Новини
Любопитно »
Светлана Василева с нови разкрития: Нямам отношения с Христиан, само майка му ни помага

Светлана Василева с нови разкрития: Нямам отношения с Христиан, само майка му ни помага

17 Ноември, 2025 16:31 1 683 14

  • светлана василева-
  • христиан гущеров-
  • разкрития-
  • майка-
  • отношения-
  • брак-
  • деца

Според бившата съпруга на Гущеров няма как да изгладят отношенията си

Светлана Василева с нови разкрития: Нямам отношения с Христиан, само майка му ни помага - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Никога няма да простя на Христиан! Как да го направя, като един път не се е обадил да попита как се грижим за децата? Не можем да изгладим отношенията си!"

Това с болка призна пред "България Днес" бившата плеймейтка Светлана Василева. След драматичната раздяла с милионерския наследник Христиан Гущеров красавицата разкри какво се случва в живота ѝ и отношенията ѝ в момента.

"Измъчва ме, че не се грижи за малките, дори не иска да ги вижда. Към момента сме в никакви отношения. Единствено с майка му се чуваме всеки ден. Тя много ни помага", довери още блондинката.

Крахът в брака на ВИП двойката от близо една година е първа тема в медийните среди. Страх, сълзи и скандали съпътстват многодетното семейство. В момента Гущерови са в процес на развод, а за четирите им хлапета се грижи Светлана.

"Според мен не ми дава развод, за да не плаща издръжка", смята бившата на богаташа.

Когато напуска брачното жилище, Светлана въобще не се двоуми.

"Точно за един ден се реших. Просто виждах как ме лъже и въобще не прави никакви усилия за семейството - не се бори да оправи положението. Оставяше малките на пътя, без дрехи. Дойде ми в повече", откровена е Мис Плеймейт.

При раздялата най-потърпевши са децата, които въпреки възрастта си разбират всичко. Гущерови имат 4 отрочета - Анелия-Добромира, Добромир, Кристиан-Валентин и Валентина.

"Бих казала, че са добре. На Доби обаче му липсва мъжката фигура. Иска да си играе някой с него на футбол, на момчешките игри. Забелязвала съм, като сме излизали с едно друго момченце и то си играе с баща си, как на Добромир му се насълзяват очичките. Пред мен не го показва, но го виждам в погледа му. Няма какво да се направи. Не му липсва самият му татко, а бащината фигура", смята изкусителката.

Драмите определено се отразяват и на психиката на звездата.

"Чувствам се като изцеден мокър парцал, който изстискват в кофите. Много съм изморена. Нямам избор. Имам четири деца и майка, за които трябва да мисля. Всичко е на мой гръб. Да се откажа, значи да ги оставя на произвола на съдбата. Ще се боря", заяви блондинката пред изданието.

Към момента Христиан все още е с ограничителна заповед и не може да припари до бившата си. Самата тя признава, че така се чувства по-спокойна.

"Когато двама души не се обичат и има напрежение в семейството, то се отразява на децата, които поемат цялата негативна енергия. В такъв случай е по-добре да се разделят", изрази житейско мнение Светлана.


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 След

    6 0 Отговор
    Като и се отяздихме, и ние нямаме отношения със Светлана. Оставихме я да се омъжва за който си иска.

    16:33 17.11.2025

  • 2 Емили с Тротинетката

    10 0 Отговор
    Какъв красавец.Влюбих се от пръв поглед?

    Коментиран от #12

    16:37 17.11.2025

  • 3 Майка му ,

    13 0 Отговор
    лекар , се грижи за двете деца , нейната за другите две , а тя си вее опашката !

    16:38 17.11.2025

  • 4 А на малък Тошо кой

    5 1 Отговор
    ще я вземе ли някой. Едно дете . Голямо. То все драми. Вдовици, зарязани, недоволни. Да печели с децата . Плеймейтка професия ли е . Да се издържа от нещо . Срам. И в юса много свързани с конкурси са огрижени.

    Коментиран от #8

    16:51 17.11.2025

  • 5 Ъъъ

    7 0 Отговор
    "Измъчва ме, че не се грижи за малките, дори не иска да ги вижда."
    "Към момента Христиан все още е с ограничителна заповед и не може да припари до бившата си"
    Ъъъ... Тъй де😉

    16:55 17.11.2025

  • 6 Киро

    7 1 Отговор
    И преди си беше парцал, вече е изцеден парцал..

    17:02 17.11.2025

  • 7 Майка

    4 0 Отговор
    Как не ти омръзна непрекъснато да говориш и Васил кирливите ви ризи?! И после търсиш уважение и съчувствие?! Е, какъв пример си ти и за кого , бе?!

    17:04 17.11.2025

  • 8 Да бе !

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "А на малък Тошо кой":

    Тая е толкова крива, че не искат и да я минат !

    17:06 17.11.2025

  • 9 абе

    6 2 Отговор
    На кой му пука за тези фалшиви герои? За какво ни ги бутате пред очите? Или си плащат?

    17:09 17.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 До Вселената , спри ма

    1 1 Отговор
    Християн е пълен боклук и за трепане. Светлана е най-изтормозената жертва на Вселената. Спри да ги тормозиш, боклук Вселенски!

    17:13 17.11.2025

  • 12 Емили с Тротинетката

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Емили с Тротинетката":

    зарди чантето дет изглежда пълно
    кат шкембето

    17:17 17.11.2025

  • 13 абе,

    3 0 Отговор
    Безделник и труженичка не са и никога няма да бъдат ВИП двойка.Не ни натрапвайте тези амеби.Никого не интересуват.За децата има социални служби.

    17:43 17.11.2025

  • 14 Защо бе?

    0 0 Отговор
    Я какъв е убавец!

    17:49 17.11.2025