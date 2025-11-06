Новини
Любопитно »
Фики бе обявен за „Балканска звезда №1“ (СНИМКА)

6 Ноември, 2025 13:59 339 2

За пръв път български певец печели отличието

Фики бе обявен за „Балканска звезда №1“ (СНИМКА) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поп фолк звездата Фики Стораро официално бе обявен за „Балканска звезда 2025“ (Balkan Yıldızı) на наградната церемония Best of Rumeli, провела се в края на октомври в бляскавото Grand Pera Emek Sineması в сърцето на Истанбул.

Събитието, което събира най-ярките имена на балканската сцена, отличи Фики като глас, който обединява народите на полуострова и доказва, че талантът няма граници. Наградата е признание за огромния му принос в популяризирането на балканската култура и идентичност, а феновете му ликуват – за първи път български изпълнител печели това отличие!

На сцената, пред публика от звезди, журналисти и представители на културните институции, Фики прие статуетката с емоционална реч, посветена „на всички, които носят Балканите в сърцето си“. Певецът благодари на феновете от България, Турция и целия регион, които са гласували за него в онлайн вот, събрал над 1,3 милиона гласа в повече от 20 категории.

Категорията „Балканска звезда“ е сред най-престижните, тъй като надхвърля националните граници и награждава артист, способен да свързва културно и емоционално различни народи. Предишни победители са били музиканти от Сърбия, Северна Македония и Албания, а тази година Фики вписа България в историята на конкурса.

Публикация, споделена от Best Of Rumeli (@bestofrumeli)

„За мен тази награда е чест и отговорност. Балканите имат своя собствен ритъм, душа и сила – и аз искам да ги нося на всяка сцена, където пея“, каза развълнуваният Фики след получаването на наградата.

Best of Rumeli, организиран от RUBAFED – Федерацията на румелийските и балканските асоциации, е истински културен мост между Турция и Балканите, отличаващ личности, които съхраняват духа на Румелия – старото име на европейските провинции на Османската империя.


  • 1 хах

    1 0 Отговор
    Такава е държавата

    14:01 06.11.2025

  • 2 ти да видиш

    1 0 Отговор
    Румелия – старото име на европейските провинции на Османската империя

    14:03 06.11.2025