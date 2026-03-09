Силна буря застигна самолета на Орлин Горанов в САЩ (СНИМКИ)

Орлин Горанов преживя интензивен и опасен момент при пристигането си в САЩ, който едва ли ще забрави, а думите му буквално смразиха последователите му в социалните мрежи. Оказва се, че самолетът, с който пътувал, попаднал в изключително силна гръмотевична буря над Атланта.

Той разказа, че кацането първоначално било забавено, а при приближаването към града пилотите дълго време не успели да открият подходящ момент за кацане заради лошите метеорологични условия.

"След закъснелите полети попаднахме в изключително силна гръмотевична буря над Атланта. Самолетът кръжеше дълго време над града, докато пилотите се опитваха да намерят прозорец за кацане. Напрежението в самолета се усещаше във въздуха – бурята беше мощна, а времето минаваше и хората просто не бяха на себе си....

В един момент стана ясно, че горивото ни вече е на критичния минимум и трябва спешно да се отклоним. Бяхме насочени към Шарлът - на близо 300 км от Атланта. В самолета настъпи тишина… онази тишина, в която всеки се моли наум. Абе,.. ад...честно ви казвам...

Слава Богу кацнахме благополучно, презаредихме и продължихме. Никога няма да забравя уплахата в очите на хората, но и огромното облекчение, когато стъпихме на земята.", гласи разказа на Орлин Горанов за адреналиновата ситуация.

Въпреки извънредното кацане, Орлин Горанов успял да пристигне навреме за концерта си, който по думите му се е превърнал във "феноменална вечер".