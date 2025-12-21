Новини
Любопитно »
Париж изгубил интерес към Едит Пиаф, отварят музей на певицата в градчето, където умира

Париж изгубил интерес към Едит Пиаф, отварят музей на певицата в градчето, където умира

21 Декември, 2025 19:09 661 5

  • едит пиаф-
  • музей-
  • париж-
  • грас

Музеят ще бъде „на живо, с концерти, включително такива, посветени на приятелите на Пиаф: Ив Монтан, Морис Шевалие и Шарл Азнавур“

Париж изгубил интерес към Едит Пиаф, отварят музей на певицата в градчето, където умира - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Музей на френската певица Едит Пиаф, ще отвори врати през 2027 г. в югоизточния френски град Грас, където тя почина през 1963 г., съобщи Le Figaro, цитирайки Бернар Маршоа, фен на певицата и основател на музея „Къща Пиаф“ в Париж.

„След 50 години обслужване на посетители от цял ​​свят и предоставяне на лични вещи на изложби в Ню Йорк и Токио, тази колекция ще бъде прехвърлена в музей, чието откриване е планирано за 2027 г.“, цитира вестникът думите на Маршоа.

Първоначално било планирано да се изгради нов музей, посветен на Пиаф, в Париж, но кметът на Париж Ан Идалго не проявил особен интерес към проекта и така и не е отпусната субсидия. Идеята обаче е подкрепена от администрацията на Грас, която намира място за музея в сърцето на града. Както отбеляза Людовик Имбер, основател на асоциацията „Grasse a Edith“, музеят ще бъде „на живо, с концерти, включително такива, посветени на приятелите на Пиаф: Ив Монтан, Морис Шевалие и Шарл Азнавур“.

Париж изгубил интерес към Едит Пиаф, отварят музей на певицата в градчето, където умира
Снимка: Интернет

По време на кариерата си на певица и актриса Пиаф изпълнява песни като „La Vie en Rose“, „Hymne à l'amour“ и „Non, je ne regrette rien“ и участва във филми като „Безименната звезда“ и „Париж винаги пее“.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    5 3 Отговор
    Френският шансон загуби от рокендрола. Освен това, Едит Пиаф не харесваше Германия и открито изразяваше тази неприязън. Едит Пиаф прави турнета в окупирана от Германия Германия по време на Втората световна война, но това не бяха обикновени концерти; те бяха част от рискована операция на Френската съпротива за спасяване на евреи от нацистките концентрационни лагери.Днес е опасно да се говори за това открито и директно.Може да навреди на единството и сплотеността.

    19:26 21.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Колко моментално триете

    4 1 Отговор
    А претендирате за свобода на словото и демокрацията. Ми свирките в Европейския съюз Сава възход като след 9 септември четиридесет и четвърта година в България.

    19:40 21.12.2025

  • 4 Иван 1

    5 1 Отговор
    Страхотна певица обичам да я слушам, загуба за Париж тя пееше в началото по улиците преди да стане известна.

    19:40 21.12.2025

  • 5 Гориил

    5 0 Отговор
    Нейният начин на живот трудно можеше да се нарече примерен, но когато започна да пее, хората ѝ се прекланяха.Гласът ѝ излъчваше истинска любов и пламенна надежда. Тя преодоляваше болката и пееше, дарявайки на обикновените хора топлина, душа и сърце.

    19:55 21.12.2025