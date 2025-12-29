Колко крачки трябва да направим, за да изгорим калориите от празничните трапези

След празничните трапези въпросът „как да компенсираме коледното преяждане“ отново излиза на дневен ред. Анализ на експерти по физическа активност и хранене показва колко точно ходене е необходимо, за да бъдат изгорени калориите от най-популярните коледни напитки и традиционни празнични ястия.

Данните са базирани на изчисления на мобилното приложение за проследяване на активност WeWard, което анализира калорийното съдържание на стандартни порции и го съпоставя с броя крачки и времето за ходене при умерено темпо – около 5 км/ч – за средностатистически възрастен човек.

Напитките: скрити калорийни бомби

Сред алкохолните напитки шампанското се оказва най-„щадящо“ за фигурата. Една стандартна чаша съдържа приблизително 90 калории, които могат да бъдат изгорени с около 1700 крачки или 17 минути ходене. Червеното и бялото вино са малко по-калорични – около 120 калории на чаша, което се равнява на приблизително 2250 крачки или малко над 20 минути разходка.

На противоположния край е бирата. Една стандартна халба съдържа около 200 калории, за чието изгаряне са необходими близо 4000 крачки или около 40 минути ходене. Греяното вино, традиционно за зимния сезон, също не е за подценяване – чаша може да достигне 180–200 калории заради добавената захар и алкохол, което означава поне половин час активно движение.

Калориите на Коледната трапеза

Анализът включва и класически празнични храни от традиционния британски коледен обяд, чиито калорийни стойности са сходни с много европейски трапези. Печената пуйка е сред по-леките избори – стандартна порция от около 150 грама съдържа приблизително 140 калории, които могат да се изгорят с около 2800 крачки или 30 минути ходене.

Печените картофи вече повишават натоварването – около 190 калории на порция, което се равнява на над 3500 крачки или близо 40 минути разходка. Плънката към пуйката, която се състои най-често от ориз, зеленчуци, а в някои случаи и сух хляб, се оказва най-калоричният елемент – около 350 калории, които изискват над 6600 крачки или повече от час активно ходене.

Десертите и „сладките“ калории

Типичните коледни десерти също имат значителен принос. Парче коледен пудинг (сладкиш или кекс със стафиди и ядки) може да съдържа между 300 и 400 калории, което означава между 6000 и 7500 крачки. Коледните канелени бисквити и шоколадови бонбони често изглеждат безобидни, но няколко броя лесно добавят още 200–300 калории към дневния прием.

Какво съветват специалистите

Здравните експерти подчертават, че не трябва да се наказваме след празниците, а просто да поддържаме здравословен баланс. Разходките след хранене, активното движение с близки и умереността в порциите са по-ефективни от краткотрайни крайности. Дори 20–30 минути ходене дневно по време на празниците могат значително да намалят негативния ефект от по-калоричната храна.

Изводът е ясен: празничната трапеза не изисква драстични мерки, но всяка чаша и всяка порция имат своята „цена“ в крачки – и именно движението остава най-достъпният начин за връщане към баланс след Коледа.