СЕМ засякоха сериозни нарушения в две риалити предавания на Нова телевизия

30 Октомври, 2025 16:31 1 717 5

Телевизията ще бъде наказана заради "Диви и красиви" и "Биг Брадър"

СЕМ засякоха сериозни нарушения в две риалити предавания на Нова телевизия - 1
Кадър: NOVA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Съветът за електронни медии (СЕМ) установи нарушения в две от най-популярните предавания на Нова телевизия – "Биг брадър“ и "Диви и красиви“. Това стана ясно на днешното заседание на регулатора.

Според докладите на дирекция "Мониторинг и анализи“, в "Биг брадър“ е заснета сцена, съдържаща език на омразата към хора с различна сексуална ориентация, както и случаи на вербална агресия. За тези нарушения предстоят административно-наказателни действия.

При "Диви и красиви“ нарушенията са свързани с продуктово позициониране – част от епизодите не са обозначени правилно, както изисква законът.

В доклада си Зорница Гюрова отбелязва, че до СЕМ са постъпили 16 зрителски писма с критики към "Биг брадър“ и пет – към "Диви и красиви“.

СЕМ подчертава, че ще продължи да следи внимателно съдържанието на телевизионните предавания и да налага санкции при нарушения на правилата за електронни медии.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    10 0 Отговор
    Не може да бъде, в тези предавания никога досега не са се обиждали.

    16:33 30.10.2025

  • 2 Биг Брадър

    9 0 Отговор
    НИКОГА НЕ Е КЪСНО ДА СТАНЕШ ЗА СРАМ В ЕФИРА...

    16:34 30.10.2025

  • 3 1488

    15 0 Отговор
    "съдържаща език на омразата към хора с различна сексуална ориентация"

    а сем знаят ли че в бг к-я пише че има само два пола и брак може да се сключи само между тези два пола

    16:40 30.10.2025

  • 4 Директора👨‍✈️

    3 1 Отговор
    Българите са малък и много ЕнтИлЕгЕнтЕн народ!

    16:46 30.10.2025

  • 5 Аналитик

    2 0 Отговор
    СЕМ каджийките да свършат поне една работа, освен да се занимават със скапаните разращаващи реалита по всички телевизии в най-глидаимото време. 5 жени със 6 коли ,със заплати близо 16,000 лв.на месец за нищо правене, което ние плащаме, за да нарушават законите и да държат ченгето Кошлуков вечен незаконен директор на БНТ и председателката им Кадринка Накъдрена да оглавява руската дезинформация? Как шъ съ упраим с поръчковите медии?

    17:19 30.10.2025