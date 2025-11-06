Официално: България се завръща на „Евровизия“ тази година

България ще участва в престижния песенен конкурс „Евровизия“, който през 2026 г. ще отбележи своето 70-то издание. Завръщането на страната ни е част от стремежа на Българската национална телевизия да популяризира българската култура и талант пред международна публика.

„„Евровизия“ е сцена, на която се срещат култури и се споделят истории. БНТ подкрепя талантливите творци и сме щастливи, че успяхме отново да осигурим възможност за български изпълнител да представи страната ни пред многомилионната аудитория.“, заяви генералният директор на БНТ Емил Кошлуков.

„Много се вълнуваме да посрещнем БНТ обратно в семейството на „Евровизия“ след тригодишно прекъсване. Завръщането ѝ е поредното доказателство за това, че оставаме обединени от музиката, както и за огромната популярност на конкурса.“, споделя директорът на „Евровизия“ Мартин Грийн.

Предстоящите месеци ще бъдат посветени на подготовката, свързана с избора на български изпълнител и на песен, които ще представят България на най-голямата музикална сцена в Европа. Подробности за формата и участието ще бъдат обявени допълнително.

Последното участие на България в Евровизия беше през 2022 година, когато групата Intelligent Music Project ни представи със своята песен „Intention“ и завърши на предпоследно място с общо 29 точки от зрителите и професионалното жури.

Преди това България се представяше успешно в конкурса с участието на Виктория Георгиева (11-то място), EQUINOX (14-то място), Кристиан Костов (2-ро място), Поли Генова (4-то място), както и Елица и Стунджи (4 място).

Двата полуфинала на „Евровизия 2026“ ще се проведат на 12 май и 14 май, а големият финал е на 16 май. Австрия посреща музикалния форум след победата на австрийския изпълнител JJ с песента „Wasted Love“ през 2025 г. в Базел, Швейцария. Виена ще бъде домакин на песенния конкурс за трети път – след 1967 г. и 2015 г.

През годините „Евровизия“ утвърди своето място като едно от най-мащабните културни събития в света. Последното издание на конкурса привлече телевизионна аудитория от 166 млн. души, което е с 3 млн. повече спрямо 2024 г. Извън 37-те страни, участвали през 2025 г., фенове от други 109 държави и територии гласуваха за фаворитите си.