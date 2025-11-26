Новини
В Русия забраниха романа "То" на Стивън Кинг заради "нетрадиционни взаимоотношения"

В Русия забраниха романа "То" на Стивън Кинг заради "нетрадиционни взаимоотношения"

26 Ноември, 2025

  • то-
  • роман-
  • стивън кинг-
  • русия-
  • забрана

„То“ е роман на ужасите, публикуван за първи път през 1986 г. от Viking Press

В Русия забраниха романа "То" на Стивън Кинг заради "нетрадиционни взаимоотношения" - 1
Снимкa: Shutterstock
Елиза Алтунян Елиза Алтунян

Руското издателство АСТ изтегли копия от романа на американския автор Стивън Кинг „То“ след оплаквания относно "изобразяването на нетрадиционни взаимоотношения", заяви генералният му директор Татяна Горская.

„Да, цяла партида от романа беше изтеглена. Имаше обжалване и Руският книжен съюз проведе предварителен преглед. За какво бяха оплакванията? Неспазване на действащото законодателство“, каза тя.

Източникът на агенцията добави, че „То“ се публикува в Русия от десетилетия и никой не е правил подробно проучване на романа от дълго време. В момента AST провежда друг, вътрешен преглед на произведението. „За щастие, вече е възможно да се използва изкуствен интелект за преглед на публикувани книги. Съвсем наскоро започнахме да използваме тези технологии. В крайна сметка обаче прегледът се извършва от човек-експерт“, отбеляза Горская.

Въз основа на прегледа екипът на издателството ще реши дали да етикетира романа на Кинг в съответствие с руското законодателство. „В случай на сериозни, неприемливи несъответствия, ще се свържем директно с притежателя на авторските права с искане да разрешим редактиране на текст“, заключи изпълнителният директор на AST.

Романът преди това беше премахнат от продажба на руските пазари. Книгата изчезна и от рафтовете на книжарниците.

„То“ е роман на ужасите, публикуван за първи път през 1986 г. от Viking Press. Произведението изследва теми, важни за Кинг: силата на паметта, силата на обединена група и влиянието на травмите в детството върху живота в зряла възраст. Основната сюжетна линия проследява седем приятели от измисления град Дери, Мейн, които се борят с чудовище, убиващо деца, способно да приеме всякаква физическа форма, черпейки от най-дълбоките страхове на жертвите си. Разказът се развива в паралелни времеви линии, едната съответстваща на детството на главните герои (1958 г.), а другата на тяхната зряла възраст (1985 г.).


  • 1 Здрасти

    23 26 Отговор
    Всеки ден благодаря, че не съм се родил в Русия

    Коментиран от #16, #26, #68

    07:50 26.11.2025

  • 2 Пич

    24 15 Отговор
    Никой нищо няма да загуби , ако не прочете този роман !!! Ровичкането в злото привлича злото !

    07:51 26.11.2025

  • 4 Щом ги е страх

    18 16 Отговор
    От една книга фантасмагория, яко са го закъсали...

    Коментиран от #14

    07:59 26.11.2025

  • 5 Абе

    13 11 Отговор
    Те насред Европа мъже биха жени
    в олимпийски спорт и им дадоха златни медали западните извратеняци:)))Тук роман на ужасите тип халтура голям проблем и пропуск за младото поколение :)),едва ли не:))))

    08:00 26.11.2025

  • 7 Георги

    13 13 Отговор
    а в Европа забравиха всичко руско, просто защото е руско. Даже поляците са готови да амнистират терористични актове ако а насочени срещу Русия или руска собственост.

    Коментиран от #13

    08:01 26.11.2025

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    "ДЕСЕТ МАЛКИ НЕГЪРЧЕТА"😄

    08:02 26.11.2025

  • 9 451 градуса по Фаренхайт

    15 13 Отговор
    Да забранят книгите въобще тия фашаги. Безнравствена и безпросветна пасмина.

    08:02 26.11.2025

  • 11 Защо да четат Стивън Кинг

    12 10 Отговор
    когато си имат Лев Толстой. А защо не Достоевски!

    Коментиран от #17, #54

    08:02 26.11.2025

  • 13 Коквото повикало

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Георги":

    Такжва се обадило.

