки и посредници, което практически изключва възможността за възстановяването им.

Случаят от Солна не е изолиран. Само през 2024 г. шведските власти регистрират над 7 000 сигнала за т.нар. „романтични измами“ – онлайн престъпления, при които измамници се представят за известни личности или заможни бизнесмени. Подобни схеми се наблюдават и в други държави. По данни на британската Служба за финансово поведение, жертвите на „любовни“ измами във Великобритания са загубили над 106 милиона лири за една година. Най-често престъпниците използват снимки и имена на реални звезди, сред които Гари Барлоу, Киану Рийвс и Ед Шийрън.

Експерти по киберсигурност отбелязват, че подобни измами са се превърнали в индустрия с висока степен на организация. Те комбинират психологическа манипулация, фалшиви профили в социални мрежи и използване на криптовалути за прикриване на паричните потоци. В случая на шведската служителка измамниците вероятно са действали в координирана група, използвайки различни посредници за прехвърляне на средствата.

В момента прокуратурата подготвя делото за съд, а общината в Солна настоява за пълно обезщетение. Макар шансовете за възстановяване на сумата да са минимални, случаят вече се използва като пример в обученията на държавни служители за рисковете от онлайн комуникация и социално инженерство.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    6 0 Отговор
    Това да не е неква роднина на нашата калинка дето изпрати крадени държавни пари на Роби Уилямс ....??! Идиоти има навсякъде ....само , че нашата селска пръчка я покриха , ни вопъл ни стон по темата ...??!

    15:03 28.10.2025

  • 2 немо

    6 0 Отговор
    дедо Джагър сигурно не си знае милионите, тя тръгнала да го спонсорира

    Коментиран от #5

    15:06 28.10.2025

  • 3 Определено

    4 0 Отговор
    Жените са емоционално оглупели и напълно неразумни същества когато думата член се вмъкне между ушите им. Тогава стават необяснимо наивни и сляпо вярващи в картинката от монитора.

    15:10 28.10.2025

  • 4 Сега всички

    4 1 Отговор
    Коментатори ще започнат да остроумничат язвително и самонадеяно, НО, замисляте ли се колко ужасно самотни са хората от този проклет “клуб на богатите” и колко откъснати от реалния живот са, за да се хвърлят така отчаяно, за да хванат всяка дори сянка на любов???

    Коментиран от #6, #7

    15:19 28.10.2025

  • 5 Идън

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "немо":

    Е,този сатисфекшън и е излязъл много скъпо...

    15:30 28.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Опааа

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сега всички":

    😆 Я па тоя! 😆 Сянка на любов…😆

    15:33 28.10.2025

  • 8 Абе

    3 0 Отговор
    Да започнат разследване срещу тези манг.... у Африка!

    15:38 28.10.2025

  • 9 Анонимен

    1 0 Отговор
    Тъжно. За съжаление доверчивият човек често става жертва на недобронамерени хора, но в живота всичко се връща.

    Дано намери споделена любов.

    15:44 28.10.2025