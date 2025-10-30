Фронтменът на Måneskin предложи брак на актрисата Доув Камерън

Фронтменът на Måneskin, Дамиано Дейвид, е предложил брак на приятелката си, актрисата Доув Камерън, съобщи TMZ.

Папараци заснеха Дамиано Дейвид и Доув Камерън на разходка в Сидни. Журналистите забелязаха, че актрисата носи диамантен пръстен на безименния си пръст. Осведомен източник потвърди годежа пред TMZ. Нито певецът, нито актрисата обаче все още не са отговорили на слуховете.

За романс между Дамиано Дейвид и Доув Камерън се заговори миналата есен. През септември актрисата, която участва в тийнейджърския сериал „Лив и Мади“, беше забелязана на концерт на Maneskin. През октомври Дамиано Дейвид и Доув Камерън бяха снимани да се целуват на парти. Оттогава звездите са виждани заедно още няколко пъти.

Италианската рок група Maneskin е основана през 2015 г. от вокалиста Дамиано Давиде, басиста Виктория Де Анджелис, китариста Томас Раджи и барабаниста Итън Торкио. Музикантите придобиха международна слава след като спечелиха конкурса за песен на Евровизия през 2021 г. с песента „Zitti E Buoni“.