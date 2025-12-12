Сидни Суини мина през детектор на лъжата, за да признае истински ли е бюстът ѝ (ВИДЕО)

Сидни Суини категорично отрече слуховете, че се е подложила на операция за уголемяване на бюста, като направи това по необичаен начин – по време на тест с детектор на лъжата заедно със своята колежка от филма „Прислужницата“ Аманда Сайфред.

Във видео рубрика на Vanity Fair, публикувана в четвъртък, Сайфред директно попита 28-годишната актриса дали бюстът ѝ е естествен. Суини отговори утвърдително и заяви, че никога не е правила каквито и да било козметични корекции. Полиграфистът, присъстващ в студиото, потвърди, че отговорите ѝ са били искрени. Разговорът протече в шеговит тон, като Аманда Сайфред дори се пошегува с въпроса дали може да докосне бюста ѝ, а Суини прие репликата с чувство за хумор.

Това е вторият път в рамките на седмицата, в който звездата от „Euphoria“ публично коментира спекулациите около външния си вид. В интервю за списание Allure тя заяви, че никога не е прибягвала до естетични процедури и допълни, че изпитва силен страх от игли. По думите ѝ подобни слухове са напълно безпочвени.

В разговор с Variety през октомври Сидни Суини подчерта, че възнамерява да „остарява естествено“, като отбеляза, че сравненията с нейни снимки от детството са несправедливи. Тя посочи, че е нормално външният ѝ вид да се е променил с годините, особено с професионалния грим и стилизиране, които съпътстват публичните ѝ изяви. Актрисата също така уточни, че няма никакви татуировки.

В същото интервю Сидни Суини коментира и начина, по който публиката често изгражда мнение за нея въз основа на екранните ѝ образи. Тя отхвърли определението „секс символ“, като подчерта, че изборите ѝ са продиктувани от лично усещане за увереност и сила, а не от стремеж към определен имидж. По думите ѝ целта ѝ е да насърчава жените да се чувстват комфортно със себе си и да приемат външния си вид с увереност.