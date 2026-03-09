Новини
Силна буря застигна самолета на Орлин Горанов в САЩ (СНИМКИ)

9 Март, 2026 13:59 575 9

  • орлин горанов-
  • самолет-
  • буря-
  • турне-
  • гориво

Самолетът на звездата не можел да кацне толкова дълго, че почти останал без гориво

Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Орлин Горанов преживя интензивен и опасен момент при пристигането си в САЩ, който едва ли ще забрави, а думите му буквално смразиха последователите му в социалните мрежи. Оказва се, че самолетът, с който пътувал, попаднал в изключително силна гръмотевична буря над Атланта.

Той разказа, че кацането първоначално било забавено, а при приближаването към града пилотите дълго време не успели да открият подходящ момент за кацане заради лошите метеорологични условия.

"След закъснелите полети попаднахме в изключително силна гръмотевична буря над Атланта. Самолетът кръжеше дълго време над града, докато пилотите се опитваха да намерят прозорец за кацане. Напрежението в самолета се усещаше във въздуха – бурята беше мощна, а времето минаваше и хората просто не бяха на себе си....

В един момент стана ясно, че горивото ни вече е на критичния минимум и трябва спешно да се отклоним. Бяхме насочени към Шарлът - на близо 300 км от Атланта. В самолета настъпи тишина… онази тишина, в която всеки се моли наум. Абе,.. ад...честно ви казвам...

Слава Богу кацнахме благополучно, презаредихме и продължихме. Никога няма да забравя уплахата в очите на хората, но и огромното облекчение, когато стъпихме на земята.", гласи разказа на Орлин Горанов за адреналиновата ситуация.

Въпреки извънредното кацане, Орлин Горанов успял да пристигне навреме за концерта си, който по думите му се е превърнал във "феноменална вечер".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    4 0 Отговор
    Орлинката вече се е устроил като гледам, докато Грую проси падане на визите за Ганчо, фишеците ще завалят.

    14:02 09.03.2026

  • 2 шиш

    0 1 Отговор
    Къща ли има там ?

    Коментиран от #8

    14:02 09.03.2026

  • 3 Абе направо

    3 2 Отговор
    И тоз интересно от де има пари

    Коментиран от #4, #5, #9

    14:03 09.03.2026

  • 4 Тате

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Абе направо":

    ДС .

    14:04 09.03.2026

  • 5 Мурка

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Абе направо":

    ВЪРВИ ВСЕКИ СЛЕДОБЕД А И СУТРИН ТУК ТАМЕ ВЕЧЕР ПО НЯКОЛКО ПЪТИ ---ХАЛТУРА КУЛТУРА

    14:06 09.03.2026

  • 6 аман заман

    2 0 Отговор
    Доста го преекспонирахте този пенционер. От 20 години насам непрекъснато изскача от реклами и от къде ли не. Хубав глас има и хубави песни, но когато се прекали с нещо, то нагарча!

    14:10 09.03.2026

  • 7 Гладна България

    2 0 Отговор
    Целият български народ няма с какво да си плати тока и да яде, те седнали да ни занимават с този никому неинтересен образ.

    14:11 09.03.2026

  • 8 хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "шиш":

    "Къща" е силно казано. Това са постройки от сглобяеми панели. Като мине торнадо и стените ги няма.

    14:16 09.03.2026

  • 9 Епааа

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Абе направо":

    Жена му му дава! Изпотроши всички ореве у София заедно с една друга!

    14:17 09.03.2026