След 13 г. новият албум на Бруно Марс дебютира на първо място в класацията на „Билборд“

9 Март, 2026 17:58

Последният соло албум на поп певеца бе издаден през 2013 г. и също зае челното място

След 13 г. новият албум на Бруно Марс дебютира на първо място в класацията на „Билборд“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Втори албум на Бруно Марс достига номер едно в класацията топ 200 на „Билборд“ за албуми, съобщава сайтът на изданието. The Romantic оглавява чарта със 186 000 продадени еквивалентни единици в САЩ. Последно Марс бе начело на класацията с албума си Unorthodox Jukebox, който се изкачи до № 1 през март 2013 година, пише БТА.

Разликата от почти 13 години между албумите на Марс, заели първото място, е най-голямата за жив соло изпълнител, след като през 2018 г., след 36 години, Пол Макартни се завърна в чарта с Egypt Station. Предишният път, когато Макартни бе оглавил класацията, бе с Tug of War през юни 1982 г.

Продажбите на The Romantic на Бруно Марс през първата седмица са подкрепени и от наличието на 10 варианта на албума на винил в допълнение към стандартно CD, касета и дигитален формат.

Трима бивши № 1 следват Марс – Бед Бъни с DeBÍ TiRAR MáS FOToS е на второто място, Морган Уолън и неговият I’m the Problem се качват от пето на трето място, а OCTANE на Дон Толивър скача на четвърта от шеста позиция. Оливия Дийн с The Art of Loving оформя челната петица.

В топ 10 влизат също No. 1 за миналата седмица - албумът Cloud 9 на кънтри изпълнителката Меган Морони, който заема шестата позиция. На седмо място се нарежда групата Gorillaz с албума The Mountain, който е шестият им албум в топ 10.

На осмата позиция дебютира Deadline на момичешката група Blackpink, следвана от The Life of a Showgirl на Тейлър Суифт, като десетката на най-продаваните албуми за изминалата седмица оформя Nothing’s About To Happen to Me на американската певица Mitski.


  • 1 Бе не че нещо

    0 0 Отговор
    Кой е тоя

    18:17 09.03.2026

  • 2 Не съм марсианка

    0 0 Отговор
    Един, дето правих дизайн като на ризата му в Lucky for you, thats what I like, преди да съм гледала клипа и слушала песента. Голям е

    18:32 09.03.2026