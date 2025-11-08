Новини
Любопитно »
Деси Банова категорично отхвърли слуховете за раздяла с Росен Плевнелиев

Деси Банова категорично отхвърли слуховете за раздяла с Росен Плевнелиев

8 Ноември, 2025 11:15, обновена 8 Ноември, 2025 16:33 10 557 128

  • росен плевнелиев-
  • деси банова-
  • развеждат

В интернет се появи информация, че телевизионерката е напуснала семейното жилище заедно с децата си.

Деси Банова категорично отхвърли слуховете за раздяла с Росен Плевнелиев - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Десислава Банова-Плевнелиева категорично отхвърли съобщенията за евентуална раздяла с бившия президент Росен Плевнелиев, пише Woman.bg.


В интернет се появи информация, че телевизионерката е напуснала семейното жилище заедно с децата си. Семейството реагира бързо с обща усмихната снимка в социалните мрежи, придружена от пожелание за „любов и светлина“.

Това не е първият път, когато циркулират неверни слухове за двойката. Подобни твърдения се появиха и преди пет години, също през есента. Тогава Банова-Плевнелиева заяви: „Обичаме се с Росен! Изобщо няма нищо вярно в това, че се развеждаме. Ние двамата си гледаме децата и сме щастливи.“

Връзката между бившата синоптичка и президента Росен Плевнелиев започна неочаквано след интервю, което тя му взе. Познанството прерасна в любовна история, довела до брак и раждането на общото им дете - Йоан. Десислава предпочита да пази сина си от медийното внимание и не публикува негови снимки в социалните мрежи.

За Плевнелиев това е трети брак след две предишни раздели. От втория си брак с Юлияна той има синове Асен и Павел. Десислава пък има дъщеря Йоана от предишна връзка с бизнесмена Ивайло.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 59 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пенсионер от Варна

    102 7 Отговор
    😂💩🤣💩😂💩🤣💩😂😂😂😂 !!!

    11:17 08.11.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    143 7 Отговор
    Айдеее, и тази ритна легена.

    Коментиран от #36

    11:17 08.11.2025

  • 3 Ах Ох

    121 7 Отговор
    Боожеееее, защо така ма?

    11:17 08.11.2025

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    142 8 Отговор
    Омекна либералът Росен!🦧🌈🤣🌈🦧

    11:18 08.11.2025

  • 5 ккк

    169 10 Отговор
    то се очакваше ,този мунньо да се пренася в зайчарника и без това е кукла на конци от там

    11:18 08.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Последния Софиянец

    190 13 Отговор
    Как го търпеше този плужек досега?

    Коментиран от #100, #101

    11:19 08.11.2025

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    135 8 Отговор
    Заради тази трагична вест,требе обявим тридневен траур!🦧🕌😪🕌🦧

    11:19 08.11.2025

  • 9 Съдията

    160 8 Отговор
    Ужас, ирландската пастирка губи хубавото си фамилно име Банов и се връща към Плевню. И завинаги ще си остане Чехлю.😂

    11:20 08.11.2025

  • 10 Обективни истини

    126 9 Отговор
    Поредния му разтурен брак на този турбо краен евроатлантик. Жалко, че ги харесвах, като министър,нищо не става от него- щайга.

    11:20 08.11.2025

  • 11 Абе

    171 3 Отговор
    Ква манекенка бе, таа беше синопТичка.

    Коментиран от #21

    11:20 08.11.2025

  • 12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    102 5 Отговор
    ДрОгарят "Банов" сега шъ рИве безутешно😒

    11:21 08.11.2025

  • 13 Е , тя

    160 3 Отговор
    майка ѝ върви топтан с дъщеря си , на издръжка на мъжете ѝ . Плевньо си намери майстора , тая беше ясно , че ще го изцеди като лимон .

    Коментиран от #24

    11:21 08.11.2025

  • 14 Верно ли

    153 4 Отговор
    "... Все още не е ясно дали с тях е заминала и майката на Деси, която се грижеше за децата и домакинството и се ползваше с особена симпатия от Плевнелиев..." - и кво сега? Дъщерята се изнесе, майката остана ли :))))

    Коментиран от #97

    11:21 08.11.2025

  • 15 село

    155 6 Отговор
    Тя пак много издържа с този. Омъжи се за парите му , но явно и това се оказа недостатъчно.
    А бабата може и да е останала. Сега поне няма да го дели с никого.

