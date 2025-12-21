Париж изгубил интерес към Едит Пиаф, отварят музей на певицата в градчето, където умира

Музей на френската певица Едит Пиаф, ще отвори врати през 2027 г. в югоизточния френски град Грас, където тя почина през 1963 г., съобщи Le Figaro, цитирайки Бернар Маршоа, фен на певицата и основател на музея „Къща Пиаф“ в Париж.

„След 50 години обслужване на посетители от цял ​​свят и предоставяне на лични вещи на изложби в Ню Йорк и Токио, тази колекция ще бъде прехвърлена в музей, чието откриване е планирано за 2027 г.“, цитира вестникът думите на Маршоа.

Първоначално било планирано да се изгради нов музей, посветен на Пиаф, в Париж, но кметът на Париж Ан Идалго не проявил особен интерес към проекта и така и не е отпусната субсидия. Идеята обаче е подкрепена от администрацията на Грас, която намира място за музея в сърцето на града. Както отбеляза Людовик Имбер, основател на асоциацията „Grasse a Edith“, музеят ще бъде „на живо, с концерти, включително такива, посветени на приятелите на Пиаф: Ив Монтан, Морис Шевалие и Шарл Азнавур“.

Снимка: Интернет

По време на кариерата си на певица и актриса Пиаф изпълнява песни като „La Vie en Rose“, „Hymne à l'amour“ и „Non, je ne regrette rien“ и участва във филми като „Безименната звезда“ и „Париж винаги пее“.