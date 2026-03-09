Новини
Любопитно »
Джъстин Бийбър нападна папараци с... бутилка вода (ВИДЕО)

Джъстин Бийбър нападна папараци с... бутилка вода (ВИДЕО)

9 Март, 2026 15:31 378 1

  • джъстин бийбър-
  • певец-
  • папараци-
  • бутилка

Певецът хвърли бутилка с вода върху колата на папараци, докато беше на вечеря с жена си Хейли

Джъстин Бийбър нападна папараци с... бутилка вода (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Поп звездата Джъстин Бийбър влезе в кратка конфронтация с папараци след вечеря със съпругата си Хейли Бийбър в Лос Анджелис, съобщават американски медии.

Двойката беше забелязана в популярния сред знаменитостите ресторант Sushi Park в квартала Уест Холивуд в петък вечер. След края на вечерята певецът очевидно не беше в настроение за снимки. На видеозапис, публикуван от TMZ, се вижда как Бийбър, облечен в синя качулка, прикрива лицето си с ръка, докато следва съпругата си към паркинга на заведението.

Докато фотографите продължават да снимат, двамата се качват в чакащия ги автомобил. В този момент певецът хвърля наполовина пълна пластмасова бутилка с вода към папараците над покрива на колата. Съпругата му Хейли, която беше облечена в кремав топ с открити рамене и кожена пола, не показва видима реакция по време на кратката ситуация. На кадрите се чува и мъжки глас, който призовава фотографите да направят място и да се отдръпнат.

По-рано същия ден Джъстин и Хейли Бийбър бяха заснети и по време на обяд в ресторанта South Beverly Grill в Бевърли Хилс. Тогава двамата демонстрираха близост на публично място, като певецът държеше съпругата си през кръста, докато се разхождаха по улицата.

През последните седмици Хейли Бийбър говори открито за семейния им живот, включително за едногодишния им син Джак Блуз. В интервю за подкаста „She MD“ основателката на козметичната марка Rhode разкри, че бременността ѝ е била неочаквана. Тя споделя, че е имала анатомично състояние на матката, заради което лекарите са препоръчвали малка хирургична процедура преди да планира дете.

„Казах си, че засега не мисля за бременност и ще се справим с това, когато му дойде времето. А после изведнъж забременях“, разказва моделът, определяйки случилото се като изненада.

Сблъсъкът с папараци не е първият подобен инцидент за Джъстин Бийбър. През юни миналата година изпълнителят се скара остро с фотографи, докато напускаше клуб Soho House Malibu в Калифорния. Тогава той повиши тон и настоя за повече уважение към личното му пространство.

„Аз съм истински човек с истинско семейство“, заяви тогава певецът, като подчерта, че реакцията му е резултат от натрупано напрежение заради постоянния натиск от страна на папараците. Бийбър добави, че очаква към него да се подхожда с уважение, независимо от публичния му статус.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бббббб

    1 0 Отговор
    Го.внар

    15:38 09.03.2026