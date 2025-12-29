Мария заголи дупето си за Коледа (ВИДЕО)

Фолк звездата Мария за пореден път доказа, че не се страхува от провокации дори и на най-светлите дни от годината - Рождествените празници.
Вместо да публикува топли семейни снимки, певицата се пусна по дантелено бельо и разголено дупе, което поклаща изкусително пред камерата.
"Бомба. Бих искала да благодаря на целия екип работил по проекта на Коледа", написа Мария към видеото, с което съобщи, че явно работата не спира и по празниците.
На Коледа феновете ѝ не останаха особено доволни от проявата и я попиляха от критични коментари за кадрите, които публикува.
1 Спиро
16:18 29.12.2025
2 Хмхмхмх
Коментиран от #10
16:18 29.12.2025
3 Др.Тодор Живков 🇧🇬
16:19 29.12.2025
4 Както
16:20 29.12.2025
5 ЗОРО
16:21 29.12.2025
6 Васо
16:22 29.12.2025
8 глух
16:22 29.12.2025
9 Отврат…
16:24 29.12.2025
10 Васо
До коментар #2 от "Хмхмхмх":Като на магьосник ръкава.
Коментиран от #18
16:24 29.12.2025
11 КИРО
16:24 29.12.2025
12 Потекоха ви лигите
Коментиран от #13
16:30 29.12.2025
13 газо
До коментар #12 от "Потекоха ви лигите":Много са ти ниски критериите за хубаво женско дупе!
16:33 29.12.2025
14 Нека да пиша
16:36 29.12.2025
15 ЙЕЛОУ ТАКСИ
16:37 29.12.2025
16 Хасковски каунь
-
16:37 29.12.2025
17 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
16:41 29.12.2025
18 Гандалф Сивия
До коментар #10 от "Васо":Като моя ли бе? Ауу..
16:47 29.12.2025
19 Разочарован
16:50 29.12.2025
20 Kaлпазанин
16:57 29.12.2025
21 БАРС
17:04 29.12.2025
22 Мария заголи дупето си за
17:07 29.12.2025
23 разголено дупе колко шепа
17:09 29.12.2025