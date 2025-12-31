Лекарите съветват: Как да не посрещнем новата година с махмурлук?

Последната нощ на годината традиционно е свързана с празнични наздравици, но за много хора 1 януари започва с добре познатите симптоми на махмурлука – главоболие, гадене, умора и дехидратация. Според медицинските изследвания обаче махмурлукът не е неизбежен. Науката предлага няколко работещи стратегии, които могат значително да намалят риска и тежестта му.

Алкохолът действа като диуретик, което води до загуба на течности и електролити – основната причина за главоболие и отпадналост. Специалисти от Mayo Clinic подчертават, че редуването на всяка алкохолна напитка с чаша вода е един от най-ефективните начини за предпазване от дехидратация. Допълнителен прием на вода преди лягане също намалява сутрешните симптоми.

Изборът на алкохол също има значение. По данни на изследвания, цитирани от World Health Organization, т.нар. конгенери – странични вещества, образувани при ферментацията – усилват махмурлука. Те се съдържат в по-големи количества в тъмните напитки като уиски, ром и червено вино. По-светлите алкохоли, като водка и джин, обикновено предизвикват по-слаби симптоми.

Храненето преди консумация на алкохол е още един ключов фактор. Мазнини и протеини забавят усвояването на алкохола в кръвта, което намалява резките пикове на интоксикация. Диетолози от Harvard Medical School препоръчват пълноценно хранене няколко часа преди празненството, вместо пиене „на празен стомах“.

Сънят също играе съществена роля. Макар алкохолът да предизвиква сънливост, той нарушава фазите на дълбокия сън. Недоспиването усилва усещането за махмурлук. Специалистите съветват да се осигурят поне 7–8 часа почивка и да се избягва допълнително стимулиране с кофеин късно през нощта.

Популярните „чудодейни“ средства срещу махмурлук – от мазна закуска до енергийни напитки – имат ограничен ефект. Единствено обезболяващи като ибупрофен могат да облекчат главоболието, но лекарите предупреждават да не се комбинират с алкохол и да се избягва парацетамол, който натоварва черния дроб.

Заключението на медицинската общност е ясно: няма магическо решение срещу махмурлука, но умереността, хидратацията, правилният избор на напитки и достатъчният сън значително увеличават шанса първият ден от новата година да започне без неприятни последици. В крайна сметка най-сигурният метод, потвърден от науката, остава простият – по-малко алкохол и повече грижа за тялото.