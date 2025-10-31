Сашо Кадиев разказа за обтегнатите отношения с майка си

Сашо Кадиев разказа история, която хвърля светлина върху често обтегнатите отношения с майка му. Двамата редовно си вдигали скандали по различни поводи. "Големи нерви!", въздиша тв водещият. Кадиев и прочутата му майка нееднократно пътували из страната с общия си спектакъл "Горката Франция", пише plovdiv24.bg.
И веднъж на връщане, на около 2 часа път до столицата, след поредното спречкване Евро набила спирачки пред крайпътна бензиностанция и изкомандвала: "Слизай!". "Ама, майко, как така, как ще се прибера в София?", ударил го на молба Сашо. "Не ме интересува! Ще пътуваш с мен, когато се научиш да се държиш уважително с майка си. Оправяй се!", натъртила и потеглила.
"Добре, че спряха на бензиностанцията наши колеги от представлението, които също се прибираха. И те ме откараха със своя кола до София", не може да забрави драматичната случка синът на Катето Евро.
31 Октомври, 2025 07:18 2 231 18