    Коментиран от #22

    08:03 26.11.2025

  • 14 Ами

    7 12 Отговор

    До коментар #4 от "Щом ги е страх":

    Точно щото е фантасмагория без нищо стойностно,каквито извращения на запад ги въздигнат до ниво Содом и Гомор ряпа да яде:)))

    08:04 26.11.2025

  • 15 1488

    9 6 Отговор
    в средата на романа има детска оргия дето бевърли свири на всичките момчета от бандата на неудачниците и така става "жена", а те "мьже", но явно в русия вече няма мъже и жени и затуй го цензурират

    ама що ме триетеИбанвате

    08:04 26.11.2025

  • 16 Липса на разум

    4 10 Отговор

    До коментар #1 от "Здрасти":

    Четенето на такива откривенни идиотщини си е чиста загуба на време и води до загуба на разсъдък. Те, нашите деца са по- добре е това отношение от русначетата, защото напълно спряха да четат поради функционална неграмотност.

    Коментиран от #37

    08:04 26.11.2025

  • 17 Ти чел ли си ги?

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "Защо да четат Стивън Кинг":

    Опитай.

    Коментиран от #25

    08:05 26.11.2025

  • 18 Доктора

    7 3 Отговор
    Ид@@ти сър....

    Коментиран от #21

    08:05 26.11.2025

  • 19 Евреин

    2 10 Отговор
    Гласувайте за ДПС ново начало! Бъдещето на България е Делян Пеевски!

    08:07 26.11.2025

  • 20 Софиянец

    8 9 Отговор
    Браво! Педофилията и содомията да си стоят на запад!

    Коментиран от #29

    08:07 26.11.2025

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    4 6 Отговор

    До коментар #18 от "Доктора":

    Кой ? Тези дето забраниха в ЕсеС
    ВСИЧКО РУСКО САМО ЗАЩОТО Е РУСКО ЛИ 🤔❓

    08:07 26.11.2025

  • 22 Георги

    7 10 Отговор

    До коментар #13 от "Коквото повикало":

    всъщност руснаците не са забранили европейски автори, композитори, музиканти, спортисти, туристи, полети, компании, банки... нито са оправдавали терористични актове. Но ако това мислене ти помага да приемеш очевидно фашистките настроения в Европа - така да бъде.

    08:07 26.11.2025

  • 23 Мракът

    10 7 Отговор
    над московията стова все по-черен. Горките рашки!

    08:08 26.11.2025

  • 24 стоян георгиев

    6 10 Отговор
    Западна простотия и содомия!

    Стивън Кинг е откровен педофил!

    08:08 26.11.2025

  • 25 я па тоя

    4 4 Отговор

    До коментар #17 от "Ти чел ли си ги?":

    През социализма беше трудно човек да се сдобие с друго четиво освен предложеното и одобреното от Партията. Примерно по реповете единственото издание с което можех да развивам английския си език бе едно английско издание Morning Star. Друго просто нямаше. По книжарниците абсурд да намериш друго освен българска и руска литература в оригинал. И нещо от рода на Чичо Томовата колиба и Детска морска енциклопедия, преведени на български език и минали цедката на партийната цензора.

    Коментиран от #28, #31, #39, #40

    08:11 26.11.2025

  • 26 Зевзек

    8 7 Отговор

    До коментар #1 от "Здрасти":

    "Всеки ден благодаря, че не съм се родил в Русия"

    Е друго си е в "демократичния" запад нали - тук никой не ви ограничава правата и можете да си избирате един от 32-та пола - пък в Русия ви ограничават само до 2 пола. Абе лоши руснаци - вие за това не ги харесвате.

    Коментиран от #27

    08:14 26.11.2025

  • 28 Помнещ

    3 4 Отговор

    До коментар #25 от "я па тоя":

    "единственото издание с което можех да развивам английския си език бе едно английско издание Morning Star. Друго просто нямаше"

    Ами каква е разликата ако сега някой реши да развива руския си език - даже и Утринна звезда няма.

    Коментиран от #30

    08:17 26.11.2025

  • 29 Няма как

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "Софиянец":

    Те от рушнята са тръгнали.

    08:18 26.11.2025

  • 30 няма

    3 5 Отговор

    До коментар #28 от "Помнещ":

    Няма ни Аганьок ни Мурзи лка. Но има интернет. Макар че за руснаците е здраво ограничен само до руски сайтове от Роскомнадзор.

    Коментиран от #42

    08:19 26.11.2025

  • 31 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    3 3 Отговор

    До коментар #25 от "я па тоя":

    А днес е трудно в ДЕМОКРАТИЧНИЯ ЕсеС да намериш "ДЕСЕТ МАЛКИ НЕГЪРЧЕТА" на Агата Кристи❗
    А как е с "Чичо Томовата колиба" 🤔

    08:19 26.11.2025

  • 34 Варненец

    3 5 Отговор
    Всичката извратения от запада извира!

