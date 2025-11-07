Новини
Любопитно »
Катето Евро се включи в борбата с ало измамниците (ВИДЕО)

Катето Евро се включи в борбата с ало измамниците (ВИДЕО)

7 Ноември, 2025 12:31 730 8

  • катето евро-
  • сашо кадиев-
  • ало измама-
  • ало измамници-
  • телефонна измама

В неин хумористичен стил актрисата записа интересно видео по наболялата тема

Катето Евро се включи в борбата с ало измамниците (ВИДЕО) - 1
Кадър: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Катето Евро стана част от борбата с телефонните измамници. Тя го направи в типичния за нея хумористичен стил, като изигра кратък скеч, в който си говори с ало-измамници, представящи се за банката, на която тя е клиент.

Темата е изключително наболяла у нас, като някои именити колеги на звездата от "Оркестър без име" през годините станаха жертва на ало мошеничества, а други като Латинка Петрова бяха тормозени дълго време от тях. Вече десетки пенсионери попаднаха в лапите на ало измамници, които се представят най-често за полицаи, детективи, близки на жертвите, а сега и на банкови служители.

В клипчето майката на Сашо Кадиев пресъздава с невероятна убедителност разговор със злосторници, които искат пинкода на банковата ѝ сметка. Тя дори задочно включва и синя си в сценката, все едно той ѝ изпраща съобщение за зачестилите измами. Но за да успокои феновете и близките си, че става въпрос за предупреждение, а не за реална случка, Катето Евро пояснява, че "не е вчерашна и на нея тези номера не ѝ минават".

"Запомнете от мен, банката ви никога няма да ви поиска пин, парола или CVC/CCV код", подчертава култовата актриса в описанието на клипа.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 0 Отговор
    🤣🤣🤣
    Банка ДСК отдавна
    нито е Държавна,
    нито е Спестовна Каса❗

    И да знаете, че банка ДСК знае Вашия ПИН❗

    12:38 07.11.2025

  • 2 Гуньо Простиа

    8 1 Отговор
    Беше и си остава посредствена актриса. А за ПИН кода не знам , но като нищо е метнала пари на някой измамник.

    12:41 07.11.2025

  • 3 Татра

    10 1 Отговор
    Офф тая се чуди вече как да е интересна ,но не става .

    12:48 07.11.2025

  • 4 Игнат мотокариста

    3 0 Отговор
    Да,, включи се в борбата,като...не им вдига телефона 😂😂😂

    13:05 07.11.2025

  • 5 Криворазбрана цивилизация

    6 0 Отговор
    Сума ти хора изгоряха, те майтап си правят

    13:05 07.11.2025

  • 6 внимавайте - има много измамници

    3 0 Отговор
    В Козлодуй върлуваше една изпечена измамница- Мариела Димитрова, която е завлякла много хора с пари и на никой, нищо не е върнала. Сега се укрива в Тетевен. Снаха е на Митко-горския.Нямате представа за какъв мошеник става въпрос. Тетевен внимавайте! Същата се занимава и с телефонни измами.
    Това е сигнал, предупреждение! Въпросното лице години наред се е занимавало само и единствено с измами! Пазете се!Става въпрос за професионален измамник!

    13:25 07.11.2025

  • 7 Аре бегай

    3 0 Отговор
    Бабето е много противно.

    13:30 07.11.2025

  • 8 Не е сигурно

    2 0 Отговор
    Тя си е направо с капацитет за ако измамничка

    13:32 07.11.2025