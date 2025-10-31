Новини
След напускането на „Преди обед“ Венета Райкова замина за Париж

След напускането на „Преди обед“ Венета Райкова замина за Париж

31 Октомври, 2025 09:42

  • венета райкова-
  • преди обед-
  • париж

Мъжът, с когото Райкова има връзка, я изненадал с романтично бягство до френската столица

След напускането на „Преди обед“ Венета Райкова замина за Париж - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Венета Райкова избяга в Париж, за да лекува нервите си, след като скандално се раздели с bTV. Близки до водещата разкриват, че раздялата не е била по нейно желание и я е засегнала дълбоко, а Венета решила да потърси утеха с любимия си във френската столица, пише hotarena.net.

ТВ водещата преживяла тежко провала си в предаването „Преди обед“. Райкова се върна на екран с огромен ентусиазъм и очаквания, убедена, че зрителите ще ѝ приемат с отворени обятия. Тя се опита да приложи добре познатия си модел от миналото - остър език, директни въпроси и провокативно поведение, което я направи звезда преди двайсетина години. От телевизията обаче ѝ било намекнато, че времената са се променили и подобен тип водене вече не е това, което аудиторията очаква. Разривът дошъл бързо, а за Венета това бил истински удар. Тя вярвала, че с този проект ще възроди телевизионната си кариера и ще докаже, че все още е фактор на екрана. Според запознати договорът ѝ с bTV предвиждал космически хонорар от 15 000 лв. на месец, който обаче тя така и не получила изцяло заради преждевременното прекратяване на ангажимента. Близки до водещата разказват, че Венета била в нервен срив и дълго не могла да се съвземе от депресията.

Затова мъжът, с когото Райкова има връзка, я изненадал с романтично бягство до Париж. Пътуването било организирано буквално дни след раздялата и с телевизията. Двамата отседнали в луксозен хотел в центъра на френската столица, разглеждали знакови места и вечеряли в изискани ресторанти. Най-впечатлена Венета останала от „Нотр Дам“. Разходите по пътуването поел приятелят ѝ, който искал да ѝ покаже, че има на кого да се опре.

В профилите си Венета публикува снимки от Париж, под които напомни на последователите си за книгата си, чието действие се развива в Града на любовта. „Париж винаги вдъхновява“, написа тя и сподели, че мястото ѝ напомня за един от най-успешните ѝ романи, пише „Ретро“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    18 1 Отговор
    Същото "романтично "място щеше да е с посешението на столипиново.

    Мус лимски Париж и пловдивското Столипиново е едно и също,паите са различни.

    Коментиран от #7

    09:45 31.10.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    17 0 Отговор
    Венета не е напуснала. Венета я изгониха.

    09:49 31.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Новичок

    4 0 Отговор
    Бря,бря от кадя на кадя бря.Ко ... не.

    09:50 31.10.2025

  • 5 Кочо Дъргата

    10 0 Отговор
    Там ще й "излекуват" нервите. Не ни занимайте с боклуци...

    09:50 31.10.2025

  • 6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    8 0 Отговор
    Минннета Райкова ще върти много френски номера в Париж...

    09:50 31.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Баба Гицка

    3 1 Отговор
    По българските телевизии гледам само турските сериали и Под Прикритие, липсва ми обаче Освалдо Риос и Робинята Изаура!
    Ако пак ги пуснат, пак ще ги гледам!

    09:52 31.10.2025

  • 9 От трън та на глог

    3 0 Отговор
    Тази май по-трудният начин иска да разбере, че нищо вече не е както преди 20-30 години. Който може, избягва да ходи във вмирисаният и цветнокож Париж.

    Коментиран от #16

    09:53 31.10.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    5 1 Отговор
    Тази дърта баба, нито може да живее с хора, нито да общува с хора, нито да работи с хора. Тотално е изплискала легена. За това я изхвърлиха като куче от телевизията.

    09:55 31.10.2025

  • 11 БРАВО

    2 0 Отговор
    Там ще води тяхното предаване ли

    09:55 31.10.2025

  • 12 Мюмюн

    1 0 Отговор
    Мисля, че след като прочетох новината днес ще си преместя пералнята с кеф.

    09:56 31.10.2025

  • 13 Гешев

    7 4 Отговор
    Разкараха я заради гея Гошо Тошев.
    Като истински гей той се врътна и я заряза, а иначе й сваляше звезди.
    Абе гейска му работа.

    09:57 31.10.2025

  • 14 Мющерия

    1 0 Отговор
    Ма от къдя на къдя, бе? Ма от дек на дек?

    09:59 31.10.2025

  • 15 Дедо Уосп

    1 0 Отговор
    Хардър Фастър

    10:00 31.10.2025

  • 16 Перо

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "От трън та на глог":

    Всичко си е както преди 30 години ... мутри, чалга, политици ... само си остарял и напълнял.

    Коментиран от #19

    10:01 31.10.2025

  • 17 Искам я

    4 0 Отговор
    Венета само по черни жартиери и със смазка където трябва и ще и излекувам нервите

    10:17 31.10.2025

  • 18 665

    1 0 Отговор
    Космически хонорар от.. 15хил месечно хахахаха

    10:37 31.10.2025

  • 19 Колега,

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Перо":

    не си съвсем прав, освен това България намаля с 3-4 милиона, а населението чувствително помургавя, сега, ако видиш по-бял човек на улицата, най-вероятно е чужденец.

    10:41 31.10.2025

  • 20 ха, ха

    1 0 Отговор
    Заминала е за Долно Нанагорнище и публикува крадени от инстаграм чужди снимки на маси с храна.Това и е нивото на Венетка.

    11:02 31.10.2025