Деси Банова категорично отхвърли слуховете за раздяла с Росен Плевнелиев

Десислава Банова-Плевнелиева категорично отхвърли съобщенията за евентуална раздяла с бившия президент Росен Плевнелиев, пише Woman.bg.
В интернет се появи информация, че телевизионерката е напуснала семейното жилище заедно с децата си. Семейството реагира бързо с обща усмихната снимка в социалните мрежи, придружена от пожелание за „любов и светлина“.
Това не е първият път, когато циркулират неверни слухове за двойката. Подобни твърдения се появиха и преди пет години, също през есента. Тогава Банова-Плевнелиева заяви: „Обичаме се с Росен! Изобщо няма нищо вярно в това, че се развеждаме. Ние двамата си гледаме децата и сме щастливи.“
Връзката между бившата синоптичка и президента Росен Плевнелиев започна неочаквано след интервю, което тя му взе. Познанството прерасна в любовна история, довела до брак и раждането на общото им дете - Йоан. Десислава предпочита да пази сина си от медийното внимание и не публикува негови снимки в социалните мрежи.
За Плевнелиев това е трети брак след две предишни раздели. От втория си брак с Юлияна той има синове Асен и Павел. Десислава пък има дъщеря Йоана от предишна връзка с бизнесмена Ивайло.
