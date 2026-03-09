Меган Маркъл публикува нова СНИМКА с дъщеря си Лилибет за 8-ми март

Меган Маркъл отбеляза Международния ден на жената със специална публикация, посветена на дъщеря ѝ Лилибет. Херцогинята на Съсекс сподели в социалните мрежи снимка, направена от съпруга ѝ принц Хари, на която се вижда как прегръща четиригодишното момиче на морския бряг.

На фотографията Маркъл е облечена в дълга синя риза тип плажно наметало и бейзболна шапка, докато държи дъщеря си, облечена в розови дрешки. Двете седят върху скала и гледат към океана в слънчев ден. В описанието на кадъра херцогинята отбелязва, че снимката е заснета от съпруга ѝ, когото нарича „Papa Sussex“. Към публикацията тя добавя посланието: „За жената, в която един ден ще се превърне… Честит Международен ден на жената“.

8 март е посветен на постиженията на жените по света и на усилията за насърчаване на равноправието между половете – тема, която Маркъл нееднократно е поставяла в центъра на своите публични изяви и благотворителни инициативи.

През последните месеци херцогинята започна да споделя по-често моменти от семейния живот. През февруари тя публикува и снимка на Лилибет по повод Деня на влюбените, на която принц Хари държи дъщеря си, облечена в балетен костюм и държаща червени балони. До нея Маркъл написа: „Тези двамата плюс Арчи – моите вечни валентинки“, имайки предвид и шестгодишния им син Арчи.

Семейството живее в Калифорния, след като през 2020 г. Меган Маркъл и принц Хари се оттеглиха от активните си задължения в британското кралско семейство и започнаха да развиват самостоятелни медийни и благотворителни проекти.

Междувременно Меган се сблъска и с предизвикателства около своя лайфстайл бранд As Ever. Наскоро стана ясно, че Netflix прекратява сътрудничеството си с марката след края на телевизионния проект „With Love, Meghan“, който имаше два сезона.

По информация на източници от индустрията решението е било свързано с приключването на телевизионната продукция, което е направило по-нататъшното партньорство около бранда по-малко логично. От стрийминг платформата обаче подчертаха, че подкрепят предприемаческите инициативи на херцогинята.

В официално изявление от Netflix заявиха, че идеята за As Ever е вдъхновена от стремежа на Меган Маркъл да показва „красотата на малките моменти от ежедневието по прост и елегантен начин“. От компанията допълват, че брандът ще продължи развитието си самостоятелно, а сътрудничеството между стрийминг платформата и херцогинята остава добро.

Източници, близки до проекта, посочват, че още от самото начало е било планирано As Ever постепенно да се развие като независим бранд. Според тях бъдещото партньорство с Netflix може да продължи под формата на отделни телевизионни специални издания на предаването „With Love, Meghan“.