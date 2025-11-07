Катето Евро се включи в борбата с ало измамниците (ВИДЕО)

Катето Евро стана част от борбата с телефонните измамници. Тя го направи в типичния за нея хумористичен стил, като изигра кратък скеч, в който си говори с ало-измамници, представящи се за банката, на която тя е клиент.
Темата е изключително наболяла у нас, като някои именити колеги на звездата от "Оркестър без име" през годините станаха жертва на ало мошеничества, а други като Латинка Петрова бяха тормозени дълго време от тях. Вече десетки пенсионери попаднаха в лапите на ало измамници, които се представят най-често за полицаи, детективи, близки на жертвите, а сега и на банкови служители.
В клипчето майката на Сашо Кадиев пресъздава с невероятна убедителност разговор със злосторници, които искат пинкода на банковата ѝ сметка. Тя дори задочно включва и синя си в сценката, все едно той ѝ изпраща съобщение за зачестилите измами. Но за да успокои феновете и близките си, че става въпрос за предупреждение, а не за реална случка, Катето Евро пояснява, че "не е вчерашна и на нея тези номера не ѝ минават".
"Запомнете от мен, банката ви никога няма да ви поиска пин, парола или CVC/CCV код", подчертава култовата актриса в описанието на клипа.
