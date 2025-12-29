Мария заголи дупето си за Коледа (ВИДЕО)

Фолк звездата Мария за пореден път доказа, че не се страхува от провокации дори и на най-светлите дни от годината - Рождествените празници.

Вместо да публикува топли семейни снимки, певицата се пусна по дантелено бельо и разголено дупе, което поклаща изкусително пред камерата.

"Бомба. Бих искала да благодаря на целия екип работил по проекта на Коледа", написа Мария към видеото, с което съобщи, че явно работата не спира и по празниците.

На Коледа феновете ѝ не останаха особено доволни от проявата и я попиляха от критични коментари за кадрите, които публикува.