Сидни Суини мина през детектор на лъжата, за да признае истински ли е бюстът ѝ (ВИДЕО)

12 Декември, 2025 16:31 971 13

За втори път актрисата отговаря на спекулации за външния ѝ вид

Сидни Суини мина през детектор на лъжата, за да признае истински ли е бюстът ѝ (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Сидни Суини категорично отрече слуховете, че се е подложила на операция за уголемяване на бюста, като направи това по необичаен начин – по време на тест с детектор на лъжата заедно със своята колежка от филма „Прислужницата“ Аманда Сайфред.

Във видео рубрика на Vanity Fair, публикувана в четвъртък, Сайфред директно попита 28-годишната актриса дали бюстът ѝ е естествен. Суини отговори утвърдително и заяви, че никога не е правила каквито и да било козметични корекции. Полиграфистът, присъстващ в студиото, потвърди, че отговорите ѝ са били искрени. Разговорът протече в шеговит тон, като Аманда Сайфред дори се пошегува с въпроса дали може да докосне бюста ѝ, а Суини прие репликата с чувство за хумор.

Това е вторият път в рамките на седмицата, в който звездата от „Euphoria“ публично коментира спекулациите около външния си вид. В интервю за списание Allure тя заяви, че никога не е прибягвала до естетични процедури и допълни, че изпитва силен страх от игли. По думите ѝ подобни слухове са напълно безпочвени.

В разговор с Variety през октомври Сидни Суини подчерта, че възнамерява да „остарява естествено“, като отбеляза, че сравненията с нейни снимки от детството са несправедливи. Тя посочи, че е нормално външният ѝ вид да се е променил с годините, особено с професионалния грим и стилизиране, които съпътстват публичните ѝ изяви. Актрисата също така уточни, че няма никакви татуировки.

В същото интервю Сидни Суини коментира и начина, по който публиката често изгражда мнение за нея въз основа на екранните ѝ образи. Тя отхвърли определението „секс символ“, като подчерта, че изборите ѝ са продиктувани от лично усещане за увереност и сила, а не от стремеж към определен имидж. По думите ѝ целта ѝ е да насърчава жените да се чувстват комфортно със себе си и да приемат външния си вид с увереност.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
  • 1 Мюмюн

    3 0 Отговор
    по-лесно дай да пипна ма, ще ти кажа веднага

    16:34 12.12.2025

  • 2 Детектора

    2 1 Отговор
    Осем пъти я проверих и още се бърше с мокри и сухи кърпички. Защото шмекерува и гълта доказателства.

    16:34 12.12.2025

  • 3 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Ко питате бе - оно си личи!
    Па кой не верва ако фане ще се убеди... в тоя ред на мисли сакам все пак да пробвам да е на гола цца вяра, не на гола гума!

    16:34 12.12.2025

  • 4 БАБХ

    3 0 Отговор
    хубаво котенце

    16:34 12.12.2025

  • 5 Хипотетично

    4 0 Отговор
    Има и прирозно надарени, но и природно ощетени, както и завистливо амбициозни по природа. Пластичните хирурзи много разчитат на третите.

    16:37 12.12.2025

  • 6 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Е истински е, още на 15 16 годишна го показа в еуфория, няколко пъти

    16:39 12.12.2025

  • 7 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Знаех си,че Шумов е писал с треперещи кунки статията за цицорестата Сидни.

    16:40 12.12.2025

  • 8 Детектор

    3 0 Отговор
    Пратете я при мен...от моите шепи по-добър детектор няма...

    16:47 12.12.2025

  • 9 Лорд Минчу

    3 0 Отговор
    "Актрисата също така уточни, че няма никакви татуировки."!
    Евала, браво👍🙂

    16:50 12.12.2025

  • 10 Сатана Z

    1 6 Отговор
    Трябва да сложат и бункерния страхливец от кремъл на такъв детектор и да го питат за ботокса, а после на електрическия стол!

    Коментиран от #11

    16:50 12.12.2025

  • 11 ООрана държава

    0 5 Отговор

    До коментар #10 от "Сатана Z":

    На трупин всяка дума му е лъжа, цял месец лъга, че са взели Купянск, днеска Зеленски отиде там и пусна видео!

    Коментиран от #13

    16:52 12.12.2025

  • 12 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 0 Отговор
    Що не казахте по-рано? Имам детектор с десет пръста, може и друг тест да й направя.

    16:52 12.12.2025

  • 13 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "ООрана държава":

    Блатара и копейката му без лъжи не могат да съществуват, в гените им е!

    17:14 12.12.2025