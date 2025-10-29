Галин разкри подробности за скандала с Галена (ВИДЕО)

В скорошното си гостуване в подкаста на Елизабет Методиева, поп фолк звездата и продуцент Галин разказа своята версия на скандала около хита "Мой си мерак", изпълнен от Симона и Мирела. Оказва се, че именно тази песен е в основата на напрежението между него и колежката му в лекия жанр Галена, която доскоро бе и негова близка приятелка.

Галин разказа, че двамата изпълнители са закупили правата върху мелодията от един и същи албански композитор – Marenglen Boja, но при различни обстоятелства и в различни моменти. Галена първа проявила интерес към песента, дори я капарирала преди около 3-4 години, но така и не завършила документацията за правата и съответно не я е купила.

"Не сме го изяснили още. Тя ми е сърдита и до ден-днешен. Не мога да разбера каква вина имам по въпроса", коментира Галин в разговора.

Той разказа, че е чул песента едва преди около две години, силно я харесал и се свързал с композитора, за да я закупи. По думите му, тогава получил уверение, че мелодията е свободна, последвало заплащане и подписване на документи за авторски права.

"Изпратих ѝ целия си чат с композитора. Не искам да мисли, че правя нещо зад гърба ѝ. Черно на бяло – всичко ѝ изпратих. А тя не ми отговаря до ден-днешен", разказа още Галин пред водещата видимо разочарован от стечението на обстоятелствата.

Ситуацията се усложнила още повече, след като Доника, племенницата на Галена и бивша изпълнителка в лейбъла на Галин, информирала съдружника му, че песента всъщност вече била купена от Галена. Това накарало Галин отново да се обърне към композитора и да провери случая. Отговорът бил ясен – нямало предишен подписан договор с Галена.

„Аз не намирам себе си за виновен“, категоричен е Галин.

Междувременно песента "Мой си мерак" се превърна в хит, но остави след себе си не само овации от феновете, а и горчив привкус на обида между две от големите имена в попфолка, пише Шоу Блиц.