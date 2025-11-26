В Русия забраниха романа "То" на Стивън Кинг заради "нетрадиционни взаимоотношения"

Руското издателство АСТ изтегли копия от романа на американския автор Стивън Кинг „То“ след оплаквания относно "изобразяването на нетрадиционни взаимоотношения", заяви генералният му директор Татяна Горская.

„Да, цяла партида от романа беше изтеглена. Имаше обжалване и Руският книжен съюз проведе предварителен преглед. За какво бяха оплакванията? Неспазване на действащото законодателство“, каза тя.

Източникът на агенцията добави, че „То“ се публикува в Русия от десетилетия и никой не е правил подробно проучване на романа от дълго време. В момента AST провежда друг, вътрешен преглед на произведението. „За щастие, вече е възможно да се използва изкуствен интелект за преглед на публикувани книги. Съвсем наскоро започнахме да използваме тези технологии. В крайна сметка обаче прегледът се извършва от човек-експерт“, отбеляза Горская.

Въз основа на прегледа екипът на издателството ще реши дали да етикетира романа на Кинг в съответствие с руското законодателство. „В случай на сериозни, неприемливи несъответствия, ще се свържем директно с притежателя на авторските права с искане да разрешим редактиране на текст“, заключи изпълнителният директор на AST.

Романът преди това беше премахнат от продажба на руските пазари. Книгата изчезна и от рафтовете на книжарниците.

„То“ е роман на ужасите, публикуван за първи път през 1986 г. от Viking Press. Произведението изследва теми, важни за Кинг: силата на паметта, силата на обединена група и влиянието на травмите в детството върху живота в зряла възраст. Основната сюжетна линия проследява седем приятели от измисления град Дери, Мейн, които се борят с чудовище, убиващо деца, способно да приеме всякаква физическа форма, черпейки от най-дълбоките страхове на жертвите си. Разказът се развива в паралелни времеви линии, едната съответстваща на детството на главните герои (1958 г.), а другата на тяхната зряла възраст (1985 г.).