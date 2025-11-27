Добра и лоша новина за Барселона

Фермин Лопес е поредният контузен играч в лагера на Барселона. Испанецът почувства дискомфорт по време на мача от Шампионската лига срещу Челси, когато бе заменен в 61-вата минута, а днес изобщо не взе участие в тренировката на каталунците. От “Камп Ноу” излязоха с информацията, че Лопес има “лека травма на солеуса на десния крак и приблизителното време за възстановяването му ще бъде две седмици”.

Това означава, че Ханзи Флик няма да може да използва Фермин в мачовете с Алавес, Атлетико Мадрид, Бетис и вероятно този с Айнтрахт (Франкфурт) в Шампионската лига. Според “Спорт” това ще даде възможност на Дани Олмо да се завърне сред титулярите, като най-вероятно той ще започне в халфовата линия срещу Алавес.

Добрата новина от днес е, че Педри вече тренира наравно с останалите и вероятно ще се завърне в игра още този уикенд.

Fermín té una petita lesió al soli de la cama dreta i el temps de recuperació aproximat serà de dues setmanes pic.twitter.com/D6Nmjmg9md — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) November 27, 2025