Сашо Кадиев се разгневи на безобразието на политиците: Всеки си прави каквото си иска в тая държава

28 Ноември, 2025 12:31 1 548 30

  • сашо кадиев-
  • актьор-
  • водещ-
  • политика-
  • политици-
  • недоволство-
  • протест

Актьорът и водещ публикува в профила си в Инстаграм видео, на което изразява цялото си неодобрение към случващото се в държавата

Сашо Кадиев се разгневи на безобразието на политиците: Всеки си прави каквото си иска в тая държава - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Актьорът Сашо Кадиев си позволи да направи изключително остро публично изказване след многохилядния протест в столицата срещу проектобюджета за 2026 г. В гневно видео, публикувано на стори в Инстаграм профила му, Кадиев ясно изрази недоволството си към случващото се в България и нарече поведението на политиците "безобразие".

Сашо Кадиев даде воля на емоциите и мислите си по почти всяка тема, която засяга българите през последните години и не си направи никаква цензура. Ето какво каза той:

„Не знам какво става в тая държава, но във всички случаи това ми изглежда като безобразие, защото тези хора, така наречените политици, които сме избрали и плащаме, разбира се, да ни помагат, да ни вършат работата, а те фактически си правят каквото искат. Гласуват си каквото си искат, променят си каквото си искат. Не се интересуват изобщо от нас, от нашите мечти, от нашето здраве, от нашите възможности, от нашите пари. Точно братното. Това, което се забелязва, е, че институциите и целият държавен апарат си работи нещо за него си. А ние тук милиони българи – нищо.

Сега аз не съм, разбира се, не съм икономист, не съм социолог, не съм експерт в тези сериозни науки, не мога да изкажа мнение. Но мога като гражданин на Република България и вече човек, който 20 години работи професионално и си плаща абсолютно всичко, данъци, всичко ясно, точно направено... аз не виждам резултатите. И предполагам, че немалка част от хората в България също не ги виждат.

Значи нито тротоарите са ни тротоари, нито пътищата са ни пътища, нито болниците са ни болници, нито детските градини са ни детски градини, нито пенсионерите са ни пенсионери. Абе нищо, бе, нищо! То няма резултат, то не е направено. Живеем в свинщина абсолютна. Всичко е счупено, мръсно, не работи.

Няма правосъдие! Как може? Оня ден беше международният ден срещу насилието над жени. Убиват жени непрекъснато! 23 са случаите на убити жени в страната от началото на годината и нито един човек не е влязъл в затвора. Бият хората по улиците, по спирките, убиват деца... и няма осъдени. Пуснали хора условно, пуснали други... Как да живеем така?

Цените непрекъснато скачат за всичко. Няма регулация на пазарите въобще. Има някакви монополи. "Мафия", дето викат хората. Киселото мляко струва 18 лева! Няма държавата да каже "не може да струва 18 лева". Всеки си прави каквото си иска в тая държава.

И всичко това е на гърба на гражданите – на нас. Защото тия шепа хора, които ни управляват и съответно шепата бизнесмени, които държат областта и парите, тях въобще не ги интересува. Те не са засегнати, те са облагодетелствани. Имат си пари, влияние, ходят в Дубай, по чужбина, карат си скъпите коли...

А ние всички останали, които работим всеки божи ден за благото на обществото, за нашите семейства, за родителите, бабите и дядовците ни... нас кучета ни яли. Така излиза на практика. Не ги интересува. Не знам... не знам какво ще стане."


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Оказа се, че

    24 2 Отговор
    Борисов и Пеевски в едно бюджетно гърне се.рат!

    Коментиран от #4

    12:35 28.11.2025

  • 2 а този

    16 13 Отговор
    Само като го зърнах , и обилно овърнах

    12:36 28.11.2025

  • 3 ъхъ

    27 7 Отговор
    А вие залисвате хората с тъпите си реалитита, докато политиците си правят каквото си искат! Всички затъпяващи предавания ДА БЪДАТ ЗАБРАНЕНИ! На тяхно място трябва да има ПОЛИТОЛОГИЯ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ!

    Коментиран от #9

    12:37 28.11.2025

  • 4 коалиция БОСТАН

    21 3 Отговор

    До коментар #1 от "Оказа се, че":

    Това е ясно от повече от 10 години, но спящите овце едва сега го забелязаха...

    12:39 28.11.2025

  • 5 Отто

    19 7 Отговор
    Много го лансират тоя цръволяк

    12:41 28.11.2025

  • 6 БРАВО,САШЕ!

    29 3 Отговор
    Един път да ми харесаш, Саше!
    Че дори и нито веднъж не спомена...,,маменка"...?!

    12:42 28.11.2025

  • 7 рато

    12 3 Отговор
    Така е Сашо,браво!

    12:45 28.11.2025

  • 8 значи , значи ...

    12 12 Отговор
    кой го интересува мнението на тоя охлюв ....

    12:45 28.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Само питам

    23 1 Отговор
    Беше ли Сашко на протеста ?

    Коментиран от #30

    12:46 28.11.2025

  • 11 Лост

    17 5 Отговор
    Безобразие е да лансират Мамин Сашо и Катето Евро.Затова, защо не се разгневиш?

    12:46 28.11.2025

  • 12 се разгневи на безобразието на политици

    15 5 Отговор
    като е гневен да почва да разкрива общ поръчки
    корупция чекмеджета офшорки безхаберие некадърност
    и да сезира прокуратурата
    и в предаванията си вместо пълнежа да дава отчет от разследванията си

    12:46 28.11.2025

  • 13 Симов

    16 6 Отговор
    Мазньо, а тебе кой те издигна, бе?

