След напускането на „Преди обед“ Венета Райкова замина за Париж

Венета Райкова избяга в Париж, за да лекува нервите си, след като скандално се раздели с bTV. Близки до водещата разкриват, че раздялата не е била по нейно желание и я е засегнала дълбоко, а Венета решила да потърси утеха с любимия си във френската столица, пише hotarena.net.
ТВ водещата преживяла тежко провала си в предаването „Преди обед“. Райкова се върна на екран с огромен ентусиазъм и очаквания, убедена, че зрителите ще ѝ приемат с отворени обятия. Тя се опита да приложи добре познатия си модел от миналото - остър език, директни въпроси и провокативно поведение, което я направи звезда преди двайсетина години. От телевизията обаче ѝ било намекнато, че времената са се променили и подобен тип водене вече не е това, което аудиторията очаква. Разривът дошъл бързо, а за Венета това бил истински удар. Тя вярвала, че с този проект ще възроди телевизионната си кариера и ще докаже, че все още е фактор на екрана. Според запознати договорът ѝ с bTV предвиждал космически хонорар от 15 000 лв. на месец, който обаче тя така и не получила изцяло заради преждевременното прекратяване на ангажимента. Близки до водещата разказват, че Венета била в нервен срив и дълго не могла да се съвземе от депресията.
Затова мъжът, с когото Райкова има връзка, я изненадал с романтично бягство до Париж. Пътуването било организирано буквално дни след раздялата и с телевизията. Двамата отседнали в луксозен хотел в центъра на френската столица, разглеждали знакови места и вечеряли в изискани ресторанти. Най-впечатлена Венета останала от „Нотр Дам“. Разходите по пътуването поел приятелят ѝ, който искал да ѝ покаже, че има на кого да се опре.
В профилите си Венета публикува снимки от Париж, под които напомни на последователите си за книгата си, чието действие се развива в Града на любовта. „Париж винаги вдъхновява“, написа тя и сподели, че мястото ѝ напомня за един от най-успешните ѝ романи, пише „Ретро“.
