Пуснаха грозен слух за Сияна от "Биг Брадър" - една от най-интересните участнички

29 Ноември, 2025 12:53 1 033 18

Твърди се, че жената правила секс за пари

Пуснаха грозен слух за Сияна от "Биг Брадър" - една от най-интересните участнички - 1
Кадър: NOVA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сияна, която по рождение се казва Силвия, беше сред най-интересните участнички в Биг Брадър тази година, пише flagman.bg.

Тя стана трета в риалитито. Участието ѝ във финала бе логично. Около нея се разрази буря от емоции. Беше нападната вербално от част от жените в Къщата, сподели по-късно, че е била жертва на насилие извън нея.

Сиси беше гадже в риалитито с един от най-симпатичните мъже като държание. Тя е на 21 години. От Пловдив е, работила е като хостеса.

За нея обаче плъзна тежка мълва.

Твърди се, че жената правила секс за пари. Тарифата ѝ била 500 лв преди формата. Този слух излезе в медийното пространство. Веднага обаче се появи теза, че "информаторите", които го твърдят са злобни жени, които завиждат на Сияна за красотата и нежността.

Тя показа, че е много ранима душа в риалитито и мнозина коментират, че е абсурдно такава млада жена да прави секс за пари.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Новичок

    9 0 Отговор
    Това не може да го напише и третокласник бре !1 Що за журналистика е това ???

    Коментиран от #4, #5, #11

    12:59 29.11.2025

  • 3 щъркел

    4 0 Отговор
    Платената любов в България е официално забранена. Ако Сиси прави това,значи ще я подгони полицията и ще си има неприятности със Закона.

    Коментиран от #16

    13:02 29.11.2025

  • 4 Принцеса Даяна

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Новичок":

    Така се получава като вземеш пари да напишеш нещо ама нямаш нищо (също и в главата), защото е важно да сме известни със своята известност

    13:08 29.11.2025

  • 6 смок

    1 0 Отговор
    Този слух трябва да бъде заведен на фризьор,да бъде разкрасен,гримиран,преоблечен и да е във форма Т.

    13:08 29.11.2025

  • 7 Новичок

    5 0 Отговор
    Абе днес на смяна са най "умните" журналисти.Всичките им статии писани с...Пфу.

    13:09 29.11.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    7 0 Отговор
    Почти всички по хубави жени, равят секс за пари, стига да има кой да плати. Но са много, а клиенти малко и няма кой да плаща.

    13:11 29.11.2025

  • 9 хаберих

    3 0 Отговор
    Хостесата посреща и изпраща гости на събития, в ресторанти,в хотели и на други места, като се грижи за тяхното настаняване и комфорт.
    Тя предоставя обща информация, раздава промоционални материали, отговаря на въпроси и понякога помага за управление на потока от хора и направата на резервации.

    13:14 29.11.2025

  • 10 Грозния

    1 1 Отговор
    слух не е в противоречие със задълженията и на хостеса. Дори си мисля че взаимно се допълват.

    13:15 29.11.2025

  • 11 Че кой

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Новичок":

    казва, че е журналистика? Забавлявай се, това е нивото, на 3/4 от медиите.

    13:19 29.11.2025

  • 12 3,14

    3 0 Отговор
    Значи "ФАКТИ" точка бг все пак е някаква клюкарска медия!?

    13:20 29.11.2025

  • 13 И Киев е Руски

    2 0 Отговор
    Не вярно прави секс и без пари

    13:20 29.11.2025

  • 14 Няма лоша реклама

    0 1 Отговор
    Ако тарифата е била 500 лв преди формата, след него ще е като минимум двойно по висока.

    13:21 29.11.2025

  • 15 404

    5 0 Отговор
    Тя и Нейнски е хрисима но...

    13:23 29.11.2025

  • 16 Бендида

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "щъркел":

    Нещо си в грешка. Конституционният съд отмени текст в Наказателния кодекс от 1975 по искането на Гешев. Вкратце Гевшев ,,защити" просията и проституцията и вече не са престъпление. Дали е морално, това е друг въпрос, единствен с особено мнение беше Янаки Стоилов.

    13:31 29.11.2025

  • 17 не ги е срам тез хорица да злорадстват

    2 1 Отговор
    Пуснаха грозен слух за Сияна от "Биг Брадър" - една от най-интересните кавалджийки

    13:36 29.11.2025

  • 18 верно е че няма такива млади женици

    1 1 Отговор
    че е абсурдно такава млада жена да прави секс за пари.

    13:40 29.11.2025