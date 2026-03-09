Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Искра Донова за тежкия път към майчинството: Чувствах се толкова зле, че ми минаваха най-крайни мисли ВИДЕО

9 Март, 2026 14:31 897 2

Актрисата сподели в откровен разговор колко тежко е преодоляла неуспешна ин-витро процедура

Искра Донова за тежкия път към майчинството: Чувствах се толкова зле, че ми минаваха най-крайни мисли ВИДЕО - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Актрисата Искра Донова направи напълно откровено признание за трудния път към мечтаното майчинство и психологическите изпитания, през които е преминала по време на инвитро процедурите - някои, от които, за жалост, неуспешни.

В подкаста на Ева Веселинова тя разказа за тежките моменти, които е преживяла, и за емоционалния натиск, с който се сблъскват много жени в подобна ситуация.

"Първо се отчаях жестоко. Чувствах се много зле психически. Един от най-големите проблеми на жените, които минават през инвитро процедури, е срамът – че минават през това нещо и че не са се справили", сподели Искра Донова.

Актрисата признава, че в опит да се справи със състоянието си е потърсила помощ, но първият опит не е бил успешен.

"Потърсих помощ, но тя не беше подходяща, след което ми дадоха антидепресанти, които не ми действаха изобщо добре", разказа актрисата, допълвайки, че най-доброто нещо, което една жена може да направи в такива моменти, е да поиска помощ.

По думите ѝ периодът е бил изключително тежък и е довел до сериозно психическо изтощение.

"Мислех, че това е един от най-тежките моменти в живота ми. Чувствах се толкова зле, че направо най-крайни мисли са ми минавали", добави още Донова. И разказа още, че е имала и силен страх от игли, което е направило процедурите още по-трудни.

"Казаха ми: "Спокойно, знаеш ли колко жени минават през това?" Това е най-тъпото нещо, което може да се каже на човек, който е на пика на емоциите и страховете си", категорична е тя.

В крайна сметка сега тя изживява мечтата си в лицето на сина си Йоан.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами не си го причинавяйте

    7 1 Отговор
    Като престанете да робувате на хорското мнение, всичките ви пси проблеми ще изчезнат.

    14:34 09.03.2026

  • 2 И кой го интересува това?

    1 1 Отговор
    Никой не се интересува от душевните терзания на тая геновева многострадална...Всеки си има своите проблеми и за всеки те са най важни на света . Тая да се прави на интересна пред някой чужденец, чакащ асонсьор.

    15:34 09.03.2026