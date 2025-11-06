Новини
Официално: България се завръща на „Евровизия" тази година

Официално: България се завръща на „Евровизия“ тази година

6 Ноември, 2025 14:31

БНТ потвърди, че страната ни ще участва на 70-тото издание на конкурса

Официално: България се завръща на „Евровизия“ тази година - 1
Снимка: БНТ
Събина Андреева

България ще участва в престижния песенен конкурс „Евровизия“, който през 2026 г. ще отбележи своето 70-то издание. Завръщането на страната ни е част от стремежа на Българската национална телевизия да популяризира българската култура и талант пред международна публика.

„„Евровизия“ е сцена, на която се срещат култури и се споделят истории. БНТ подкрепя талантливите творци и сме щастливи, че успяхме отново да осигурим възможност за български изпълнител да представи страната ни пред многомилионната аудитория.“, заяви генералният директор на БНТ Емил Кошлуков.

„Много се вълнуваме да посрещнем БНТ обратно в семейството на „Евровизия“ след тригодишно прекъсване. Завръщането ѝ е поредното доказателство за това, че оставаме обединени от музиката, както и за огромната популярност на конкурса.“, споделя директорът на „Евровизия“ Мартин Грийн.

Предстоящите месеци ще бъдат посветени на подготовката, свързана с избора на български изпълнител и на песен, които ще представят България на най-голямата музикална сцена в Европа. Подробности за формата и участието ще бъдат обявени допълнително.

Последното участие на България в Евровизия беше през 2022 година, когато групата Intelligent Music Project ни представи със своята песен „Intention“ и завърши на предпоследно място с общо 29 точки от зрителите и професионалното жури.

Преди това България се представяше успешно в конкурса с участието на Виктория Георгиева (11-то място), EQUINOX (14-то място), Кристиан Костов (2-ро място), Поли Генова (4-то място), както и Елица и Стунджи (4 място).

Двата полуфинала на „Евровизия 2026“ ще се проведат на 12 май и 14 май, а големият финал е на 16 май. Австрия посреща музикалния форум след победата на австрийския изпълнител JJ с песента „Wasted Love“ през 2025 г. в Базел, Швейцария. Виена ще бъде домакин на песенния конкурс за трети път – след 1967 г. и 2015 г.

През годините „Евровизия“ утвърди своето място като едно от най-мащабните културни събития в света. Последното издание на конкурса привлече телевизионна аудитория от 166 млн. души, което е с 3 млн. повече спрямо 2024 г. Извън 37-те страни, участвали през 2025 г., фенове от други 109 държави и територии гласуваха за фаворитите си.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гледал съм го вече

    15 0 Отговор
    Укро изпълнителя печели не бинарен е

    Няма такава пародия

    14:34 06.11.2025

  • 2 Тома

    16 1 Отговор
    Трябва задължително певците да са от лгбт за да имат успех

    14:34 06.11.2025

  • 3 Евродебил

    14 2 Отговор
    Кончита Вурст там ли ще е?Това събитие по скоро е част от евроатлантическата гей "култура".Деградация.

    14:37 06.11.2025

  • 4 То е ясно

    13 2 Отговор
    Какъв конкурс за това свърталище на гейзери. Още от сега ви казвам, че ще пратят Иво Димчев.

    14:37 06.11.2025

  • 5 Абе

    8 1 Отговор
    И кой г@й ше я представи?

    14:38 06.11.2025

  • 6 Ах Ох

    7 1 Отговор
    Пляс, пляс педалите, водно коолело, ахахахахахаааа 🤣🌈🖕

    Коментиран от #11

    14:40 06.11.2025

  • 7 Цвете

    2 2 Отговор
    ЧУДЕСНО. НИЕ ИМАМЕ ПРЕКРАСНИ ТАЛАНТИТЕ С МНОГО КРАСИВИ ГЛАСОВЕ. УСПЕХ И ЩЕ СМЕ В ОЧАКВАНЕ. МОЖЕ И ДА СПЕЧЕЛИМ.💯💯💯💯💯❤️❤️❤️❤️❤️❤️

    14:43 06.11.2025

  • 8 100%

    5 0 Отговор
    Гейровизия, ще я спечели украински евреин?

    14:44 06.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Удри с лопатата

    3 0 Отговор
    Колегите са ме изпреварили с точни коментари.Гаранция, че България ще бъде представена от nedalи и тем подобни неориентирани u3роди

    Коментиран от #17

    14:48 06.11.2025

  • 11 Ха ха хааааа

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ах Ох":

    Съчки събирам...

    14:49 06.11.2025

  • 12 Дилема Х

    2 1 Отговор
    Не знам кое е по-лошо...да гледаш Евровизия или БНТ?

    14:51 06.11.2025

  • 13 Брюкселска Национална Телевизия.

    5 1 Отговор
    За съжаление БНТ отдавна не е нашата национална телевизия. Да си участват където искат.
    Само да не говорят, че популяризират българското.

    Коментиран от #15

    14:56 06.11.2025

  • 14 мдаааа

    0 4 Отговор
    Руzките гълъби нацвъкаха ...

    14:58 06.11.2025

  • 15 За Русь ,

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Брюкселска Национална Телевизия.":

    Усрусь ...

    15:00 06.11.2025

  • 16 да питам

    0 0 Отговор
    Ольгино , има ли още мърдащи бе ...🤭😁

    15:03 06.11.2025

  • 17 Идеи

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Удри с лопатата":

    Що не идеш , да изпълниш - " Калинка , Калинка " , мужик ?

    15:06 06.11.2025

  • 18 ООрана държава

    4 1 Отговор
    Намерихте ли подходящ джендеропитек да изпратите, трябва да има минимум 3 полови органа за да може да го приемат

    15:21 06.11.2025