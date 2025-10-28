Джордж Клуни пуска своя марка безалкохолна бира

Актьорът Джордж Клуни и сътрудникът му Ранд Гербер, основатели на марката текила Casamigos, разработват нов общ проект — безалкохолна бира, съобщава „Page Six“, позовавайки се на източници, близки до двамата предприемачи.

Клуни и Гербер, заедно с бизнес партньора си Майк Мелдман, планират да представят напитката през март следващата година. Проектът е първият им съвместен бизнес след продажбата на Casamigos Tequila на компанията Diageo през 2017 г. за 1 милиард долара.

По информация на американските медии, новият продукт ще следва концепцията на Casamigos – марка, възникнала от приятелството между Клуни и Гербер, които в миналото са били съседи с ваканционни имоти в Мексико. И двамата са известни със своите приятелски мотоциклетни пътешествия из Мексико, Испания и други страни, както и с организирането на едни от най-известните холивудски празненства, включително традиционното парти на Casamigos за Хелоуин.

В изявление, свързано с новия проект, се посочва, че Клуни, Гербер и Мелдман „не са се оттеглили от активен живот, а продължават да правят това, което обичат“. Според описанието, тримата приятели „между пътешествия с мотори и нощни разговори са създали нещо ново – безалкохолна бира, направена от истински приятели за истински приятели, за хора, които искат да се събудят готови за следващия ден“.

Джордж Клуни наскоро призна в интервю, че се е въздържал от алкохол по време на участието си в постановка на Бродуей, тъй като алкохолът влияе негативно върху гласа и съня. По думите му, актьорският процес изисквал дисциплина, „подобна на тази на спортист“. Въпреки това, актьорът с чувство за хумор разказва, че е „наваксал“ след края на сезона, когато се напил след церемонията по връчването на наградите „Тони“.

Разширяването на пазара за безалкохолни напитки изглежда стратегически ход. Данни на изследователската компания NIQ показват, че продажбите на безалкохолна бира, вино и спиртни напитки в САЩ са нараснали с 26% през последната година, достигайки над 800 милиона долара.

През последните години безалкохолните бири навлязоха и в рекламите на Супербоул. През 2023 г. Heineken 0.0 стана първата безалкохолна марка, излъчила реклама по време на големия мач. Година по-късно Michelob Ultra Zero също се появи в ефира, като цената на 30-секундно рекламно време по време на събитието достигна средно 8 милиона долара.