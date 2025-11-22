Новини
Азис коментира разрива в отношенията с Деси Слава: Обидно е да не ти вдигат телефона

22 Ноември, 2025 18:16 1 626 10

КРаля на поп фолка е убеден, че не тя е писала съобщението в Инстаграм

Азис коментира разрива в отношенията с Деси Слава: Обидно е да не ти вдигат телефона - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Азис отвърна на слуховете около напрежението между него и Деси Слава в типично свой стил - неподправено, но и драматично.

Краля на поп фолка даде възможност на феновете си да му задават всякакви въпроси и в крайна сметка разкри истината за „студената война“, която в последните дни се обсъждаше усилено в мрежата.

На въпрос „Какво става между теб и Деси Слава?“ той първо отряза кратко: „Абсолютно нищо“, придружено със смеещо се емоджи – намек, че темата не му е приятна.

Минути по-късно обаче напрежението избухна. Азис призна, че е сериозно засегнат от мълчанието на колежката си: „И аз съм човек! Когато не ти се вдига телефона, не ти се връща съобщение с дни без причина… Обидно е!“

На следващ въпрос дали сега си говорят, той категорично отсече, че приключва темата: „Чувствам се добре. Не съжалявам за реакцията си. Има кой да ми вдига телефона, в крайна сметка.“

Спекулациите, че между двамата е имало неуспешен опит за дует, също бяха отхвърлени. Азис подчерта, че не прави ПР интриги и ако има дует – ще го каже сам: „Не ми трябват хитринки. Не ми отиват!“

Най-пикантен беше финалът: певецът намекна, че загадъчното изявление на Деси Слава не било писано от нея: „Това не е нейният изказ! Има хора около нея, които са го измислили. Шедьовър!“

Азис заяви, че за него темата е приключена, но огорчението му от поведението на Деси определено остана във въздуха, пише Марица.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    13 0 Отговор
    Отивам да повръщам

    18:20 22.11.2025

  • 2 Банго

    14 0 Отговор
    Василе,нали щеше да емигрираш у Тюркие завинаги??? Аре спазвай си обещанията,тсиГан

    18:26 22.11.2025

  • 3 Коментиращ

    10 0 Отговор
    Тия да от отпдците довели до закриване на държавата ни!

    Невероятни заслуги имат чалгамислителите за народа ни!
    "Браво", че ги рекламирате!

    18:27 22.11.2025

  • 4 Камък

    10 0 Отговор
    И там вче има криза , както финансова така и културна !Може би кризата при Азис е и сексуална защото пак трябва да сменя ориенацията , пък вече ще стане за тотален резил :)

    18:28 22.11.2025

  • 5 Хубава

    11 0 Отговор
    работа ама ци....ганска.

    18:34 22.11.2025

  • 6 жалки са

    9 0 Отговор
    Ангалски неволи !!!

    18:35 22.11.2025

  • 7 Ко речи?

    5 0 Отговор
    А по-обидно е, ако не ти вдигат дедовия, ама това е друга бира... за теб.

    18:41 22.11.2025

  • 8 Тракиец 🇺🇦

    7 0 Отговор
    Защо ни занимавате с тоя М-А-Н-Г-А-Л бе из-роди до-лни

    19:04 22.11.2025

  • 9 Хамалин

    7 0 Отговор
    Местим ли, колеги?

    19:06 22.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.