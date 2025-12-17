Краси принуждавал Киара да продадат или заложат пръстена от "Ергенът: Любов в рая"

Макар да преживяха страшни скандали като част от най-скандалния любовен триъгълник в "Ергенът: Любов в рая" и въпреки това завършиха шоуто заедно, в крайна сметка се оказа, че Киара и Краси не са заедно след финала. Прекратили са взаимоотношения малко след края на предаването, споделиха и двамата в "Преди обед", където гостуваха тази сутрин.

Краси и Киара разказаха за преживяванията си в предаването и за причините, довели до края на отношенията им. Краси сподели, че през цялото време е бил автентичен и не е изневерявал на себе си, като подчерта: „За себе си мога да кажа, че бях себе си. Минахме през много перипетии, за нас беше трудно да стигнем до финала“.

От своя страна Киара също заяви, че е била напълно искрена в поведението си, дори когато е била критикувана. „Аз също бях искрена, дори в моментите, в които бях скастрена, че проявих спортна злоба, това пак съм аз. Бях през цялото време себе си, както в хубавите, така и в кофти моментите“, призна тя.

Певицата допълни, че не е била наясно с много от интимните отношения на Краси по време на формата и когато е научила за тях, го е приела много негативно. И двамата са единодушни, че атмосферата в предаването е била изключително токсична, заради постоянните интриги и напрежение между участниците.

След излизането от риалити формата Киара осъзнала, че връзката им трудно може да продължи в реалния живот. По думите ѝ Краси ѝ е предложил да продадат или заложат пръстена, което силно я е разочаровало. Освен това тя била постоянно ангажирана с участия и нямала достатъчно време за общи моменти.

Краси обаче отрича да е отправял подобно предложение. Той признава, че не разполага с финансовите възможности да подпомага кариерата ѝ, като пояснява, че не е „Краси Пайнера“ и няма собствено продуцентско студио, за да финансира видеоклиповете ѝ.

Към момента и двамата са необвързани и откровено признават, че нямат нов човек до себе си. В заключение Краси разкри своята причина за раздялата, заявявайки: „В Киара припознах Анна-Шермин и затова приключихме отношенията си“.