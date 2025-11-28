Новини
След 13 години търсене: Биолог откри рядко цвете, привличащо мухи с миризма на мърша

28 Ноември, 2025 13:44

Растението е известно с отделянето на вещества, напомнящи за развалено месо, за да привлече опрашващи мухи

След 13 години търсене: Биолог откри рядко цвете, привличащо мухи с миризма на мърша - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Индонезийски биолог откри рядка рафлезия след 13 години търсене и се разплака от радост, съобщава Mothership.

Септиан Андрики и колегите му се натъкнали на рядкото цвете по време на експедиция в джунглите на Суматра. Растението е известно с отделянето на вещества, напомнящи за развалено месо, за да привлече опрашващи мухи. Биологът се надявал да види рафлезията в дивата природа повече от десетилетие. През ноември той най-накрая открил растението след няколко дни преход през джунглата.

Според Крис Торогуд от Оксфордския университет, който също участвал в експедицията, те не само открили цветето, но и го наблюдавали да цъфти в дивата природа. Това може да се счита за невероятен късмет, тъй като пъпката на рафлезията се развива в продължение на девет месеца, а периодът на цъфтеж продължава само няколко дни.

Рафлезиите са паразитни цветя и са напълно зависими от околните растения. Както съобщава Mothership, намирането им напоследък е станало много по-трудно поради човешкото въздействие върху околната среда. Торогуд обясни, че дори и без това, рафлезиите са много рядко срещани от изследователите в дивата природа и „тигрите ги виждат по-често от хората“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 1488

    1 0 Отговор
    открил е фикции.беге ?

    Коментиран от #2

    13:53 28.11.2025

  • 2 Напротив

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Открил е държавния бюджет на Република България!

    14:09 28.11.2025