    Коментиран от #38

    08:21 26.11.2025

  • 35 Фен

    2 3 Отговор
    Ами учат се от либералите. Те забраняват романи и филми с традиционни взаимоотношения, с негри, без сакати...

    08:21 26.11.2025

  • 38 руска тройка

    4 2 Отговор

    До коментар #34 от "Варненец":

    Не че нещо, но най-голямото гей общество в света е ... московското.

    Коментиран от #43

    08:23 26.11.2025

  • 39 Така беше

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "я па тоя":

    Независимо от това комплексарската руска литература е трудно смилаема и безкрайно далечна за българина. Не че Стивън Кинг ни е близък... Нооо какво стана с "всички" гледни точки в "демократична" московия?

    Коментиран от #41, #47

    08:24 26.11.2025

  • 40 Сандо

    3 3 Отговор

    До коментар #25 от "я па тоя":

    Не пиши лъжи,още са живи хората живели,чели и купували книги от ония години.И не забравяй,че превеждането и издаването на книги не е елементарна работа.А пък руснаците,вместо да четат книги-еднидневки,е по-добре да си обърнат към собствената необятна литература.

    Коментиран от #44

    08:24 26.11.2025

  • 41 абе

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Така беше":

    ти много питаш нещо

    08:25 26.11.2025

  • 42 Помнещ

    3 3 Отговор

    До коментар #30 от "няма":

    "Но има интернет. Макар че за руснаците е здраво ограничен само до руски сайтове от Роскомнадзор"

    Руснаците са по-свободни в интернет отколкото ние тук - даже и форумите за електроника ги орязаха нашите та се наложи да правя руски VPN. Та с него мога директно да преценя къде цензурата е по-голяма. Тук забраниха даже Маша и Мечока.

    Пък вие си повтаряйте опорките колкото искате ама с тях лъжете единствено себе си.

    08:25 26.11.2025

  • 44 явно не си живял тогава

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Сандо":

    живуркал си.

    08:27 26.11.2025

  • 46 Традиционни ценности в русия са:

    4 3 Отговор
    С пушката и на фронта.
    Даже и в театрите разиграват война.

    Коментиран от #50

    08:28 26.11.2025

  • 47 Избирател

    3 3 Отговор

    До коментар #39 от "Така беше":

    "Нооо какво стана с "всички" гледни точки в "демократична" московия?"

    А какво стана със всички гледни точки в нашата кочина - сигурно е съвсем законно някаква лелка да плюе на конституцията за да е политкоректна и да отмени допитване до народа - то кой го интересува мнението на народа. Ето управляват ни някакви назначени хора в ЕС неизбирани от никого ама според пропагандата това е "върхът на демокрацията"

    Коментиран от #53

    08:30 26.11.2025

  • 50 Зрител

    2 3 Отговор

    До коментар #46 от "Традиционни ценности в русия са:":

    "С пушката и на фронта"

    Ха ха ха, сега ми кажи колко американски филма има с военна тематика и колко руски. Ами че всеки втори филм на американците е за войните им по света.

    Коментиран от #52

    08:32 26.11.2025

  • 51 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "няма няма":

    С това "хахаха" в края , явно показваш на НЕумните къде трябва да се смеят❗Като в сапунените сериали 😄❗

    08:33 26.11.2025

  • 52 интересен въпро

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "Зрител":

    И също да каже колко руски филма има с невоенна тематика.

    Коментиран от #59

    08:34 26.11.2025

  • 53 копейка

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "Избирател":

    ти отговори на въпроса за московия стига с този уатабаутизъм...

    08:37 26.11.2025

  • 54 Бени Пича

    0 3 Отговор

    До коментар #11 от "Защо да четат Стивън Кинг":

    Не ги четат защото и двамата описват "великата руска душа" такава каквато я видя света сега с войната в Украйна, диви, болшинството неграмотни, но за сметка на това алчни, кръвожадни зверове.

    Коментиран от #61

    08:38 26.11.2025

  • 55 12340

    1 2 Отговор
    Книгата започва с убийството на хомосексуалист от местни бабаити в Дери и със съдействието на "То"...
    ... Нататък "нетрадиционни сексуални неща" са само у дървената кратуна, на написалия доноса!

