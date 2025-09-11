Новини
Бедни рибари хванаха 200-килограмов звяр, фармацевти ги позлатиха за улова

Бедни рибари хванаха 200-килограмов звяр, фармацевти ги позлатиха за улова

11 Септември, 2025

В мрежата им се хванала 200-килограмова акула

Бедни рибари хванаха 200-килограмов звяр, фармацевти ги позлатиха за улова - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Венелина Маринова

В Индия бедни рибари от Западна Бенгалия хванаха рядка акула и забогатяха след продажбата ѝ на търг, съобщи Odisha TV.

Късметът се усмихнал на жителите на град Дига на 4 септември. В мрежата им се хванала 200-килограмова акула. ​​Видът на хищника не беше уточнен, но според жителите на региона такъв улов се среща само два или три пъти годишно. Късметлиите отнесли акулата на международния рибен пазар в град Мохана в съседния щат Одиша.

На проведения там търг шест компании, произвеждащи традиционни лекарства, се състезавали за огромната риба - органите на акулата се считат за лечебни. В крайна сметка спечелила компания от Западна Бенгалия, а рибарите получили голяма сума, чийто размер се пази в тайна.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 1488

    3 1 Отговор
    аз само не разбрах как премиер на най бедната дьржава открадна водата на половин българия за да строи хотел с водопади за 9 млн от моите даньци по време на суша и главоломна инфлация

    11:15 11.09.2025

  • 2 Да, бе ...

    1 0 Отговор
    Нищо лечебно няма в акулите. Ако имаше, отдавна да са ги изловили и изяли.

    11:17 11.09.2025

  • 3 Браво, Венелинка ни ощастливи

    0 0 Отговор
    емоционалната история от 1001 нощ, са синът на рибаря дали се е оженил за Принцесата на Местният Раджа така и не разбрахме?😁

    Коментиран от #5

    11:24 11.09.2025

  • 4 и тука има около 200-килограмов звяр

    1 0 Отговор
    заобиколен от бая лапнишарани вече 20г
    кирето преди време се опита да го фане
    та после го съдиха

    11:28 11.09.2025

  • 5 синът на рибаря дали се е оженил

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Браво, Венелинка ни ощастливи":

    местна селска мома
    се влюбила в човечеца
    като разбрала за бая жълтици

    11:30 11.09.2025