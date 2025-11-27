Новини
Добра и лоша новина за Барселона

27 Ноември, 2025 17:15 515 0

  • фермин лопес-
  • футбол-
  • педри-
  • барселона-
  • контузия

Педри вече тренира наравно с останалите и вероятно ще се завърне в игра още този уикенд

Добра и лоша новина за Барселона - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Фермин Лопес е поредният контузен играч в лагера на Барселона. Испанецът почувства дискомфорт по време на мача от Шампионската лига срещу Челси, когато бе заменен в 61-вата минута, а днес изобщо не взе участие в тренировката на каталунците. От “Камп Ноу” излязоха с информацията, че Лопес има “лека травма на солеуса на десния крак и приблизителното време за възстановяването му ще бъде две седмици”.

Това означава, че Ханзи Флик няма да може да използва Фермин в мачовете с Алавес, Атлетико Мадрид, Бетис и вероятно този с Айнтрахт (Франкфурт) в Шампионската лига. Според “Спорт” това ще даде възможност на Дани Олмо да се завърне сред титулярите, като най-вероятно той ще започне в халфовата линия срещу Алавес.

Добрата новина от днес е, че Педри вече тренира наравно с останалите и вероятно ще се завърне в игра още този уикенд.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
