Пуснаха грозен слух за Сияна от "Биг Брадър" - една от най-интересните участнички

Сияна, която по рождение се казва Силвия, беше сред най-интересните участнички в Биг Брадър тази година, пише flagman.bg.
Тя стана трета в риалитито. Участието ѝ във финала бе логично. Около нея се разрази буря от емоции. Беше нападната вербално от част от жените в Къщата, сподели по-късно, че е била жертва на насилие извън нея.
Сиси беше гадже в риалитито с един от най-симпатичните мъже като държание. Тя е на 21 години. От Пловдив е, работила е като хостеса.
За нея обаче плъзна тежка мълва.
Твърди се, че жената правила секс за пари. Тарифата ѝ била 500 лв преди формата. Този слух излезе в медийното пространство. Веднага обаче се появи теза, че "информаторите", които го твърдят са злобни жени, които завиждат на Сияна за красотата и нежността.
Тя показа, че е много ранима душа в риалитито и мнозина коментират, че е абсурдно такава млада жена да прави секс за пари.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Новичок
Коментиран от #4, #5, #11
12:59 29.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 щъркел
Коментиран от #16
13:02 29.11.2025
4 Принцеса Даяна
До коментар #1 от "Новичок":Така се получава като вземеш пари да напишеш нещо ама нямаш нищо (също и в главата), защото е важно да сме известни със своята известност
13:08 29.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 смок
13:08 29.11.2025
7 Новичок
13:09 29.11.2025
8 Данко Харсъзина
13:11 29.11.2025
9 хаберих
Тя предоставя обща информация, раздава промоционални материали, отговаря на въпроси и понякога помага за управление на потока от хора и направата на резервации.
13:14 29.11.2025
10 Грозния
13:15 29.11.2025
11 Че кой
До коментар #1 от "Новичок":казва, че е журналистика? Забавлявай се, това е нивото, на 3/4 от медиите.
13:19 29.11.2025
12 3,14
13:20 29.11.2025
13 И Киев е Руски
13:20 29.11.2025
14 Няма лоша реклама
13:21 29.11.2025
15 404
13:23 29.11.2025
16 Бендида
До коментар #3 от "щъркел":Нещо си в грешка. Конституционният съд отмени текст в Наказателния кодекс от 1975 по искането на Гешев. Вкратце Гевшев ,,защити" просията и проституцията и вече не са престъпление. Дали е морално, това е друг въпрос, единствен с особено мнение беше Янаки Стоилов.
13:31 29.11.2025
17 не ги е срам тез хорица да злорадстват
13:36 29.11.2025
18 верно е че няма такива млади женици
13:40 29.11.2025