Елена Сергова от "Ергенът" слага край на една глава от живота си

20 Ноември, 2025 07:28 2 126 17

  • елена сергова-
  • голямата сестра-
  • ергенът-
  • биг брадър

Новината тя сподели в емоционален пост в Instagram

Елена Сергова от "Ергенът" слага край на една глава от живота си - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Със заснемането на последните два епизода на подкаста "Голямата сестра“ Елена Сергова официално обяви, че приключва участието си в проекта и слага край на своята "риалити“ фаза. Новината тя сподели в емоционален пост в Instagram.




По думите ѝ, пътят към телевизията започнал случайно – с "невинно попълване на въпросник в леко гъделичкащо състояние след половин бутилка просеко“. Това първо участие пред камера променило професионалната ѝ траектория, а през следващите три години работата ѝ била тясно свързана с тв продукции и риалити формати.

Сергова признава, че с времето е осъзнала, че тази среда вече не отговаря на вътрешните ѝ промени и търсене на "повече дълбочина и истинност“.

"Моята траектория вече не се пресича с риалити телевизията и в това няма нищо лошо. Промяната е трудна и неудобна, но те извежда отвъд собствените ти граници“, споделя тя.

В публикацията си Елена отдава благодарност към всички, които са ѝ дали шанс – продуценти, редактори, организатори и участници. Не пропуска и тези, които "са направили живота ѝ кошмар“, защото именно те са ѝ помогнали да поставя граници и да развие умението да казва "не“. Според нея това е било важен урок по интегритет и себесъхранение.

"Избирайте си битките, мили хора“, призовава Сергова и благодарничи на всички за подкрепата, добрите думи и "мажоретстването“.

Тя пожела успех на екипите, които продължават работа в риалити телевизията, и им отправи пожелание за повече "хубави финали със смислени герои като снощния Биг Брадър“.


