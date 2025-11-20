Елена Сергова от "Ергенът" слага край на една глава от живота си

Със заснемането на последните два епизода на подкаста "Голямата сестра“ Елена Сергова официално обяви, че приключва участието си в проекта и слага край на своята "риалити“ фаза. Новината тя сподели в емоционален пост в Instagram.
По думите ѝ, пътят към телевизията започнал случайно – с "невинно попълване на въпросник в леко гъделичкащо състояние след половин бутилка просеко“. Това първо участие пред камера променило професионалната ѝ траектория, а през следващите три години работата ѝ била тясно свързана с тв продукции и риалити формати.
Сергова признава, че с времето е осъзнала, че тази среда вече не отговаря на вътрешните ѝ промени и търсене на "повече дълбочина и истинност“.
"Моята траектория вече не се пресича с риалити телевизията и в това няма нищо лошо. Промяната е трудна и неудобна, но те извежда отвъд собствените ти граници“, споделя тя.
В публикацията си Елена отдава благодарност към всички, които са ѝ дали шанс – продуценти, редактори, организатори и участници. Не пропуска и тези, които "са направили живота ѝ кошмар“, защото именно те са ѝ помогнали да поставя граници и да развие умението да казва "не“. Според нея това е било важен урок по интегритет и себесъхранение.
"Избирайте си битките, мили хора“, призовава Сергова и благодарничи на всички за подкрепата, добрите думи и "мажоретстването“.
Тя пожела успех на екипите, които продължават работа в риалити телевизията, и им отправи пожелание за повече "хубави финали със смислени герои като снощния Биг Брадър“.
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 10 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 не разбрах
07:29 20.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Да питам
07:47 20.11.2025
4 Гост
07:49 20.11.2025
5 влашка циганка от банкя
07:54 20.11.2025
6 Урйо
07:55 20.11.2025
7 Жайме
07:56 20.11.2025
8 файчо
Коментиран от #13
08:09 20.11.2025
9 ИВАН
08:16 20.11.2025
10 123456
08:29 20.11.2025
11 Хахахах
08:32 20.11.2025
12 Това е най
Гнус
08:40 20.11.2025
13 Факт
До коментар #8 от "файчо":Всеки с проблемите си!
08:54 20.11.2025
14 Елена Сергова от "Ергенът" слага край
09:38 20.11.2025
15 ха ха
09:57 20.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 тая
10:07 20.11.2025