Новини
Любопитно »
25-тонен кит бе изхвърлен на брега в Орегон (ВИДЕО)

25-тонен кит бе изхвърлен на брега в Орегон (ВИДЕО)

21 Ноември, 2025 17:31 2 096 11

  • кит-
  • изхвърлен на брега-
  • изхвърлен от океана-
  • бряг-
  • орегон-
  • сащ

Животното се е оплело в мрежи за риболов

25-тонен кит бе изхвърлен на брега в Орегон (ВИДЕО) - 1
Илюстративна снимка: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Млад кит, оплетен в мрежи за раци, бе намерен жив край бреговете на Орегон, САЩ, пише People.

Изхвърленото на брега животно е заснето на видео от Джейкъб Колвин. Той каза, че е пристигнал на плажа след обаждане от близък приятел. „Когато пристигнах, около 20 души стояха до кита“, каза той. Според Колвин всички тези хора са се опитвали да обърнат гърбатия кит, за да може да отплува.

Те завързали въжета за опашката му. Някои хора са ги дърпали, докато други са бутали главата му. Преместването на 25-тонния кит обаче се оказало трудно. Освен теглото му, доброволците са били затруднени от силни течения. Според Колвин много спасители са паднали във вълните и едва не са се удавили в студената вода. Самият той два пъти спасил жена от притеклите се на помощ.

Морският биолог Кари Нюъл оцени възрастта на гърбатия кит на около две до три години. Тя предупреди, че опитите за спасяване на животното могат да бъдат опасни. Китът може да се обърне във вълните и да смаже някого. Според Нюъл всеки час, прекаран на сушата, вреди на животното: органите му се свиват, а гъстата мас, която го държи топъл в океана, може да доведе до прегряване на слънцето.

Първоначално доброволците смятали, че могат да спасят кита. След два дни обаче станало ясно, че всичко е безнадеждно. В крайна сметка те били принудени да евтаназират бедстващото животно.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 въпрос

    19 3 Отговор
    това да не е шиши

    Коментиран от #4

    17:36 21.11.2025

  • 2 Не могат да се справят с 25 тонен кит

    14 2 Отговор
    Няма как да го върнат във водата? До толкова ли им стигат възможностите? Всеки един влекач ще се справи без проблем да изтегли малко по - навътре във водата кита.
    А мрежите поне отстранили ли са ги?
    То ясно, че с подръчни средства е трудно. Някаква техника са можели да използват.

    Коментиран от #10

    17:49 21.11.2025

  • 3 Тото 1 и Тото 2

    11 1 Отговор
    Я проверете дали Тиквата ББ и ШОПАР ДП са тука ! Че приликата е сериозна !

    17:49 21.11.2025

  • 4 Петер Брьогел

    19 1 Отговор

    До коментар #1 от "въпрос":

    Не обиждай КИТА , като го сравняваш с ШИШИ ! Той не заслужава такава ГАВРА !

    17:50 21.11.2025

  • 5 ДРТ ПРЧ

    5 2 Отговор
    ДА ГО ДАДАТ НА СОЦИАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО ЗА РАЗДАВАНЕ НА НАЙ БЕДНИТЕ ПЕНСИОНЕРИ ЗА КОЛЕДА. ПАДА СЕ ПО ОКОЛО 5 КИЛА НА БЕДЕН ПЕНСИОНЕР

    18:13 21.11.2025

  • 6 Ще лапат китешко

    3 1 Отговор
    Той да порасне толкова ехе .

    18:47 21.11.2025

  • 7 гост

    12 0 Отговор
    Не можаха ли да го изтеглят с катер или кораб с въже язък за животното..

    18:59 21.11.2025

  • 8 Луда работа

    14 0 Отговор
    два дена мъчиш кита, и после го евтаназираш.

    19:00 21.11.2025

  • 9 Аз да пиша

    6 1 Отговор
    Да не е Искра фидосова, или Дебелан Свинян Пеевски.?

    19:12 21.11.2025

  • 10 неподготвени са били

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Не могат да се справят с 25 тонен кит":

    Трява да измислят някакво приспособление, с което да теглят китовете обратно. Може би мрежа от дебели въжета. Знам ли и аз ...

    22:30 21.11.2025

  • 11 Пловдив

    1 0 Отговор
    Тъжно и жално.............

    23:15 21.11.2025