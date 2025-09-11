Бедни рибари хванаха 200-килограмов звяр, фармацевти ги позлатиха за улова

В Индия бедни рибари от Западна Бенгалия хванаха рядка акула и забогатяха след продажбата ѝ на търг, съобщи Odisha TV.
Късметът се усмихнал на жителите на град Дига на 4 септември. В мрежата им се хванала 200-килограмова акула. Видът на хищника не беше уточнен, но според жителите на региона такъв улов се среща само два или три пъти годишно. Късметлиите отнесли акулата на международния рибен пазар в град Мохана в съседния щат Одиша.
На проведения там търг шест компании, произвеждащи традиционни лекарства, се състезавали за огромната риба - органите на акулата се считат за лечебни. В крайна сметка спечелила компания от Западна Бенгалия, а рибарите получили голяма сума, чийто размер се пази в тайна.