    Коментиран от #22, #25

    11:21 08.11.2025

  • 16 Лост

    153 11 Отговор
    Само не това.Сега през ден ще е по телевизията и ще говори,че Путин е виновен.

    Коментиран от #40

    11:21 08.11.2025

  • 17 Мда

    163 5 Отговор
    Те се научиха труженичките, жениш се, раждаш и после чао!
    Осигурена за цял живот!
    Време е в България проституция та да се узакони. Ерген, Биг Брадъра люпилня за бъдещи ВИП проститутки.

    11:21 08.11.2025

  • 18 12340

    109 7 Отговор
    Роско си е тръгнал, Деси много го бие, щото загаря манджата... пък и не му става:))

    11:21 08.11.2025

  • 19 Ах Ох

    82 4 Отговор
    Ма тя и майка й си тръгнала, Боожеееее.

    11:22 08.11.2025

  • 20 НАБОРЕ

    57 5 Отговор
    ПОМАГАТ -----БАБИНИ ЗЪБИ (BINDII)- ЗА МЪЖКИТЕ РАБОТИ

    11:23 08.11.2025

  • 21 Пеперуда

    133 5 Отговор

    До коментар #11 от "Абе":

    От цвят на цвят ! Нито манекенка , нито синоптичка ! Къдроглава и куха селянка .

    11:23 08.11.2025

  • 22 Абе

    34 5 Отговор

    До коментар #15 от "село":

    Ти представяш ли си, кАжи чесно.

    11:24 08.11.2025

  • 23 Напуснала

    69 7 Отговор
    гнездото и насадила Плевня на пачи яйца .

    11:24 08.11.2025

  • 24 Mими Кучева🐕‍🦺

    76 2 Отговор

    До коментар #13 от "Е , тя":

    Да ,мама Банова е стара перачка интересчийка !😎🤣🤣🤣🤣🤣👍

    11:25 08.11.2025

  • 25 Абе да бе

    74 5 Отговор

    До коментар #15 от "село":

    И сега Роско баща ли ще е или дядо на децата?

    11:26 08.11.2025

  • 26 123456

    69 6 Отговор
    Е, как да не се зарадва човек на такава новина ! Сигурно ще му вземе и фамилията и росния вече няма да е Банов ... позор ! Дали го е заплюла в лицето на тръгване ....?

    11:29 08.11.2025

  • 27 Абе

    84 6 Отговор
    козата си сака пръч

    11:29 08.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Лили Шпекова 🥒

    68 5 Отговор
    Дори отварата от бабини зъби не помогна на Росен.😪

    11:30 08.11.2025

  • 30 Плевньо сега под чии чехъл ще да е?

    91 5 Отговор
    Тази кифла също не успя да изтърпи голия охльов

    11:31 08.11.2025

  • 31 Сорос

    53 5 Отговор
    Бившият вече се е сгодил със старата си нова любов Александър.

    11:31 08.11.2025

  • 32 Бай Ху (By Who)

    77 6 Отговор
    Тази новина ме растърси повече от обкръжаването на покровск.

    11:35 08.11.2025

  • 33 Последния Софиянец

    62 7 Отговор
    Майка и остава с президента.
    Деса ги е засекла

    Коментиран от #39

    11:36 08.11.2025

  • 34 Перо

    79 3 Отговор
    Селска гювендия и Атлантик-джендър, как се изтърпяха до сега не знам! Сега как ще намери Банова джендърия за интервюта в предаването и или и тя като Малкоданска ще се върне към синоптичните прогнози!

    11:37 08.11.2025

  • 35 Деси Банова

    46 4 Отговор
    Не се радвам на мек

    11:37 08.11.2025

  • 36 Бай Ху (By Who)

    27 7 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Господине, казва се исплиска легена.
    Рита се камбаната, но за радос тук случая не е такъв.

    Коментиран от #44

    11:38 08.11.2025

  • 37 Мухаа ха!

    74 2 Отговор
    Златният телец на живо! Изпитана технология,на всички златотърсачки в бегето.От квартална джукла,с три кила силикон в гърдите и джуки превърнати в трътка на стара пуйка,до елитните " вървелки" докопали се до екран, или псевдоелитни предавания.Така,докато не попаднат на някой онанист- комплексар с много пачки.Следва буйна любов, задължително с пищна сватба,задължителен граждански брак( църковен е за дуене) ,вирене на краци,докато му роди едно,а дори и две.След това С огом със здраве,последвано от юридическо дране на живо,с някой мастит адвокат.Между другото: Свалям им шапка на такива жени! Смъквайте им по три кожи ,без упойка,на такива пишман- мъже!

