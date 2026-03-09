Джъстин Бийбър нападна папараци с... бутилка вода (ВИДЕО)

Поп звездата Джъстин Бийбър влезе в кратка конфронтация с папараци след вечеря със съпругата си Хейли Бийбър в Лос Анджелис, съобщават американски медии.

Двойката беше забелязана в популярния сред знаменитостите ресторант Sushi Park в квартала Уест Холивуд в петък вечер. След края на вечерята певецът очевидно не беше в настроение за снимки. На видеозапис, публикуван от TMZ, се вижда как Бийбър, облечен в синя качулка, прикрива лицето си с ръка, докато следва съпругата си към паркинга на заведението.

Докато фотографите продължават да снимат, двамата се качват в чакащия ги автомобил. В този момент певецът хвърля наполовина пълна пластмасова бутилка с вода към папараците над покрива на колата. Съпругата му Хейли, която беше облечена в кремав топ с открити рамене и кожена пола, не показва видима реакция по време на кратката ситуация. На кадрите се чува и мъжки глас, който призовава фотографите да направят място и да се отдръпнат.

По-рано същия ден Джъстин и Хейли Бийбър бяха заснети и по време на обяд в ресторанта South Beverly Grill в Бевърли Хилс. Тогава двамата демонстрираха близост на публично място, като певецът държеше съпругата си през кръста, докато се разхождаха по улицата.

През последните седмици Хейли Бийбър говори открито за семейния им живот, включително за едногодишния им син Джак Блуз. В интервю за подкаста „She MD“ основателката на козметичната марка Rhode разкри, че бременността ѝ е била неочаквана. Тя споделя, че е имала анатомично състояние на матката, заради което лекарите са препоръчвали малка хирургична процедура преди да планира дете.

„Казах си, че засега не мисля за бременност и ще се справим с това, когато му дойде времето. А после изведнъж забременях“, разказва моделът, определяйки случилото се като изненада.

Сблъсъкът с папараци не е първият подобен инцидент за Джъстин Бийбър. През юни миналата година изпълнителят се скара остро с фотографи, докато напускаше клуб Soho House Malibu в Калифорния. Тогава той повиши тон и настоя за повече уважение към личното му пространство.

„Аз съм истински човек с истинско семейство“, заяви тогава певецът, като подчерта, че реакцията му е резултат от натрупано напрежение заради постоянния натиск от страна на папараците. Бийбър добави, че очаква към него да се подхожда с уважение, независимо от публичния му статус.