    Коментиран от #63

    08:38 26.11.2025

  • 56 Ццц

    2 0 Отговор
    Правилно! Мисля, че е проява на лош вкус да се четат романи за кървави клоуни в днешно време. Който пък чак така иска - да си пусне украинската телевизия!

    08:39 26.11.2025

  • 57 той кинг е с голяма фантазия

    2 0 Отговор
    а хоръра е простоват . трябва да се чете бавно . доста са изкривени описанията и няма място да се помечтае . в юса имаше вълна от насилие с облечени кат палячовци насилници и убийци . около 20 случая . роман е отнесени от вихъра . ако ги четеш 2 те книги заедно е доста голямо удоволствие . американската култура е доста различна и от нашата . но имаме много копирачи в киното . от режисьорът зависи как една сцена от сценария ще е по зрелищна . дали по руски или по американски се нагласява . затова има беге филми с хорър сцени . уж за зрелищтност . но не е удоволствие . да се гледа .

    08:40 26.11.2025

  • 59 Зрител

    4 1 Отговор

    До коментар #52 от "интересен въпро":

    Руски филми с невоенна тематика колкото искаш - много са им добри комедиите на руснаците за разлика от американските - те почти нямат свестни комедии. Свестни комедии от запада правят единствено французите и англичаните.

    Коментиран от #67

    08:41 26.11.2025

  • 60 Алтернатива за Възраждане

    1 1 Отговор
    И трите епохални събития се случиха само за седмица. "Заедно пишем история", твърди Костадинов. Прав е - особено по отношение на защитата на традиционните европейски ценности - председателката на „Алтернатива за Германия“ Алис Зайдел е официално хомосексуална, гледа две деца с дългогодишната си партньорка, чийто произход е от Шри Ланка. Енигма е ще привнася ли "Възраждане" тия европейски ценности, или се ограничава с обмяна на опит на място.

    08:41 26.11.2025

  • 61 Зевзек

    3 1 Отговор

    До коментар #54 от "Бени Пича":

    "диви, болшинството неграмотни, но за сметка на това алчни, кръвожадни зверове"

    Много точно описа господарите си от краварника - по точно описание не съм срещал.

    08:44 26.11.2025

  • 62 Тореро

    2 1 Отговор
    Умни хора са Русите- братя!! Извратенията на тоз псевдо- писател, няма място по тез земи!

    Коментиран от #65

    08:51 26.11.2025

  • 63 Читател

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "12340":

    "Нататък "нетрадиционни сексуални неща"

    Явно не си стигнал до края на книгата или според новите разбирания всички неща са си съвсем "традиционни".

    Коментиран от #66

    08:53 26.11.2025

  • 64 Хаха

    1 1 Отговор
    А в Русия нямало цензура. Голям смях са другарите от КГБ.

    08:56 26.11.2025

  • 65 разбира се

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Тореро":

    То затова късичкия им Фюpeр им си седи в бункеро. Викам да им правим и Коце ои Цомчо.

    08:56 26.11.2025

  • 66 12340

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Читател":

    Ами дай пример, моля!

    08:58 26.11.2025

  • 67 Зрителю

    0 1 Отговор

    До коментар #59 от "Зрител":

    За театър говоря.. разиграват война в театъра.
    Да не говорим за дечицата с пушки в детската градина как маршируват и с хартиени танкове.

    08:58 26.11.2025

  • 68 Абе ти да не си

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Здрасти":

    "То" на откачалката кинг, та се нервиш? :)

    Коментиран от #70

    09:01 26.11.2025

  • 69 Гост

    1 0 Отговор
    Една сцена как някави пребият двама такива и веднага забрана .

    09:18 26.11.2025

  • 70 Здрасти

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Абе ти да не си":

    Да си обикновен руснак е по-голям и реален ужас, отколкото измислените ужасии на Кинг.

    09:19 26.11.2025

  • 71 Читател

    0 1 Отговор
    2022 г : Изпълняването на руска музика на публични места и вносът на голямо количество книги от Русия и Беларус вече са забранени в Украйна. Решението на парламента в Киев обхваща “произведения на автори, които са били или са граждани на държавата агресор".

    09:28 26.11.2025

  • 72 Разбира се

    1 0 Отговор
    Русизмът, дивашкият империализъм на Русия е точно това чудовище. Което тъпче и тормози другите. Чудовище, което ни най-малко иска някой да му се противопоставя.

    09:32 26.11.2025