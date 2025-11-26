В Русия забраниха романа "То" на Стивън Кинг заради "нетрадиционни взаимоотношения"

Руското издателство АСТ изтегли копия от романа на американския автор Стивън Кинг „То“ след оплаквания относно "изобразяването на нетрадиционни взаимоотношения", заяви генералният му директор Татяна Горская.
„Да, цяла партида от романа беше изтеглена. Имаше обжалване и Руският книжен съюз проведе предварителен преглед. За какво бяха оплакванията? Неспазване на действащото законодателство“, каза тя.
Източникът на агенцията добави, че „То“ се публикува в Русия от десетилетия и никой не е правил подробно проучване на романа от дълго време. В момента AST провежда друг, вътрешен преглед на произведението. „За щастие, вече е възможно да се използва изкуствен интелект за преглед на публикувани книги. Съвсем наскоро започнахме да използваме тези технологии. В крайна сметка обаче прегледът се извършва от човек-експерт“, отбеляза Горская.
Въз основа на прегледа екипът на издателството ще реши дали да етикетира романа на Кинг в съответствие с руското законодателство. „В случай на сериозни, неприемливи несъответствия, ще се свържем директно с притежателя на авторските права с искане да разрешим редактиране на текст“, заключи изпълнителният директор на AST.
Романът преди това беше премахнат от продажба на руските пазари. Книгата изчезна и от рафтовете на книжарниците.
„То“ е роман на ужасите, публикуван за първи път през 1986 г. от Viking Press. Произведението изследва теми, важни за Кинг: силата на паметта, силата на обединена група и влиянието на травмите в детството върху живота в зряла възраст. Основната сюжетна линия проследява седем приятели от измисления град Дери, Мейн, които се борят с чудовище, убиващо деца, способно да приеме всякаква физическа форма, черпейки от най-дълбоките страхове на жертвите си. Разказът се развива в паралелни времеви линии, едната съответстваща на детството на главните герои (1958 г.), а другата на тяхната зряла възраст (1985 г.).
1 Здрасти
07:50 26.11.2025
07:50 26.11.2025
2 Пич
07:51 26.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Щом ги е страх
07:59 26.11.2025
07:59 26.11.2025
5 Абе
в олимпийски спорт и им дадоха златни медали западните извратеняци:)))Тук роман на ужасите тип халтура голям проблем и пропуск за младото поколение :)),едва ли не:))))
08:00 26.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Георги
08:01 26.11.2025
08:01 26.11.2025
8 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":"ДЕСЕТ МАЛКИ НЕГЪРЧЕТА"😄
08:02 26.11.2025
9 451 градуса по Фаренхайт
08:02 26.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Защо да четат Стивън Кинг
08:02 26.11.2025
08:02 26.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Коквото повикало
До коментар #7 от "Георги":Такжва се обадило.
08:03 26.11.2025
08:03 26.11.2025
14 Ами
До коментар #4 от "Щом ги е страх":Точно щото е фантасмагория без нищо стойностно,каквито извращения на запад ги въздигнат до ниво Содом и Гомор ряпа да яде:)))
08:04 26.11.2025
15 1488
ама що ме триетеИбанвате
08:04 26.11.2025
16 Липса на разум
До коментар #1 от "Здрасти":Четенето на такива откривенни идиотщини си е чиста загуба на време и води до загуба на разсъдък. Те, нашите деца са по- добре е това отношение от русначетата, защото напълно спряха да четат поради функционална неграмотност.
08:04 26.11.2025
08:04 26.11.2025
17 Ти чел ли си ги?
До коментар #11 от "Защо да четат Стивън Кинг":Опитай.
08:05 26.11.2025
08:05 26.11.2025
18 Доктора
08:05 26.11.2025
08:05 26.11.2025
19 Евреин
08:07 26.11.2025
20 Софиянец
08:07 26.11.2025
08:07 26.11.2025
21 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #18 от "Доктора":Кой ? Тези дето забраниха в ЕсеС
ВСИЧКО РУСКО САМО ЗАЩОТО Е РУСКО ЛИ 🤔❓
08:07 26.11.2025
22 Георги
До коментар #13 от "Коквото повикало":всъщност руснаците не са забранили европейски автори, композитори, музиканти, спортисти, туристи, полети, компании, банки... нито са оправдавали терористични актове. Но ако това мислене ти помага да приемеш очевидно фашистките настроения в Европа - така да бъде.
