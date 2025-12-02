Новини
Секси певица разкри тайната на връзката си с вратаря на Байерн Мюнхен

2 Декември, 2025 09:29 1 171 8

През ноември влюбените се ожениха, припомя telegraph.bg, а сега красавицата говори за връзката им

Секси певица разкри тайната на връзката си с вратаря на Байерн Мюнхен - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Израелската певица Ноа Кирел разкри как се е запознала с вратаря на Байерн Мюнхен Даниел Перец, който в момента е преотстъпен на Хамбургер.

През ноември влюбените се ожениха, припомя telegraph.bg, а сега красавицата говори за връзката им.

A post shared by Noa Kirel (@noakirel)

„И двамата имаме един и същ агент – Роберто. Той ни запозна. Даниел е мислел за мен от години и е искал да се свържем. След като най-накрая го направи, останалото е история“, разкрива през смях Ноа, която със състояние от 6 млн. евро е сред 14-те на най-богатите футболни половинки. Тя разкри и какво най-много харесва в своя любим.

„Неговата отдаденост, постоянството му, вярата му в себе си и невероятният му талант. Но най-вече обичам неговата доброта. Начинът, по който се отнася с всички и ги уважава. Той просто има огромно сърце. Предложението за брак беше чиста романтика! Даниел ми предложи на лодка по залез слънце в Израел“, добави пред „Билд“ Кирел, която е определяна като една от най-сексапилните изпълнителки в света.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 цербер

    0 1 Отговор
    Ноа, която със състояние от 6 млн. евро е сред 14-те най-богати футболни половинки.

    09:43 02.12.2025

  • 3 бушприт

    3 2 Отговор
    Много е готино мацето!Тоя пич трябва да й се радва ежеминутно!

    09:44 02.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Българин

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Каква":

    Този кавал няма ли приятели да го предупредят да не се жени за еврейка защото последствията са катастрофални?

    Коментиран от #7

    09:58 02.12.2025

  • 6 БАРС

    3 0 Отговор
    ЯСНО, ЕВРЕЙСКА РЕКЛАМА.ЧАК ПЪК ДА Е СЕКСИ ТАЯ.

    10:01 02.12.2025

  • 7 Той

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    също е евреин , роден е в Тел авив , сега играе за Байерн Мюнхен . Виждам , че на снимката са се облекли даже с национални баварски носии .

    Коментиран от #8

    10:02 02.12.2025

  • 8 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Той":

    И внукът на Гьоринг стана юдеин. Даваха го по Дискавъри как рева като малко момченце пред равина и се моли цяла година, докато го поюдейчат.

    10:06 02.12.2025

