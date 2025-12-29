Новини
Колко крачки трябва да направим, за да изгорим калориите от празничните трапези

29 Декември, 2025 14:56 613 6

Учени са изчислили точно колко трябва да вървим, за да не натрупваме излишни килограми по празниците

Колко крачки трябва да направим, за да изгорим калориите от празничните трапези - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

След празничните трапези въпросът „как да компенсираме коледното преяждане“ отново излиза на дневен ред. Анализ на експерти по физическа активност и хранене показва колко точно ходене е необходимо, за да бъдат изгорени калориите от най-популярните коледни напитки и традиционни празнични ястия.

Данните са базирани на изчисления на мобилното приложение за проследяване на активност WeWard, което анализира калорийното съдържание на стандартни порции и го съпоставя с броя крачки и времето за ходене при умерено темпо – около 5 км/ч – за средностатистически възрастен човек.

Напитките: скрити калорийни бомби

Сред алкохолните напитки шампанското се оказва най-„щадящо“ за фигурата. Една стандартна чаша съдържа приблизително 90 калории, които могат да бъдат изгорени с около 1700 крачки или 17 минути ходене. Червеното и бялото вино са малко по-калорични – около 120 калории на чаша, което се равнява на приблизително 2250 крачки или малко над 20 минути разходка.

На противоположния край е бирата. Една стандартна халба съдържа около 200 калории, за чието изгаряне са необходими близо 4000 крачки или около 40 минути ходене. Греяното вино, традиционно за зимния сезон, също не е за подценяване – чаша може да достигне 180–200 калории заради добавената захар и алкохол, което означава поне половин час активно движение.

Калориите на Коледната трапеза

Анализът включва и класически празнични храни от традиционния британски коледен обяд, чиито калорийни стойности са сходни с много европейски трапези. Печената пуйка е сред по-леките избори – стандартна порция от около 150 грама съдържа приблизително 140 калории, които могат да се изгорят с около 2800 крачки или 30 минути ходене.

Печените картофи вече повишават натоварването – около 190 калории на порция, което се равнява на над 3500 крачки или близо 40 минути разходка. Плънката към пуйката, която се състои най-често от ориз, зеленчуци, а в някои случаи и сух хляб, се оказва най-калоричният елемент – около 350 калории, които изискват над 6600 крачки или повече от час активно ходене.

Десертите и „сладките“ калории

Типичните коледни десерти също имат значителен принос. Парче коледен пудинг (сладкиш или кекс със стафиди и ядки) може да съдържа между 300 и 400 калории, което означава между 6000 и 7500 крачки. Коледните канелени бисквити и шоколадови бонбони често изглеждат безобидни, но няколко броя лесно добавят още 200–300 калории към дневния прием.

Какво съветват специалистите

Здравните експерти подчертават, че не трябва да се наказваме след празниците, а просто да поддържаме здравословен баланс. Разходките след хранене, активното движение с близки и умереността в порциите са по-ефективни от краткотрайни крайности. Дори 20–30 минути ходене дневно по време на празниците могат значително да намалят негативния ефект от по-калоричната храна.

Изводът е ясен: празничната трапеза не изисква драстични мерки, но всяка чаша и всяка порция имат своята „цена“ в крачки – и именно движението остава най-достъпният начин за връщане към баланс след Коледа.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 1 Отговор
    Ганчо ще тича всеки ден до банкомата, ама уви ще го посреща надпис "ОТСУТСТВУЕТ БУМАГА"

    15:02 29.12.2025

  • 2 Физиотерапевт

    3 0 Отговор
    С крачки не става.Трябва си изпотяване.

    Коментиран от #3

    15:06 29.12.2025

  • 3 Лост

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Физиотерапевт":

    Става,ама трябва да извървиш разстояние колкото е един маратон.Затова цедка на езика иначе няма как да стане.

    15:10 29.12.2025

  • 4 ЗЗ топ

    1 0 Отговор
    Какво ли ни интересува нас българите "традиционния британски коледен обяд"!?

    15:14 29.12.2025

  • 5 за затлъстели моми и каки

    1 1 Отговор
    вместо да зяпат по телефоните си и цъкат с лапнишарани
    да зяпат по зрели добре облечени господа и директно ги заговарят тез дет им хвърлят нишан
    пък може да им излезе късмета с отслабването

    15:14 29.12.2025

  • 6 Кахърена коледа

    0 0 Отговор
    Кахър кахър кахър кахър кахър кахъркова 🤣🤣🤣🤣🥳🤭

    15:31 29.12.2025