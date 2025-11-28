Сашо Кадиев се разгневи на безобразието на политиците: Всеки си прави каквото си иска в тая държава

Актьорът Сашо Кадиев си позволи да направи изключително остро публично изказване след многохилядния протест в столицата срещу проектобюджета за 2026 г. В гневно видео, публикувано на стори в Инстаграм профила му, Кадиев ясно изрази недоволството си към случващото се в България и нарече поведението на политиците "безобразие".

Сашо Кадиев даде воля на емоциите и мислите си по почти всяка тема, която засяга българите през последните години и не си направи никаква цензура. Ето какво каза той:

„Не знам какво става в тая държава, но във всички случаи това ми изглежда като безобразие, защото тези хора, така наречените политици, които сме избрали и плащаме, разбира се, да ни помагат, да ни вършат работата, а те фактически си правят каквото искат. Гласуват си каквото си искат, променят си каквото си искат. Не се интересуват изобщо от нас, от нашите мечти, от нашето здраве, от нашите възможности, от нашите пари. Точно братното. Това, което се забелязва, е, че институциите и целият държавен апарат си работи нещо за него си. А ние тук милиони българи – нищо.

Сега аз не съм, разбира се, не съм икономист, не съм социолог, не съм експерт в тези сериозни науки, не мога да изкажа мнение. Но мога като гражданин на Република България и вече човек, който 20 години работи професионално и си плаща абсолютно всичко, данъци, всичко ясно, точно направено... аз не виждам резултатите. И предполагам, че немалка част от хората в България също не ги виждат.

Значи нито тротоарите са ни тротоари, нито пътищата са ни пътища, нито болниците са ни болници, нито детските градини са ни детски градини, нито пенсионерите са ни пенсионери. Абе нищо, бе, нищо! То няма резултат, то не е направено. Живеем в свинщина абсолютна. Всичко е счупено, мръсно, не работи.

Няма правосъдие! Как може? Оня ден беше международният ден срещу насилието над жени. Убиват жени непрекъснато! 23 са случаите на убити жени в страната от началото на годината и нито един човек не е влязъл в затвора. Бият хората по улиците, по спирките, убиват деца... и няма осъдени. Пуснали хора условно, пуснали други... Как да живеем така?

Цените непрекъснато скачат за всичко. Няма регулация на пазарите въобще. Има някакви монополи. "Мафия", дето викат хората. Киселото мляко струва 18 лева! Няма държавата да каже "не може да струва 18 лева". Всеки си прави каквото си иска в тая държава.

И всичко това е на гърба на гражданите – на нас. Защото тия шепа хора, които ни управляват и съответно шепата бизнесмени, които държат областта и парите, тях въобще не ги интересува. Те не са засегнати, те са облагодетелствани. Имат си пари, влияние, ходят в Дубай, по чужбина, карат си скъпите коли...

А ние всички останали, които работим всеки божи ден за благото на обществото, за нашите семейства, за родителите, бабите и дядовците ни... нас кучета ни яли. Така излиза на практика. Не ги интересува. Не знам... не знам какво ще стане."