Дъщерята на Андрю принцеса Юджини се оттегли от организация за борба с трафика на хора

9 Март, 2026 16:31 499 2

Обвиненията срещу баща ѝ натежаха срещу участието ѝ в подобна организация

Дъщерята на Андрю принцеса Юджини се оттегли от организация за борба с трафика на хора - 1
Снимкa: БГНЕС/ ЕРА
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Принцеса Юджини се оттегли от ролята си на патрон на международната правозащитна организация за борба с трафика на хора Anti-Slavery International на фона на нарастващите последици от разкритията около електронната кореспонденция, свързана с покойния финансист Джефри Епстийн.

35-годишната дъщеря на бившия принц Андрю – известен вече с името Андрю Маунтбатън-Уиндзор – и Сара Фъргюсън беше патрон на организацията в продължение на седем години. Anti-Slavery International е най-старата правозащитна организация в света, работеща в областта на борбата срещу съвременното робство и трафика на хора.

Според информация на британското издание Observer, решението на принцесата да се оттегли е влязло в сила в неделя. В официално изявление организацията благодари за подкрепата ѝ през годините.

„След седем години патронажът на Нейно кралско височество принцеса Юджини от Йорк приключва. Благодарим ѝ за подкрепата към Anti-Slavery International и се надяваме, че тя ще продължи да работи за окончателното премахване на робството и за гарантиране на свободата за всички“, се казва в позицията на организацията.

Оттеглянето ѝ идва само седмици след ареста на баща ѝ, който беше задържан на 66-ия си рожден ден във връзка с разследване за предполагаемо неправомерно поведение в публична длъжност. Според обвиненията той е предал поверителни търговски документи на Джефри Епстийн – финансист, осъден за сексуални престъпления.

В рамките на предишни граждански дела името на Андрю беше свързано и с обвиненията на Вирджиния Джуфре – една от жертвите на мрежата за сексуален трафик на Епстийн и неговата сътрудничка Гилейн Максуел. Въпреки че Андрю категорично отрече обвиненията, през 2022 г. постигна извънсъдебно споразумение с Джуфре, което според медийни оценки възлиза на няколко милиона долара.

Допълнително напрежение предизвикаха и публикувани по-късно електронни писма, които показват, че Андрю е поддържал контакт с Епстийн години след като публично заяви, че е прекратил отношенията си с него.

В медийното пространство се появиха и данни за близки отношения между Епстийн и Сара Фъргюсън. Част от публикуваните имейли показват, че тя е използвала изключително приятелски тон в кореспонденцията си с него, включително изрази, в които го нарича „братът, когото винаги съм искала“.

Скандалът доведе до сериозни последици за бившата кралска двойка. Миналата година Андрю и Фъргюсън бяха лишени от използването на кралските си титли и бяха принудени да напуснат дългогодишната си резиденция – Royal Lodge в Уиндзор.

Отражението на скандала се пренася и върху дъщерите им. Според британски медии принцеса Юджини и по-голямата ѝ сестра, принцеса Беатрис, са получили указание от представители на кралското семейство да не присъстват на някои от традиционните кралски събития тази година. Сред тях са прочутите конни надбягвания Royal Ascot и кралската процесия, които се провеждат през юни.

По информация на близки до семейството източници решението е било неочаквано за двете сестри. Същите източници твърдят, че последиците от обвиненията срещу родителите им са оказали силно емоционално въздействие върху тях.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ако

    3 2 Отговор
    Сте от заспалите, който не знаят какво са рептилите и мислят всичко за конспирация - точно това са ! Докато отвличат хора за да ги изтезават, убиват, изяждат, извличат органи......... членуват в разнообразни организации срещу трафик на хора! Защото истински ви мразят и си умират да ви се подиграват в очите! Най ги радва, когато отговорите - бееее, мееее, мууу...

    Коментиран от #2

    16:42 09.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.