08:07 26.11.2025
23 Мракът
08:08 26.11.2025
24 стоян георгиев
Стивън Кинг е откровен педофил!
08:08 26.11.2025
25 я па тоя
До коментар #17 от "Ти чел ли си ги?":През социализма беше трудно човек да се сдобие с друго четиво освен предложеното и одобреното от Партията. Примерно по реповете единственото издание с което можех да развивам английския си език бе едно английско издание Morning Star. Друго просто нямаше. По книжарниците абсурд да намериш друго освен българска и руска литература в оригинал. И нещо от рода на Чичо Томовата колиба и Детска морска енциклопедия, преведени на български език и минали цедката на партийната цензора.
08:11 26.11.2025
08:11 26.11.2025
26 Зевзек
До коментар #1 от "Здрасти":"Всеки ден благодаря, че не съм се родил в Русия"
Е друго си е в "демократичния" запад нали - тук никой не ви ограничава правата и можете да си избирате един от 32-та пола - пък в Русия ви ограничават само до 2 пола. Абе лоши руснаци - вие за това не ги харесвате.
08:14 26.11.2025
08:14 26.11.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Помнещ
До коментар #25 от "я па тоя":"единственото издание с което можех да развивам английския си език бе едно английско издание Morning Star. Друго просто нямаше"
Ами каква е разликата ако сега някой реши да развива руския си език - даже и Утринна звезда няма.
08:17 26.11.2025
08:18 26.11.2025
29 Няма как
До коментар #20 от "Софиянец":Те от рушнята са тръгнали.
08:18 26.11.2025
30 няма
До коментар #28 от "Помнещ":Няма ни Аганьок ни Мурзи лка. Но има интернет. Макар че за руснаците е здраво ограничен само до руски сайтове от Роскомнадзор.
08:19 26.11.2025
08:19 26.11.2025
31 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #25 от "я па тоя":А днес е трудно в ДЕМОКРАТИЧНИЯ ЕсеС да намериш "ДЕСЕТ МАЛКИ НЕГЪРЧЕТА" на Агата Кристи❗
А как е с "Чичо Томовата колиба" 🤔
08:19 26.11.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Варненец
08:21 26.11.2025
08:21 26.11.2025
35 Фен
08:21 26.11.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 руска тройка
До коментар #34 от "Варненец":Не че нещо, но най-голямото гей общество в света е ... московското.
08:23 26.11.2025
08:23 26.11.2025
39 Така беше
До коментар #25 от "я па тоя":Независимо от това комплексарската руска литература е трудно смилаема и безкрайно далечна за българина. Не че Стивън Кинг ни е близък... Нооо какво стана с "всички" гледни точки в "демократична" московия?
08:24 26.11.2025
08:24 26.11.2025
40 Сандо
До коментар #25 от "я па тоя":Не пиши лъжи,още са живи хората живели,чели и купували книги от ония години.И не забравяй,че превеждането и издаването на книги не е елементарна работа.А пък руснаците,вместо да четат книги-еднидневки,е по-добре да си обърнат към собствената необятна литература.
08:24 26.11.2025
08:24 26.11.2025
41 абе
До коментар #39 от "Така беше":ти много питаш нещо
08:25 26.11.2025
42 Помнещ
До коментар #30 от "няма":"Но има интернет. Макар че за руснаците е здраво ограничен само до руски сайтове от Роскомнадзор"
Руснаците са по-свободни в интернет отколкото ние тук - даже и форумите за електроника ги орязаха нашите та се наложи да правя руски VPN. Та с него мога директно да преценя къде цензурата е по-голяма. Тук забраниха даже Маша и Мечока.
Пък вие си повтаряйте опорките колкото искате ама с тях лъжете единствено себе си.
08:25 26.11.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 явно не си живял тогава
До коментар #40 от "Сандо":живуркал си.
