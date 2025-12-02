Секси певица разкри тайната на връзката си с вратаря на Байерн Мюнхен

Израелската певица Ноа Кирел разкри как се е запознала с вратаря на Байерн Мюнхен Даниел Перец, който в момента е преотстъпен на Хамбургер.

През ноември влюбените се ожениха, припомя telegraph.bg, а сега красавицата говори за връзката им.

„И двамата имаме един и същ агент – Роберто. Той ни запозна. Даниел е мислел за мен от години и е искал да се свържем. След като най-накрая го направи, останалото е история“, разкрива през смях Ноа, която със състояние от 6 млн. евро е сред 14-те на най-богатите футболни половинки. Тя разкри и какво най-много харесва в своя любим.

„Неговата отдаденост, постоянството му, вярата му в себе си и невероятният му талант. Но най-вече обичам неговата доброта. Начинът, по който се отнася с всички и ги уважава. Той просто има огромно сърце. Предложението за брак беше чиста романтика! Даниел ми предложи на лодка по залез слънце в Израел“, добави пред „Билд“ Кирел, която е определяна като една от най-сексапилните изпълнителки в света.