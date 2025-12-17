Новини
Риалити звездата от "Биг Брадър" Веси Маринова дарява дрехите си след като отслабна драстично

Риалити звездата от "Биг Брадър" Веси Маринова дарява дрехите си след като отслабна драстично

17 Декември, 2025

По-голямата част от облеклата си Веси ще дари на хора, които наистина имат нужда

Риалити звездата от "Биг Брадър" Веси Маринова дарява дрехите си след като отслабна драстично - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Риалити звездата от "Биг брадър“ Веселка Маринова дарява старите си дрехи на хора в нужда. Красавицата, която успя да свали цели 6 размера от дрехите си, е решила да се раздели с всичко, което вече няма да ѝ е необходимо, пише plovdiv24.bg.

Кауза

По-голямата част от облеклата си Веси ще дари на хора, които наистина имат нужда. За целта тя е създала специална група, в която е качила снимки на дрехите. Всеки, който се нуждае от тях, може да ѝ напише своята история и да я изпрати.

"Аз ще преценявам. Онези писма, които ме докоснат, ще получат дрехите“, споделя Веси пред "Телеграф". Която обясни, че иска да са наистина за такива дами, които ще им се зарадват и ще ги оценят. Всяка една вещ Веселка е купувала за себе си с желание.


Гардероб

Тя обяснява още, че гардеробът, който е обявен за продажба и дарение, е разделен на три части – дрехи, които ще даде лично на хора в нужда, дрехи, които ще изпрати в Българския червен кръст, и дрехи, които ще бъдат пуснати за продажба. "За съжаление имам много хубави неща, някои от които са скъпи, дори още с етикетите си, но не ми стават“, казва тя. Веселка Маринова е почти неузнаваема.

"Вече нося дрехи размер М горни части и L долу – 78 килограма съм“, похвали се тя. Преди време Веси се подложи на интервенция за отслабване, която напълно промени визията ѝ.

"Не искам да съм много слаба, а просто да съм в добро здравословно състояние“, допълва риалити звездата. И признава, че интересът на мъжете към нея вече е доста по-голям.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    5 0 Отговор
    От уважение към всички жени няма да кажа нищо , но разчитам че сте умни , и да се сетите !

    09:49 17.12.2025

  • 2 глоги

    1 0 Отговор
    писма, които ме докоснат, ще получат дрехите....ПИСМАТА НЯМА ДА ПОЛУЧАТ ДРЕХИТЕ,А НУЖДАЕЩИ СЕ ЖЕНИ.

    09:52 17.12.2025

  • 3 Много щедро

    3 0 Отговор
    Даже не прочетох и статията т.к. дори и по заглавието е достатъчно да се разбере що за нещо ще е статията.

    09:52 17.12.2025

  • 4 Михал

    4 0 Отговор
    Точно тези, които имат най-много нужда, нямат нужда от типа дрехи, които Веселка носи, ама нейсе.. Важното е да напомним за себе си в SM .

    Коментиран от #6

    09:53 17.12.2025

  • 5 Механик

    1 0 Отговор
    Като и гледам дрешките на снимките, "хората в нужда", едва ли ще се пременят с тия парцалки .
    Инак каузата е благородна и е най-добре да продаде дрешките (меркалии ще има) а парите от продажбата да ги раздаде на хората в нужда.

    10:13 17.12.2025

  • 6 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Михал":

    По принцип, първо изказвам собственото си мение в коментар, а след това чета другите коментари.
    По тази прична съм дублирал вашето мнение, за което се извинявам!

    10:15 17.12.2025

  • 7 баста,

    1 0 Отговор
    Не разбирам защо ни съобщавате тази новинка,че някаква женица си дарява старите дрехи.Много хора си даряват ненужните вещи без да търсят внимание.Има си групи по мрежата,има си пунктове за това.Никой не е приритал за чалгарски ,,скъпи,,парцалки.

    10:39 17.12.2025