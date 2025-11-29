Пуснаха грозен слух за Сияна от "Биг Брадър" - една от най-интересните участнички

Сияна, която по рождение се казва Силвия, беше сред най-интересните участнички в Биг Брадър тази година, пише flagman.bg.

Тя стана трета в риалитито. Участието ѝ във финала бе логично. Около нея се разрази буря от емоции. Беше нападната вербално от част от жените в Къщата, сподели по-късно, че е била жертва на насилие извън нея.

Сиси беше гадже в риалитито с един от най-симпатичните мъже като държание. Тя е на 21 години. От Пловдив е, работила е като хостеса.

За нея обаче плъзна тежка мълва.

Твърди се, че жената правила секс за пари. Тарифата ѝ била 500 лв преди формата. Този слух излезе в медийното пространство. Веднага обаче се появи теза, че "информаторите", които го твърдят са злобни жени, които завиждат на Сияна за красотата и нежността.

Тя показа, че е много ранима душа в риалитито и мнозина коментират, че е абсурдно такава млада жена да прави секс за пари.