    11:41 08.11.2025

  • 38 ганев

    36 3 Отговор
    Е....МИ...2 ЖЕНИ НА ..1 МЯСТО....НЕЕЕ...СТАВААААААА

    11:41 08.11.2025

  • 39 007 лиценз ту кил

    40 4 Отговор

    До коментар #33 от "Последния Софиянец":

    Бре, ти да видиш ирландската пастирка. Да му се не надява човек.

    11:41 08.11.2025

  • 40 Моарейн

    34 4 Отговор

    До коментар #16 от "Лост":

    Ако не е Путин, то със сигурност ще са виновни Тиквун и Шиши.

    11:44 08.11.2025

  • 41 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    59 4 Отговор
    И Банова разкри ,че евро-атлантическата русофобска преродена ирландска пастирка е най обикновен лгбти п•••••рас и затова тая си бие камшика от него..

    11:44 08.11.2025

  • 42 Р Г В

    71 5 Отговор
    Логичен завършек ,каква драма в личния живот на бивш Президент а от години домошар и дома....присл....на манеке....
    Ако се върнем назад в годините ще осъзнаем че думите на първата му съпруга / ега си президента който избраха / са основателни. Истината рано или късно лъсва.

    11:45 08.11.2025

  • 43 Посвършили са

    38 6 Отговор
    му паричните знаци, затова...

    Коментиран от #74

    11:46 08.11.2025

  • 44 Господине,

    21 2 Отговор

    До коментар #36 от "Бай Ху (By Who)":

    Изговатя се изплиска и така се и пише...не иСплиска.

    Коментиран от #48

    11:46 08.11.2025

  • 45 Жечка

    45 4 Отговор
    То е цяло чудо как го изтърпя толкова време.Надявям се да го източи подобаващо.Този самовлюбен пинчер го заслужава.

    11:46 08.11.2025

  • 46 Дън Бай

    35 5 Отговор
    На Банова вече не и става и пастирката я изгонила.

    11:47 08.11.2025

  • 47 Хората

    28 7 Отговор
    се събират и разделят, животът продължава, къде е новината?!

    Пожелавам им да намерят пътя си!

    11:47 08.11.2025

  • 48 поправям се,

    9 1 Отговор

    До коментар #44 от "Господине,":

    Изговаря...

    11:47 08.11.2025

  • 49 Този не може да е е

    52 2 Отговор
    Бившата синоптичка, която през годините се прочу с креватните си подвизи с известни лица, сред които и Димитър Бербатов, не устискала да си държи краката събрани. От година и нещо тя имала млад любовник, който й давал в спалнята тази наслада, която не очаквала изобщо от мъжа си.

    11:48 08.11.2025

  • 50 Шута

    30 3 Отговор
    Пастирката е отказала повече да мие чинии и са и били шута.

    11:48 08.11.2025

  • 51 Плевнелиев

    51 2 Отговор
    Росен Плевнелиев се къса да угажда на Банова, уреди я с предаване в телевизията, прави всичко, за да се чувстват тя и децата чудесно, но... не я чукал. Тоест не я чукал добре, хвърлиха бомбата източниците.

    Според мнозина, Деси Банова прави изключително малоумна грешка като оставя съпруга си, заради единия чеп, защото когато онзи й се насити, ще остане не само без подкрепата на мъжа си, но и без възможностите му

    Коментиран от #52

    11:49 08.11.2025

  • 52 Чепът си е баш много важен

    14 5 Отговор

    До коментар #51 от "Плевнелиев":

    Не е така.

    11:51 08.11.2025

  • 53 Фейк на часа

    39 4 Отговор
    Сега нашият многоуважаван бивш президент ще се омъжи за своя нов приятел.

    Коментиран от #55

    11:53 08.11.2025

  • 54 Мале, мале

    35 4 Отговор
    Росен е по.мак- Расим Асанов Плевне или Росен Асенов Плевненлиев.

    11:55 08.11.2025

  • 55 Ихооо

    27 4 Отговор

    До коментар #53 от "Фейк на часа":

    За нидал ше се омъжи, двамата са заклети евроатлантици

    11:56 08.11.2025

  • 56 Фейк на часа

    44 3 Отговор
    Само едно допълнение, искам да отбележа, че съм напълно сериозен. Според вас какви общи ценности имат заедно и на какви теми са си говорили двамата, че са решили да съдадат семейство?

