25-тонен кит бе изхвърлен на брега в Орегон (ВИДЕО)

Млад кит, оплетен в мрежи за раци, бе намерен жив край бреговете на Орегон, САЩ, пише People.

Изхвърленото на брега животно е заснето на видео от Джейкъб Колвин. Той каза, че е пристигнал на плажа след обаждане от близък приятел. „Когато пристигнах, около 20 души стояха до кита“, каза той. Според Колвин всички тези хора са се опитвали да обърнат гърбатия кит, за да може да отплува.

Те завързали въжета за опашката му. Някои хора са ги дърпали, докато други са бутали главата му. Преместването на 25-тонния кит обаче се оказало трудно. Освен теглото му, доброволците са били затруднени от силни течения. Според Колвин много спасители са паднали във вълните и едва не са се удавили в студената вода. Самият той два пъти спасил жена от притеклите се на помощ.

Морският биолог Кари Нюъл оцени възрастта на гърбатия кит на около две до три години. Тя предупреди, че опитите за спасяване на животното могат да бъдат опасни. Китът може да се обърне във вълните и да смаже някого. Според Нюъл всеки час, прекаран на сушата, вреди на животното: органите му се свиват, а гъстата мас, която го държи топъл в океана, може да доведе до прегряване на слънцето.

Първоначално доброволците смятали, че могат да спасят кита. След два дни обаче станало ясно, че всичко е безнадеждно. В крайна сметка те били принудени да евтаназират бедстващото животно.

Beached whale update‼️

The Oregon Parks Department says the whale was given IV fluids overnight and covered with blankets to keep it cool.



Right now, response teams are arranging a pulley system they hope will pull it towards the ocean by high tide.



The young humpback whale… pic.twitter.com/L9zpwqSRiR — Mckenzie Richmond (@kenziestuvland) November 17, 2025