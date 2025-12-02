Секси певица разкри тайната на връзката си с вратаря на Байерн Мюнхен

Израелската певица Ноа Кирел разкри как се е запознала с вратаря на Байерн Мюнхен Даниел Перец, който в момента е преотстъпен на Хамбургер.
През ноември влюбените се ожениха, припомя telegraph.bg, а сега красавицата говори за връзката им.
„И двамата имаме един и същ агент – Роберто. Той ни запозна. Даниел е мислел за мен от години и е искал да се свържем. След като най-накрая го направи, останалото е история“, разкрива през смях Ноа, която със състояние от 6 млн. евро е сред 14-те на най-богатите футболни половинки. Тя разкри и какво най-много харесва в своя любим.
„Неговата отдаденост, постоянството му, вярата му в себе си и невероятният му талант. Но най-вече обичам неговата доброта. Начинът, по който се отнася с всички и ги уважава. Той просто има огромно сърце. Предложението за брак беше чиста романтика! Даниел ми предложи на лодка по залез слънце в Израел“, добави пред „Билд“ Кирел, която е определяна като една от най-сексапилните изпълнителки в света.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 цербер
09:43 02.12.2025
3 бушприт
09:44 02.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Българин
До коментар #1 от "Каква":Този кавал няма ли приятели да го предупредят да не се жени за еврейка защото последствията са катастрофални?
Коментиран от #7
09:58 02.12.2025
6 БАРС
10:01 02.12.2025
7 Той
До коментар #5 от "Българин":също е евреин , роден е в Тел авив , сега играе за Байерн Мюнхен . Виждам , че на снимката са се облекли даже с национални баварски носии .
Коментиран от #8
10:02 02.12.2025
8 честен ционист
До коментар #7 от "Той":И внукът на Гьоринг стана юдеин. Даваха го по Дискавъри как рева като малко момченце пред равина и се моли цяла година, докато го поюдейчат.
10:06 02.12.2025