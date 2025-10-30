Новини
Любопитно »
Фронтменът на Måneskin предложи брак на актрисата Доув Камерън

Фронтменът на Måneskin предложи брак на актрисата Доув Камерън

30 Октомври, 2025 11:44 466 0

  • måneskin-
  • предложи брак-
  • доув-
  • камерън-
  • годеж-
  • пръстен

Нито певецът, нито актрисата обаче все още не са отговорили на слуховете

Фронтменът на Måneskin предложи брак на актрисата Доув Камерън - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Фронтменът на Måneskin, Дамиано Дейвид, е предложил брак на приятелката си, актрисата Доув Камерън, съобщи TMZ.

Папараци заснеха Дамиано Дейвид и Доув Камерън на разходка в Сидни. Журналистите забелязаха, че актрисата носи диамантен пръстен на безименния си пръст. Осведомен източник потвърди годежа пред TMZ. Нито певецът, нито актрисата обаче все още не са отговорили на слуховете.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от TMZ (@tmz_tv)


За романс между Дамиано Дейвид и Доув Камерън се заговори миналата есен. През септември актрисата, която участва в тийнейджърския сериал „Лив и Мади“, беше забелязана на концерт на Maneskin. През октомври Дамиано Дейвид и Доув Камерън бяха снимани да се целуват на парти. Оттогава звездите са виждани заедно още няколко пъти.

Италианската рок група Maneskin е основана през 2015 г. от вокалиста Дамиано Давиде, басиста Виктория Де Анджелис, китариста Томас Раджи и барабаниста Итън Торкио. Музикантите придобиха международна слава след като спечелиха конкурса за песен на Евровизия през 2021 г. с песента „Zitti E Buoni“.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