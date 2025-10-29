Новини
Любопитно »
Галин разкри подробности за скандала с Галена (ВИДЕО)

Галин разкри подробности за скандала с Галена (ВИДЕО)

29 Октомври, 2025 12:31 1 000 8

  • галена-
  • галин-
  • поп фолк-
  • скандал-
  • чалга-
  • кражба

Двамата купили правата върху песен на албански композитор, но Галин изпреварил колежката си и направил първи песен

Галин разкри подробности за скандала с Галена (ВИДЕО) - 1
Кадър: YouTube
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В скорошното си гостуване в подкаста на Елизабет Методиева, поп фолк звездата и продуцент Галин разказа своята версия на скандала около хита "Мой си мерак", изпълнен от Симона и Мирела. Оказва се, че именно тази песен е в основата на напрежението между него и колежката му в лекия жанр Галена, която доскоро бе и негова близка приятелка.

Галин разказа, че двамата изпълнители са закупили правата върху мелодията от един и същи албански композитор – Marenglen Boja, но при различни обстоятелства и в различни моменти. Галена първа проявила интерес към песента, дори я капарирала преди около 3-4 години, но така и не завършила документацията за правата и съответно не я е купила.

"Не сме го изяснили още. Тя ми е сърдита и до ден-днешен. Не мога да разбера каква вина имам по въпроса", коментира Галин в разговора.

Той разказа, че е чул песента едва преди около две години, силно я харесал и се свързал с композитора, за да я закупи. По думите му, тогава получил уверение, че мелодията е свободна, последвало заплащане и подписване на документи за авторски права.

"Изпратих ѝ целия си чат с композитора. Не искам да мисли, че правя нещо зад гърба ѝ. Черно на бяло – всичко ѝ изпратих. А тя не ми отговаря до ден-днешен", разказа още Галин пред водещата видимо разочарован от стечението на обстоятелствата.

Ситуацията се усложнила още повече, след като Доника, племенницата на Галена и бивша изпълнителка в лейбъла на Галин, информирала съдружника му, че песента всъщност вече била купена от Галена. Това накарало Галин отново да се обърне към композитора и да провери случая. Отговорът бил ясен – нямало предишен подписан договор с Галена.

„Аз не намирам себе си за виновен“, категоричен е Галин.

Междувременно песента "Мой си мерак" се превърна в хит, но остави след себе си не само овации от феновете, а и горчив привкус на обида между две от големите имена в попфолка, пише Шоу Блиц.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нацюга

    5 0 Отговор
    Много забогатяха някои въглени

    12:32 29.10.2025

  • 2 Митко Пайнера

    2 0 Отговор
    Местя го в другия крачол..

    12:37 29.10.2025

  • 3 Кюрд

    2 0 Отговор
    С мирижливите цици навънка

    12:47 29.10.2025

  • 4 онзи

    2 0 Отговор
    Голяма драма... Няма да мога да заспя пяла седмица...

    12:55 29.10.2025

  • 5 Дудов

    2 0 Отговор
    Селяци,г-н Дудов, прости селяци

    13:09 29.10.2025

  • 6 Какво

    2 0 Отговор
    точно иска да каже автора с думите: колежката му от лекия жанр? За кой жанр става въпрос?

    Коментиран от #8

    13:09 29.10.2025

  • 7 Митко Лайнера

    1 0 Отговор
    Боли ме шперплат за тия некадърници

    13:10 29.10.2025

  • 8 Умен

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Какво":

    За лекия

    13:10 29.10.2025