"Хана Монтана" на 20 г. - музиката от сериала се завръща със специални винилни плочи (СНИМКИ)

9 Март, 2026 18:58 638 0

  • хана монтана-
  • винил-
  • винилни плочи-
  • грамофонни плочи-
  • плочи

Специалните винил издания ще включват албумите „Hannah Montana“ и „Hannah Montana 2“

"Хана Монтана" на 20 г. - музиката от сериала се завръща със специални винилни плочи (СНИМКИ) - 1
Снимка: ANIMATO MUSIC / UNIVERSAL MUSIC
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Две десетилетия след премиерата си сериалът „Хана Монтана“ отбелязва своята 20-годишнина с поредица от специални издания и инициативи, посветени на една от най-разпознаваемите телевизионни и музикални продукции на 2000-те. Премиерата му е през 2006 г., продукцията се излъчва в продължение на четири сезона до 2011 г. и поставя началото на международната кариера на поп звездата Майли Сайръс.

Музиката от сериала се превръща в огромен търговски успех още с първото си издание. Саундтракът „Hannah Montana“ дебютира директно на №1 в класацията Billboard 200 и по-късно получава тройно платинен статус в САЩ. Следващият албум – „Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus“ – също оглавява класацията Billboard 200 и достига четирикратно платинен статус.

Успехът на проекта се пренася и на концертната сцена. Турнето „Best of Both Worlds Tour“ през 2007–2008 г. се разпродава за минути, а концертният филм Hannah Montana & Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert се превръща в световен боксофис хит и едно от най-успешните концертни заглавия. Сред най-популярните песни от поредицата са „The Best of Both Worlds“, „Nobody’s Perfect“ и „Who Said“.

По повод юбилея част от оригиналните саундтраци се завръщат и във физически формат. Албумите „Hannah Montana“ и „Hannah Montana 2“ излизат в специални лимитирани цветни винил издания, които дават възможност на новото поколение слушатели и колекционерите да преоткрият музиката от сериала.


