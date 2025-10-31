Новини
Сашо Кадиев разказа за обтегнатите отношения с майка си

31 Октомври, 2025 07:18

  • сашо кадиев-
  • катето евро-
  • отношения

Двамата нееднократно пътували из страната с общия си спектакъл "Горката Франция" и често се карали

Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сашо Кадиев разказа история, която хвърля светлина върху често обтегнатите отношения с майка му. Двамата редовно си вдигали скандали по различни поводи. "Големи нерви!", въздиша тв водещият. Кадиев и прочутата му майка нееднократно пътували из страната с общия си спектакъл "Горката Франция", пише plovdiv24.bg.

И веднъж на връщане, на около 2 часа път до столицата, след поредното спречкване Евро набила спирачки пред крайпътна бензиностанция и изкомандвала: "Слизай!". "Ама, майко, как така, как ще се прибера в София?", ударил го на молба Сашо. "Не ме интересува! Ще пътуваш с мен, когато се научиш да се държиш уважително с майка си. Оправяй се!", натъртила и потеглила.

"Добре, че спряха на бензиностанцията наши колеги от представлението, които също се прибираха. И те ме откараха със своя кола до София", не може да забрави драматичната случка синът на Катето Евро.



Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 16 гласа.
  • 1 надарена кака

    20 1 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    07:24 31.10.2025

  • 2 Сашо Кадиев

    22 0 Отговор
    Мамо,мамо!Доведох ти зет.Ама защо ревеш?От радост ли?

    07:25 31.10.2025

  • 3 глоги

    10 0 Отговор
    Оправяй се!"- натъртила ТЯ и потеглила.

    07:26 31.10.2025

  • 4 ПиПи

    10 0 Отговор
    как ще се прибера в София?"- ударил го на молба Сашо. КАТО НЕ ЗНАЕ,КАК ДА СЕ ДЪРЖИ С МАЙКА СИ,ЩЕ ОТИДЕ ДО СОФИЯ ПЕШ,САШКО КЪДЕЕВ.

    07:28 31.10.2025

  • 5 Град Симитли

    8 0 Отговор
    Баш ни б0ли у.
    за Сашковите "отношения"!

    07:30 31.10.2025

  • 6 Ели Енчева

    10 0 Отговор
    Сашето се излага 100%-во!

    07:30 31.10.2025

  • 7 жжжжжж

    8 0 Отговор
    сашето не харесва еврото.

    07:31 31.10.2025

  • 8 Евроскептик

    5 0 Отговор
    Пак разни проблеми свързани с въвеждането на еврото.

    07:41 31.10.2025

  • 9 бай Стамат

    10 0 Отговор
    Кви са теа бронтозаври бе?....

    07:46 31.10.2025

  • 10 ШЕФА

    16 1 Отговор
    Това е върха на некомпетентността ,простотията и некадърността в нашите медий да ни занимавате с тези жалки хора,които са известни само и единствено с разводи и скандали по между си,а никой не го интересува тези двамата дали въобще съществуват !

    07:47 31.10.2025

  • 11 Не го е свалила.

    7 0 Отговор
    Пътуват със служебни коли и шофьор.

    07:48 31.10.2025

  • 12 Баба

    11 0 Отговор
    Смотаняци - пореден епизод..........

    07:48 31.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Амииии

    3 0 Отговор
    нека социалните грижи да разследват случая, щом детето е тормозено, службите да си свършат работата.

    08:23 31.10.2025

  • 15 Тия ми идват ми в повечко...!

    5 0 Отговор
    В ,,Кой да знае"...,в ,,България търси талант"...,по повод и без повод,двамката в ефир само ни занимават със себе си...!
    Като почнат...: ,,Саше"...,,Мамо"...,ще кажеш,че зрителите сме длъжни да бъдем занимавани с техните родителско-синовни чувства...!
    А сега за капак и вие,с тази статия...?!
    Пътувайте!

    08:28 31.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 дядо поп

    2 0 Отговор
    Катето е заприличала на Станка Златева , браво.

    Коментиран от #18

    08:46 31.10.2025

  • 18 А ве ако не сте видели,вижте...!

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "дядо поп":

    Какви големи уши имат Катето и синчето и-Сашко...!
    Това май бе признак ,на нещо...?!

    08:49 31.10.2025