08:27 26.11.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Традиционни ценности в русия са:
Даже и в театрите разиграват война.
08:28 26.11.2025
08:28 26.11.2025
47 Избирател
До коментар #39 от "Така беше":"Нооо какво стана с "всички" гледни точки в "демократична" московия?"
А какво стана със всички гледни точки в нашата кочина - сигурно е съвсем законно някаква лелка да плюе на конституцията за да е политкоректна и да отмени допитване до народа - то кой го интересува мнението на народа. Ето управляват ни някакви назначени хора в ЕС неизбирани от никого ама според пропагандата това е "върхът на демокрацията"
08:30 26.11.2025
08:30 26.11.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Зрител
До коментар #46 от "Традиционни ценности в русия са:":"С пушката и на фронта"
Ха ха ха, сега ми кажи колко американски филма има с военна тематика и колко руски. Ами че всеки втори филм на американците е за войните им по света.
08:32 26.11.2025
08:32 26.11.2025
51 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #45 от "няма няма":С това "хахаха" в края , явно показваш на НЕумните къде трябва да се смеят❗Като в сапунените сериали 😄❗
08:33 26.11.2025
52 интересен въпро
До коментар #50 от "Зрител":И също да каже колко руски филма има с невоенна тематика.
08:34 26.11.2025
08:34 26.11.2025
53 копейка
До коментар #47 от "Избирател":ти отговори на въпроса за московия стига с този уатабаутизъм...
08:37 26.11.2025
54 Бени Пича
До коментар #11 от "Защо да четат Стивън Кинг":Не ги четат защото и двамата описват "великата руска душа" такава каквато я видя света сега с войната в Украйна, диви, болшинството неграмотни, но за сметка на това алчни, кръвожадни зверове.
08:38 26.11.2025
08:38 26.11.2025
55 12340
... Нататък "нетрадиционни сексуални неща" са само у дървената кратуна, на написалия доноса!
08:38 26.11.2025
08:38 26.11.2025
56 Ццц
08:39 26.11.2025
57 той кинг е с голяма фантазия
08:40 26.11.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Зрител
До коментар #52 от "интересен въпро":Руски филми с невоенна тематика колкото искаш - много са им добри комедиите на руснаците за разлика от американските - те почти нямат свестни комедии. Свестни комедии от запада правят единствено французите и англичаните.
08:41 26.11.2025
08:41 26.11.2025
60 Алтернатива за Възраждане
08:41 26.11.2025
61 Зевзек
До коментар #54 от "Бени Пича":"диви, болшинството неграмотни, но за сметка на това алчни, кръвожадни зверове"
Много точно описа господарите си от краварника - по точно описание не съм срещал.
08:44 26.11.2025
62 Тореро
08:51 26.11.2025
08:51 26.11.2025
63 Читател
До коментар #55 от "12340":"Нататък "нетрадиционни сексуални неща"
Явно не си стигнал до края на книгата или според новите разбирания всички неща са си съвсем "традиционни".
08:53 26.11.2025
08:53 26.11.2025
64 Хаха
08:56 26.11.2025
65 разбира се
До коментар #62 от "Тореро":То затова късичкия им Фюpeр им си седи в бункеро. Викам да им правим и Коце ои Цомчо.
08:56 26.11.2025
66 12340
До коментар #63 от "Читател":Ами дай пример, моля!
08:58 26.11.2025
67 Зрителю
До коментар #59 от "Зрител":За театър говоря.. разиграват война в театъра.
Да не говорим за дечицата с пушки в детската градина как маршируват и с хартиени танкове.
08:58 26.11.2025
68 Абе ти да не си
До коментар #1 от "Здрасти":"То" на откачалката кинг, та се нервиш? :)
09:01 26.11.2025
09:01 26.11.2025
69 Гост
09:18 26.11.2025
70 Здрасти
До коментар #68 от "Абе ти да не си":Да си обикновен руснак е по-голям и реален ужас, отколкото измислените ужасии на Кинг.
09:19 26.11.2025
71 Читател
09:28 26.11.2025
72 Разбира се
09:32 26.11.2025