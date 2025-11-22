Азис коментира разрива в отношенията с Деси Слава: Обидно е да не ти вдигат телефона

Азис отвърна на слуховете около напрежението между него и Деси Слава в типично свой стил - неподправено, но и драматично.
Краля на поп фолка даде възможност на феновете си да му задават всякакви въпроси и в крайна сметка разкри истината за „студената война“, която в последните дни се обсъждаше усилено в мрежата.
На въпрос „Какво става между теб и Деси Слава?“ той първо отряза кратко: „Абсолютно нищо“, придружено със смеещо се емоджи – намек, че темата не му е приятна.
Минути по-късно обаче напрежението избухна. Азис призна, че е сериозно засегнат от мълчанието на колежката си: „И аз съм човек! Когато не ти се вдига телефона, не ти се връща съобщение с дни без причина… Обидно е!“
На следващ въпрос дали сега си говорят, той категорично отсече, че приключва темата: „Чувствам се добре. Не съжалявам за реакцията си. Има кой да ми вдига телефона, в крайна сметка.“
Спекулациите, че между двамата е имало неуспешен опит за дует, също бяха отхвърлени. Азис подчерта, че не прави ПР интриги и ако има дует – ще го каже сам: „Не ми трябват хитринки. Не ми отиват!“
Най-пикантен беше финалът: певецът намекна, че загадъчното изявление на Деси Слава не било писано от нея: „Това не е нейният изказ! Има хора около нея, които са го измислили. Шедьовър!“
Азис заяви, че за него темата е приключена, но огорчението му от поведението на Деси определено остана във въздуха, пише Марица.
Невероятни заслуги имат чалгамислителите за народа ни!
"Браво", че ги рекламирате!
