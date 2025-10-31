Новини
Сидни Суини се появи на гала-вечер с прозрачна рокля без сутиен (СНИМКИ)

31 Октомври, 2025 07:54 1 908 20

  • сидни суини-
  • гала вечер-
  • рокля-
  • визия-
  • без сутиен-
  • variety power of women

Това е най-смелата й визия досега

Сидни Суини се появи на гала-вечер с прозрачна рокля без сутиен (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сидни Суини се появи на гала-вечерта Variety Power of Women в прозрачна рокля, която остави малко място за въображение, и моментално предизвика лавина от реакции онлайн, пише rozali.com.

Актрисата отново е в центъра на вниманието – и този път не заради нова роля, а заради дръзка рокля, която предизвика вълна от коментари. Тя блесна на гала-вечерта Variety Power of Women в Лос Анджелис с прозрачна визия, която не остави почти нищо скрито.

Суини се появи в прозрачен тоалет от метализирана мрежа, типичен за тренда „гола рокля“. Без сутиен, без подплънки – единствено фини драпировки около талията, подчертаващи силуета ѝ.


Най-смелата ѝ визия досега

Сидни често експериментира с прозрачни материи, но досега винаги е комбинирала подобни рокли с бельо.
Този път тя заложи на максимална откритост и се вписа в тенденцията free the nipple, която трайно се настани на червения килим.

Роклята е от колекцията Christian Cowan пролет-лято 2026, показана на Седмицата на модата в Ню Йорк. За стайлинга отговаря стилистката ѝ Моли Диксън, а обувките са Jimmy Choo.

А фокусът на вечерта беше благотворителен

Variety Power of Women ежегодно отличава жени, които работят активно за значими каузи. Сидни получи признание за подкрепата си към Националния център за борба с домашното и сексуализираното насилие.
Сред останалите отличени и гости бяха:

  • Джейми Лий Къртис
  • Кейт Хъдсън
  • Никол Шерзингер
  • Шерън Стоун, която позира заедно със Суини
  • Ева Лонгория
  • Джейн Фонда


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хубава

    18 1 Отговор
    Жена

    08:00 31.10.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 1 Отговор
    Думите МУХОЛОВКИ и МЪЖЕЛОВКИ и те ли са
    ЗА-БРА-НЕ-НИ 🤔❓❗

    08:02 31.10.2025

  • 4 Буха ха

    9 7 Отговор
    Само търсят повод да си показват циците и срамотиите

    Коментиран от #5

    08:03 31.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Черноморски корсар

    18 2 Отговор
    Сидни Суини - последния бастион на женсвеността на либералния запад. Всички обратни и завистливи жени я ненавиждат.

    08:08 31.10.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 4 Отговор
    Помислила е, че отива на гОла вечер❗

    08:08 31.10.2025

  • 9 редник

    13 0 Отговор
    Ах, как тегне бюст на нежни рамена...

    Хубавица!

    Дал Господ много - ако сега, на млади години, не ги показва - кога?

    08:10 31.10.2025

  • 10 Браво

    9 0 Отговор
    Тежка сица.

    08:16 31.10.2025

  • 11 Така е

    3 4 Отговор
    Да си покаже новите цици !

    08:16 31.10.2025

  • 12 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    12 2 Отговор
    Не я знам тази, но добре изглежда по този начин.
    Който не я харесва, значи е завистлива жена или мъж само по биологични признаци...

    08:17 31.10.2025

  • 13 Каката

    6 0 Отговор
    ши кърми цяла детска ясла ..............

    08:17 31.10.2025

  • 14 Така

    8 0 Отговор
    както виждам, доста се е навлякла, другият път по-малко дрешки.

    08:18 31.10.2025

  • 15 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 1 Отговор
    Сърбела си е сърбел.

    08:19 31.10.2025

  • 16 Малииии

    9 0 Отговор
    Хубава цица ма Вено. Направо да я захапеш. Как да не я показва. Че то е грехота да я крие. Бравус на тебе! Мечти, мечти и женска завист.

    08:22 31.10.2025

  • 17 Гретиния

    1 0 Отговор
    Я вие докато си чешете езиците , аз да си почеша К....

    08:44 31.10.2025

  • 18 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор
    Ехеее ухаааа 😛😍

    08:55 31.10.2025

  • 19 Гост

    0 0 Отговор
    Язък,кривите крачета пак са скрити.Другото не ни изненадва.

    09:00 31.10.2025

  • 20 Роден в НРБ

    0 0 Отговор
    На жени с добри гени им е разрешено да си показват сисите. Браво на момичето

    09:02 31.10.2025