    Коментиран от #108, #110

    11:57 08.11.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Одобрявам

    24 8 Отговор
    Те не си подхождаха. Мухъла като го видиш и се чудиш как такава красавица е с него.

    12:03 08.11.2025

  • 59 Нищо чудно

    29 4 Отговор
    Изтече му семейния мандат. Красивата кобилка трябва да се язди редовно а той не може.

    Коментиран от #64

    12:06 08.11.2025

  • 60 И двамата са брак

    28 2 Отговор
    Тотален

    12:07 08.11.2025

  • 61 Мдаааа.... ясно

    28 5 Отговор
    Пак Путин виноват....

    12:07 08.11.2025

  • 62 бай ви ухилко

    15 3 Отговор
    благодаря за загрижеността и сърдечните комплименти
    молете се за мен да не ми вземе половината парици и имот

    12:08 08.11.2025

  • 63 Да помогнем на

    19 3 Отговор
    дъщерята Йоанка и сина Йоан ....

    12:08 08.11.2025

  • 64 Факт

    15 2 Отговор

    До коментар #59 от "Нищо чудно":

    Всеки с проблемите си!

    12:09 08.11.2025

  • 65 роско

    15 1 Отговор
    Този кой беше?

    12:09 08.11.2025

  • 66 Убедително

    46 3 Отговор
    Гледах интервю с нея, как го обикнала и т. н. , но нещо не и повярвах. Явно и тя не си е вярвала.

    12:10 08.11.2025

  • 67 Боко праните гащи

    28 4 Отговор
    Роската е мека мара

    12:11 08.11.2025

  • 68 БАРС

    30 5 Отговор
    АБЕ ТО ПО ХОРАТА ХОДИ.АМА ТУКА НЕЩО МОРКОВЪТ МУ ЯВНО ПОСТОЯННО му СОЧИ 6.30 ЧАСА. А СКОРО ЩЕ ИМА ДРУГА НОВИНА ,ЧЕ ДЕСИТО СИ Е НАМЕРИЛА НЕЩО МНОГО ПО МЛАДО ОТ НЕЯ И ЧЕ Е ЩАСЛИВА И ПО ВСЯКА ВЕРОЯТНОСТ ЩЕ СИ ПЛАЩА ЯКО НА МЛАДОКА ОТ ПАРИТЕ придуОбити то Ще са мил.от развода А И ВИЛИ И КЪЩИ В ГЪРЦИЯ И Т.Н.можеби Росен НЯМА ПОВЕЧЕ да сё ПОКАЗВА пред ТВ и да оплюва Раша.

    12:11 08.11.2025

  • 69 Ха ха ха ха

    19 7 Отговор
    Изглеждаха като красавицата и нейния чичо от провинцията облечен в костюм. Тя все още така красива а той все със същия костюм и същата провинция.

    12:14 08.11.2025

  • 70 Вероятно психаря

    10 6 Отговор
    Бие жени

    12:14 08.11.2025

  • 71 Браво

    14 7 Отговор
    Хубавите ябълки прасетата ги ядат, но тя явно се е усетила.

    12:16 08.11.2025

  • 72 Е, то остава

    33 5 Отговор
    Жена му да се е изнесла, а тъщата да е останала! Голям смях щеше да падне!

    12:18 08.11.2025

  • 73 Гредай сега

    16 6 Отговор
    Колко мераклии ще се редят на опашка. Все на един ще върже. От сега му завиждам.

    12:18 08.11.2025

  • 74 ТУКА СЕ

    6 1 Отговор

    До коментар #43 от "Посвършили са":

    ИЗЛЪГА

    12:18 08.11.2025

  • 75 Хей мъже

    28 11 Отговор
    Плюете по Роско,ама нали знаите че и вие няма да сте вечно сексуални?Ще ви омекнат и вашите генитали.Така че по-полека с обидите.

    12:19 08.11.2025

  • 76 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    38 2 Отговор
    Всяка меркантилна женка може да трае ЛГБТ съпруг докато е финансово красив.

    ПОсле шут изотзаде.