    12:47 28.11.2025

  • 14 пешо

    13 6 Отговор
    маминото синче некъдърниче

    12:47 28.11.2025

  • 15 Георги

    13 1 Отговор
    саше мама, какво е тва мляко от 18лв?

    Коментиран от #21

    12:51 28.11.2025

  • 16 БРАВО МОМЧЕ.

    10 4 Отговор
    ТОЧЕН СИ И ПО ЧЕСТО ГО КАЗВАЙ ТОВА. НИЕ ТУК ПИШЕМ СЪЩОТО ПЕНЯВИМ СЕ НО НИКОЙ НЕ НИ ЧУВА. ДАНО ТИ УСПЕЕШ.

    12:53 28.11.2025

  • 17 Айде

    9 2 Отговор
    А защо Мария Атанасова си позволява да пише тука!? От къде накъде!? Напълно подкрепям Сашо Кадиев! Отдавна трябваше да изметем целия този политически боклук и да установим власт на образованото гражданко общество! Партиите винаги са доказвали, че не стават да управляват в обществен интерес!

    12:54 28.11.2025

  • 18 Цвете

    12 7 Отговор
    ЛЕЛЕ КОЛКО ЗЛЪЧ ЛЪХА ОТ ДРАСКАНИЦИТЕ ВИ. ЗАЩО БЕ ХОРА? ТОЙ РАБОТИ, ТОЙ РАБОТИ НАИСТИНА МНОГО И С НИЩО НЕ Е ПОМАГАЛА КАТЕТО, ДА СЕ ИЗДИГНЕ САШО.НЕ СИ ИЗЛИВАЙТЕ ГНЕВА НА СВЕСТНИТЕ, А ВЪРХУ БОРИСОВ И МАГНИТСКИ. ТЕ ИСКАТ И ДВАМЦАТА ДА ЛАПАТ БЕЗНАКАЗАНО.🇧🇬

    12:55 28.11.2025

  • 19 Хахаха

    7 8 Отговор
    Тоя па глезанчо дебилчо

    12:56 28.11.2025

  • 20 Какво му едете

    9 5 Отговор
    Чорапите. Момчето говори истина. Или вие сте мръ калници. Или сте купени.

    12:57 28.11.2025

  • 21 Ехо

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Георги":

    Ходи си купи сирене и кашкавал и ще видиш!

    12:57 28.11.2025

  • 22 ВЕЛИНСКИ

    2 3 Отговор
    НА ТОВА ЩЕ МУ ПРОСТЯ ХАЛТУРИТЕ
    САМО АКО УСПЕЕ ДА „СПАСИ”
    И ВЪРНЕ НА ФИНАЛА
    ОНОВА МОМЧЕТО С БУБУЛЕЧКИТЕ

    13:06 28.11.2025

  • 23 Сашо титнещо

    6 2 Отговор
    Си превъртял. Не може да си поумнял толкова за една нощ.
    Според майка ти си сетродил и. диот

    13:06 28.11.2025

  • 24 Метресата от Барселона

    7 3 Отговор
    Сашко работел "вече 20 години професионално". Абе, ако не беше нахалната ти майка, която се саморекламира като най-великата актриса, за да те урежда тук-там, досега да си само на чай и сухари. Кадиев, ти също като политиците, които обвиняваш, изобщо не се интересуваш дали хората те харесват или не, досаждаш им непрекъснато с лигавенето си, като вярваш че си много оригинален. Като прибавим и сценките с майчето ти Евро, направо може да изпуши човек!

    13:13 28.11.2025

  • 25 ф. трифонов

    7 0 Отговор
    Бях първо хамалин, а после шофьор. Когато работиш и ти плащат, е много приятно. След 10 ноември нашите вестници пишеха, че българите били мързеливи и не ставали за нищо. А аз живеех с 90 души в три стаи и само сънародниците ходеха да се трудят. Моята европейска мечта е да ти плащат адекватно. А тук какво искат - да не ти дават пари и да работиш, да не ти предлагат симпатичен кандидат и да гласуваш. Не става. Народът не е глупав. Политиците го направиха глупав. Гласувах от немай-къде, и то срещу нещо, а не в името на някого.

    13:16 28.11.2025

  • 26 Дид

    7 1 Отговор
    За всеки трябва да е ясно, че не се ли надигне интелигенцията с хора прославили България, хора с авторитет, визия и изказ, те, прасетата ще продължават да точат държавата, да богатеят с бюджета на държавата и да бъдат защитени от съдебни, силови и данъчни структури, просто защото си им плащат с увеличение на заплатите за това.

    13:17 28.11.2025

  • 27 демократ

    2 3 Отговор
    Тоя мръс...ик оплю гадно протестиращите на големите протести срещу Боко Тиквата и Гешо Келешо.

    13:26 28.11.2025

  • 28 Гост

    6 1 Отговор
    Когато е прав Сашко, прав е. Това за което говори ако не са безобразия, какво са? Всички граници са прекратчени.

    13:26 28.11.2025

  • 29 Никой

    0 1 Отговор
    Плащаш данъци, защото имаш достъп до занаят.

    Повечето хора нямаме шансовете да сме така.

    13:46 28.11.2025

  • 30 Не само

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Само питам":

    той не беше, цялата т.н. ИНТЕЛИГЕНЦИЯ няма да я видиш на протест. Те са пажовете на властта и внимават да не изпуснат келепира. Властта от своя страна ги ухажва и прави подаръци като допълнителна пенсия за "особени заслуги" към "културата", която е превърната в слугинаж.

    13:48 28.11.2025