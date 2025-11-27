Звездният кулинар Гай Фиери разкъса мускул на крака си на две по време на снимки

Кулинарната звезда Гай Фиери се придвижва с инвалидна количка, след като е получил сериозна травма по време на снимките на новото предаване „Flavortown Food Fight“. Телевизионният водещ съобщи пред Fox News Digital, че е „паднал по стълби“, когато единият му крак се плъзнал напред, а другият се закачил за праг, което довело до разкъсване на четириглавия мускул „на две“.

57-годишният готвач е приет по спешност в болница, където лекарят му заявил, че подобно разкъсване в центъра на най-масивната част на мускула почти не се среща в практиката. Според Фиери, обичайно травмите засягат сухожилието или неговото закрепване към костта, но в неговия случай мускулът буквално „експлодирал“ по средата.

Заради риска мускулните влакна да се свият, Гай Фиери е бил откаран директно в операционната. По време на инцидента на снимачната площадка са присъствали около 125 души, а продукцията е била в разгара си. Екипът обаче е намерил начин да продължи работата чрез адаптирани снимачни решения.

След операцията кулинарят използва патерици и инвалидна количка. Лекарите са му предписали да не стъпва на крака в продължение на осем седмици, след което предстои обездвижване в гипс и рехабилитация, която той се надява да започне „възможно най-скоро“. Водещият не уточни кога точно се е случил инцидентът, но определи преживяното като „неприятно“ и „осезаемо препятствие“.

За Деня на благодарността Гай Фиери е поверил кухнята на най-големия си син Хънтър, който му е писал шеговито: „Това е моят момент да блесна“. По думите на водещия и по-малкият му син Райдър, както и племенникът му Джулс, също умеят да готвят. „Ще режисирам всичко от инвалидната количка — аз давам указанията, а те изпълняват. Обикновено готвим за около 40 души, така че ни чака… приключение“, заяви Фиери.

Телевизионната звезда има двама синове — Хънтър (29 г.) и Райдър (19 г.) — от съпругата си Лори, за която е женен от 1995 г. Гай Фиери е известен и със своята позиция, че няма да остави наследство на децата си, освен ако не завършат висше образование.