Новини
Любопитно »
Мария заголи дупето си за Коледа (ВИДЕО)

Мария заголи дупето си за Коледа (ВИДЕО)

29 Декември, 2025 16:16 1 708 23

  • мария-
  • певица-
  • поп фолк-
  • чалга-
  • коледа-
  • дупе

Певицата заяви, че и по Коледа работи... по бельо

Мария заголи дупето си за Коледа (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Фолк звездата Мария за пореден път доказа, че не се страхува от провокации дори и на най-светлите дни от годината - Рождествените празници.

Вместо да публикува топли семейни снимки, певицата се пусна по дантелено бельо и разголено дупе, което поклаща изкусително пред камерата.

"Бомба. Бих искала да благодаря на целия екип работил по проекта на Коледа", написа Мария към видеото, с което съобщи, че явно работата не спира и по празниците.

На Коледа феновете ѝ не останаха особено доволни от проявата и я попиляха от критични коментари за кадрите, които публикува.


Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спиро

    28 1 Отговор
    Нещо не ме кефи изгледа отзад..

    16:18 29.12.2025

  • 2 Хмхмхмх

    29 0 Отговор
    Сигурен съм,че е като войнишко кепе

    Коментиран от #10

    16:18 29.12.2025

  • 3 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    26 0 Отговор
    Инструмента (основното средство) за изкарване на парични средства ли е "разкрила"?

    16:19 29.12.2025

  • 4 Както

    10 0 Отговор
    са голи.... някой мое да го забели.

    16:20 29.12.2025

  • 5 ЗОРО

    17 0 Отговор
    Ужасна е!

    16:21 29.12.2025

  • 6 Васо

    14 0 Отговор
    Е, кел файда... Га не можем да видим кафявата точка, там дето сутрин рови кафявата къртица.Иначе- голяма новина, голямо заглавие. Евала, журналя. Ашколсун.

    16:22 29.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 глух

    14 0 Отговор
    много суха и доста използвана задница.

    16:22 29.12.2025

  • 9 Отврат…

    13 0 Отговор
    Отварително.. точно обратния ефект…

    16:24 29.12.2025

  • 10 Васо

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хмхмхмх":

    Като на магьосник ръкава.

    Коментиран от #18

    16:24 29.12.2025

  • 11 КИРО

    12 0 Отговор
    Задницата е на промоция.

    16:24 29.12.2025

  • 12 Потекоха ви лигите

    0 17 Отговор
    Ама като лисицата викате - гроздето е кисело .

    Коментиран от #13

    16:30 29.12.2025

  • 13 газо

    11 1 Отговор

    До коментар #12 от "Потекоха ви лигите":

    Много са ти ниски критериите за хубаво женско дупе!

    16:33 29.12.2025

  • 14 Нека да пиша

    8 0 Отговор
    Отпред и отзад ,банкомата е амортизиран.

    16:36 29.12.2025

  • 15 ЙЕЛОУ ТАКСИ

    12 0 Отговор
    Имаше една песничка ... "Скелет костите си клати и ги слуша как дрънчат"

    16:37 29.12.2025

  • 16 Хасковски каунь

    5 0 Отговор
    За Новата година-гола гъ?ина
    -

    16:37 29.12.2025

  • 17 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    7 0 Отговор
    То за една определена и известна на всички професия, това си е работно облекло...

    16:41 29.12.2025

  • 18 Гандалф Сивия

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Васо":

    Като моя ли бе? Ауу..

    16:47 29.12.2025

  • 19 Разочарован

    1 0 Отговор
    Очаквах авторката да го е направила това...

    16:50 29.12.2025

  • 20 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Аман аман аман ,пак само бисери за идиоти

    16:57 29.12.2025

  • 21 БАРС

    2 0 Отговор
    ДОБРЕДЕ КАКВО ИСКА ТЯ ДА ПОКАЖЕ С ТОВА И КАКВО ЦЕЛИ СЪЩО С ТАЯ НОВИНА ГОСПОДА АТАНАСОВА И НИЕ КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИМЕ?ТАЯ НАПРАВО Е ГРЕШКА НА АБОРТАР

    17:04 29.12.2025

  • 22 Мария заголи дупето си за

    2 0 Отговор
    развинтената мими

    17:07 29.12.2025

  • 23 разголено дупе колко шепа

    2 0 Отговор
    дет трудно ще свърши работата

    17:09 29.12.2025