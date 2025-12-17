Сидни Суини омагьоса Холивуд с визия в стил Мерилин Монро (СНИМКИ)

Сидни Суини отново прикова всички погледи, превръщайки се в истинска икона на стила по време на премиерата на новия си филм „Прислужницата“ в Лос Анджелис. 28-годишната звезда от „Еуфория“ се появи на червения килим в ослепителна бяла рокля с дълбоко деколте и кожени акценти, които подчертаваха нейната изящна фигура. Тоалетът, вдъхновен от класическата елегантност на Мерилин Монро, бе допълнен от сребърна гривна и свободно падащи руси вълни, които придаваха на Сидни неподражаемо излъчване на холивудска легенда, пише woman.bg.

До нея застана не по-малко впечатляващата Аманда Сайфред, позната от „Mamma Mia“, която заложи на огнено червена рокля без презрамки, напомняща за анимационната героиня Джесика Рабит. Аманда акцентира върху стройната си фигура с елегантна панделка на ханша и сребрист чокър, а русите ѝ къдрици бяха оформени в стил, близък до този на Сидни. Двете актриси, които изпълняват главните роли в екранизацията по бестселъра на Фрида Макфадън, сияеха рамо до рамо пред TCL Chinese Theater, демонстрирайки не само професионална химия, но и истинско приятелство.

Към тях се присъединиха и колегата им Брандън Скленар, както и режисьорът Пол Фейг, за да отпразнуват заедно премиерата на дългоочаквания трилър.

Филмът „Прислужницата“, базиран на романа на Фрида Макфадън от 2022 г., разказва за младата жена (в ролята Сидни Суини), която става част от заможно семейство и постепенно разкрива техните тъмни тайни. Лентата бележи ново начало за Суини след няколко по-слаби проекта, сред които и биографичният филм „Christy“, който не успя да впечатли критиците и публиката.