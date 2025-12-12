Сидни Суини мина през детектор на лъжата, за да признае истински ли е бюстът ѝ (ВИДЕО)

Сидни Суини категорично отрече слуховете, че се е подложила на операция за уголемяване на бюста, като направи това по необичаен начин – по време на тест с детектор на лъжата заедно със своята колежка от филма „Прислужницата“ Аманда Сайфред.
Във видео рубрика на Vanity Fair, публикувана в четвъртък, Сайфред директно попита 28-годишната актриса дали бюстът ѝ е естествен. Суини отговори утвърдително и заяви, че никога не е правила каквито и да било козметични корекции. Полиграфистът, присъстващ в студиото, потвърди, че отговорите ѝ са били искрени. Разговорът протече в шеговит тон, като Аманда Сайфред дори се пошегува с въпроса дали може да докосне бюста ѝ, а Суини прие репликата с чувство за хумор.
Това е вторият път в рамките на седмицата, в който звездата от „Euphoria“ публично коментира спекулациите около външния си вид. В интервю за списание Allure тя заяви, че никога не е прибягвала до естетични процедури и допълни, че изпитва силен страх от игли. По думите ѝ подобни слухове са напълно безпочвени.
В разговор с Variety през октомври Сидни Суини подчерта, че възнамерява да „остарява естествено“, като отбеляза, че сравненията с нейни снимки от детството са несправедливи. Тя посочи, че е нормално външният ѝ вид да се е променил с годините, особено с професионалния грим и стилизиране, които съпътстват публичните ѝ изяви. Актрисата също така уточни, че няма никакви татуировки.
В същото интервю Сидни Суини коментира и начина, по който публиката често изгражда мнение за нея въз основа на екранните ѝ образи. Тя отхвърли определението „секс символ“, като подчерта, че изборите ѝ са продиктувани от лично усещане за увереност и сила, а не от стремеж към определен имидж. По думите ѝ целта ѝ е да насърчава жените да се чувстват комфортно със себе си и да приемат външния си вид с увереност.
1 Мюмюн
16:34 12.12.2025
2 Детектора
16:34 12.12.2025
3 ДрайвингПлежър
Па кой не верва ако фане ще се убеди... в тоя ред на мисли сакам все пак да пробвам да е на гола цца вяра, не на гола гума!
16:34 12.12.2025
4 БАБХ
16:34 12.12.2025
5 Хипотетично
16:37 12.12.2025
6 ООрана държава
16:39 12.12.2025
7 Сатана Z
16:40 12.12.2025
8 Детектор
16:47 12.12.2025
9 Лорд Минчу
Евала, браво👍🙂
16:50 12.12.2025
10 Сатана Z
Коментиран от #11
16:50 12.12.2025
11 ООрана държава
До коментар #10 от "Сатана Z":На трупин всяка дума му е лъжа, цял месец лъга, че са взели Купянск, днеска Зеленски отиде там и пусна видео!
Коментиран от #13
16:52 12.12.2025
12 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
16:52 12.12.2025
13 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #11 от "ООрана държава":Блатара и копейката му без лъжи не могат да съществуват, в гените им е!
17:14 12.12.2025