    12:23 08.11.2025

  • 77 Евроджендър

    26 4 Отговор
    Е то беше ясно че с тая обратна ръкавица всичко беше само за парлама

    12:24 08.11.2025

  • 78 маке

    26 3 Отговор
    Време е вече Роската да се омъжи официално

    12:40 08.11.2025

  • 79 Крум

    22 4 Отговор
    Крайно време..беше...тая п-ка Плевнелиев трябва да си намери някой травестит...всички да са щастливи...

    12:41 08.11.2025

  • 80 Механик

    31 3 Отговор
    Ах тази дълга ръка на Кремъл!!! Ах този лош, лош Путин!!
    А като се сетя какви суперлативи леехте за "влюбената двойка" и за огромното им щастие!!
    То беше либоф, то беше чуду.

    12:43 08.11.2025

  • 81 Коста

    16 3 Отговор
    Дрса го е фАанала на калъп с Асан Василев

    12:46 08.11.2025

  • 82 хмммм

    12 1 Отговор
    Чехълчо я излъга..

    12:56 08.11.2025

  • 83 Деса. Б

    23 2 Отговор
    Мила Роси, пренасям се при фитнес треньора ми, не ме чакай.

    13:04 08.11.2025

  • 84 ООрана държава

    14 3 Отговор
    То се знаеше, тоя пуtио не става за нищо

    13:07 08.11.2025

  • 85 Само да добавя

    13 2 Отговор
    Богатые тоже плачут. Гледахме сериала най-напред по руската телевизия.

    13:12 08.11.2025

  • 86 Крайно време беше!

    12 2 Отговор
    Даже закъсня!Дано да е успяла да му вземе и парите!

    13:22 08.11.2025

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Исторически парк

    12 2 Отговор
    Ама щял да си запази фамилията банов😆😆

    13:25 08.11.2025

  • 89 Евала, най-накрая и е дошъл акъла

    16 1 Отговор
    Този чехъл за нищо не става. Но от друга страна и синоптичката май го използва за трамплин. Абе факт, е че тоя е бк.

    13:25 08.11.2025

  • 90 Путин е виновен

    23 1 Отговор
    Тия руски диверсии , край нямат . Забелязани са руските агенти Баширов , и кой беше другият ? Които подло са му сипвали Бром в кафето. От там нататък се сещате какво става със семейният живот . или по- точно , какво не става . Пари , пари , ама трябва котарака да играе .

    Коментиран от #103

    13:26 08.11.2025

  • 91 Исторически парк

    17 3 Отговор
    Росен банов и феминистките вече не го щат 😆 поне му отнела децата и няма да израстнат гейчета😂

    13:27 08.11.2025

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Някой

    21 2 Отговор
    АМИ Тя много коне е яздила преди него
    А лапни шарана сега се усети

    13:30 08.11.2025

  • 94 То е ясно

    18 2 Отговор
    Какво да прави тази милфка с тоя дядо. Тя си иска страст, някой да я сграбчи и да я поразвее като байрак. Този не само, че е грозен, но е жалък и не е истински мъж! С плужеци, мекотели и слуги никоя уважаваща себе си женане може да бъде

    13:30 08.11.2025

  • 95 Смешник

    18 3 Отговор
    Изглежда не може повече да търпи този мухльо

    13:30 08.11.2025

  • 96 Много им се иска на някои

    7 2 Отговор
    It to end with them, ама то свършва с мен, понеже съм по-кефеща. Не визирам специално Плевнелиев и ДеСи. Ама Хейма... 😀

    13:37 08.11.2025

  • 97 Минувач

    27 3 Отговор

    До коментар #14 от "Верно ли":

    МОже синоптичката да е хванала Плевню да и изневерява с майка и, хахахха! Там си е било любовен триъгълник, явно... Плевню остава с майка и да му готви и чисти, щото пък тая кокона дъщеря и не я бива в нищо домакинско. Така и така Плевню одъртява и вече сексът става мираж, по-добре да си остави бабето да шета.

    13:50 08.11.2025

  • 98 Анонимен

    18 3 Отговор
    Оставила ли му е чехлите?

    13:51 08.11.2025

  • 99 кире

    11 3 Отговор
    сигурно Плевню се е заигравал с тъщата...

    14:00 08.11.2025

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 За пари

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    За пари. Ето как.

    14:01 08.11.2025

  • 102 Ами

    13 4 Отговор
    евроатлантика спря да готви и пере , и му биха шута...

