Сидни Суини се появи на гала-вечер с прозрачна рокля без сутиен (СНИМКИ)

Сидни Суини се появи на гала-вечерта Variety Power of Women в прозрачна рокля, която остави малко място за въображение, и моментално предизвика лавина от реакции онлайн, пише rozali.com.

Актрисата отново е в центъра на вниманието – и този път не заради нова роля, а заради дръзка рокля, която предизвика вълна от коментари. Тя блесна на гала-вечерта Variety Power of Women в Лос Анджелис с прозрачна визия, която не остави почти нищо скрито.

Суини се появи в прозрачен тоалет от метализирана мрежа, типичен за тренда „гола рокля“. Без сутиен, без подплънки – единствено фини драпировки около талията, подчертаващи силуета ѝ.

Най-смелата ѝ визия досега

Сидни често експериментира с прозрачни материи, но досега винаги е комбинирала подобни рокли с бельо.

Този път тя заложи на максимална откритост и се вписа в тенденцията free the nipple, която трайно се настани на червения килим.

Роклята е от колекцията Christian Cowan пролет-лято 2026, показана на Седмицата на модата в Ню Йорк. За стайлинга отговаря стилистката ѝ Моли Диксън, а обувките са Jimmy Choo.

А фокусът на вечерта беше благотворителен

Variety Power of Women ежегодно отличава жени, които работят активно за значими каузи. Сидни получи признание за подкрепата си към Националния център за борба с домашното и сексуализираното насилие.

Сред останалите отличени и гости бяха:

Джейми Лий Къртис

Кейт Хъдсън

Никол Шерзингер

Шерън Стоун, която позира заедно със Суини

Ева Лонгория

Джейн Фонда