    14:10 08.11.2025

  • 103 Моряка

    15 2 Отговор

    До коментар #90 от "Путин е виновен":

    Разбира се,че това са дългите ръце на Путин- Баширов и Петров.Дали не трябва да обявим война на Русия? Все пак са отнели най ценното на български Президент!Добър урок за нашите кокошкари от мнозинството на Шиши и Боко,,които отнеха само колите на Президента.

    14:17 08.11.2025

  • 104 ТАСС

    14 3 Отговор
    Чехльо в руски форум: Банова уехала с ребят – это Путин виноват!
    Въпрос: Плевню бросила хозяйка, кто виновен угадай-ка?

    14:20 08.11.2025

  • 105 Буха ха

    10 2 Отговор
    Парите ли свършиха, или го хвана на калъп с негър?

    14:24 08.11.2025

  • 106 Възможно ли е

    5 2 Отговор
    Синята птичка да е намерила по-голям чехлАл, съмявам сЪ...

    14:24 08.11.2025

  • 107 Чочо

    5 2 Отговор
    Като го е изградил,къде е водопадчето?
    И тук намирисва на корупция
    А за раздялата....браво на момичето.
    То с тази мома(Плевнелиев)как се живее??????😃

    14:26 08.11.2025

  • 108 Моряка

    6 3 Отговор

    До коментар #56 от "Фейк на часа":

    То семейство само с общи ценности и теми за разговор не се гради.Първичното е тръпката,така ни е създала природата.

    14:33 08.11.2025

  • 109 мдаааа

    15 2 Отговор
    Каквото президенстването му, такова и семействането му....

    14:35 08.11.2025

  • 110 ежко

    4 1 Отговор

    До коментар #56 от "Фейк на часа":

    Как какви!Разбира се, евроатлантически!

    14:37 08.11.2025

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Моряка

    14 1 Отговор
    Не е много джентълменско така да се подиграваме с който и да е мъж при такава ситуация.На всеки може да се случи.

    Коментиран от #114

    14:41 08.11.2025

  • 113 Да бе!

    19 0 Отговор
    Ако Банова беше свестна съпруга, тя щеше да живее при първия си мъж.Точка по въпроса!

    Коментиран от #121

    14:43 08.11.2025

  • 114 Докера

    10 0 Отговор

    До коментар #112 от "Моряка":

    Много правилно си посочил – не бива да се подиграваме с мъж!

    14:45 08.11.2025

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 !!!?

    5 5 Отговор
    То и на Мистър Кеш семейството е в насипно състояние - явани единия удари другия...ама тяхна си работа !!!?

    Коментиран от #123

    15:00 08.11.2025

  • 117 Въпрос

    6 2 Отговор
    Е, кой ще го търпи дълго това мекотело?

    15:01 08.11.2025

  • 118 Фил

    8 3 Отговор
    За чехльо се знае отдавна ,че има бая баджанаци.
    Знае се също, че си пада по къдрявата сю..

    15:05 08.11.2025

  • 119 Пловдив

    4 1 Отговор
    РП сигурно е добър бизнесмен, но не биваше да се вре в политиката, от която не разбира.

    15:12 08.11.2025

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 да бе, да

    1 1 Отговор

    До коментар #113 от "Да бе!":

    тук явно само мъже коментират
    За да оцелее един брак, трябва работа и от двете страни: 50:50.
    Повечето от мъжете се изживяват като собственици в един брак.

    15:50 08.11.2025

  • 122 Горски

    2 2 Отговор
    Десито иска да играе доминиращата роля и да му държи юздите. Явно не се справя с домакинската работа готвене, чистене, пране и гладене.

    16:05 08.11.2025

  • 123 Въпрос

    1 1 Отговор

    До коментар #116 от "!!!?":

    А на твоя идол Лиши?

    Коментиран от #124

    16:26 08.11.2025

  • 124 Грешка

    1 0 Отговор

    До коментар #123 от "Въпрос":

    Шиши

    16:27 08.11.2025

  • 125 666

    0 0 Отговор
    ха ха ха тя горката си иска бор в задния си двор а неговия отдавна е изсъхнал

    16:28 08.11.2025

  • 126 Кака

    2 0 Отговор
    И защо да си разваля рая - той готви, гледа децата, тя е с фитнес инструктора?

    16:36 08.11.2025

  • 127 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    1 0 Отговор
    Роската явно вече открито е тръгнал по мъже и изобщо не се крие...

    16:37 08.11.2025

  • 128 Кифлата се усети, че няма да има пари

    1 0 Отговор
    Кифла дарявана любов за много пари

    16:38 08.11.2025