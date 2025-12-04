Новини
Първият ресторант с готвач с изкуствен интелект заработи в Дубай

4 Декември, 2025 14:30 649 7

  • дубай-
  • изкуствен интелект-
  • готвач-
  • кулинар-
  • готвене-
  • ai

AI готвачът е обучен върху хиляди рецепти

Първият ресторант с готвач с изкуствен интелект заработи в Дубай - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

В Дубай отвори врати заведение, което претендира да бъде първият ресторант в света с изкуствен интелект като главен готвач – още една стъпка към амбициите на града да се превърне в глобален център на иновациите. Новооткритият Woohoo привлича вниманието с шеф Айман – AI система, обучена върху хиляди рецепти и години изследвания в областта на молекулярната гастрономия. Технологичният алгоритъм генерира менюта, комбинира вкусове и оптимизира рецепти, докато реалното готвене остава в ръцете на човешкия екип.

Съоснователят на ресторанта Ахмет Ойтун Чакир заяви пред AFP, че вярва, че в бъдеще изкуственият интелект може да създава ястия, надминаващи човешките. Интересът към концепцията се засилва и от необичайните предложения в менюто – сред тях „тартар от динозавър“, ястие, представено като кулинарна интерпретация, вдъхновена от ДНК моделиране и сервирано върху „пулсираща“ чиния за допълнителен визуален ефект. Клиенти определят ястието като изненадващо вкусно, макар и концептуално провокативно.

Интериорът на Woohoo е създаден в стилистиката на научната фантастика – холограми, проектирани от AI, специални анимации и голям цилиндричен „мейнфрейм“, който визуализира цифровото ядро на ресторантската система. Турският готвач Серхат Каранфил ръководи кухнята и коригира финалния вкус на ястията, като описва процеса като „диалог“ между него и AI системата.

Макар проектът да привлича значителен интерес, известни шеф-готвачи подлагат на съмнение самата концепция за „AI готвач“. Шеф Мохамад Орфали, който е носител и на Мишлен звезди, посочва, че кулинарията изисква човешка интуиция, вкусова памет, душа и личен почерк, които не могат да бъдат възпроизведени от алгоритми. Според него изкуственият интелект може да бъде административен помощник, но не и творец.

В социалните мрежи ресторантът бързо набра популярност благодарение на специален Instagram акаунт, в който дигиталният аватар на шеф Айман споделя рецепти и съвети. Много клиенти признават, че именно онлайн шумът ги е довел до Woohoo, като определят концепцията като необичайна и силно атрактивна.

Откриването на Woohoo се вписва в стратегията на Дубай да интегрира изкуствения интелект във все повече сфери – от държавното управление до здравеопазването и туризма. Новият ресторант демонстрира как футуристичните технологии навлизат и в гастрономията, като поставят въпроса докъде може да стигне симбиозата между човек и машина в кухнята.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дали Ще Отчита ?

    2 0 Отговор
    Дали Ще Отчита ?

    Разликата !

    В Качеството !

    На Продуктите !

    За да Осигури !

    Резултат !

    С Перфектно !

    Качество !

    Или ще си Остане !

    Кръчмарска !

    Работа !

    14:49 04.12.2025

  • 2 За Слуга !

    2 0 Отговор
    За Слуга !

    СТАВА !

    14:50 04.12.2025

  • 3 Трол

    2 0 Отговор
    Ако ти направи лошо ядене, няма да можеш да го напсуваш.

    15:02 04.12.2025

  • 4 Лколкол

    3 0 Отговор
    Как опитва какво е сготвил главния готвач?

    Коментиран от #6

    15:04 04.12.2025

  • 5 Гост

    0 0 Отговор
    "Шеф Мохамад Орфали, който е носител и на Мишлен звезди, посочва, че кулинарията изисква човешка интуиция, вкусова памет, душа и личен почерк, които не могат да бъдат възпроизведени от алгоритми. Според него изкуственият интелект може да бъде административен помощник, но не и творец."

    Това е точното определение за всички т.н." изкуствени интелекти", не само по отношение на кулинарията, а относимо за всички области на живот! Реално това не е никакъв" интелект", а програмирана машина с определен алгоритъм! За да има интелект трябва да е способна на чувства, индивидуален почерк, любов, чувство за болка, страдание, щастие, удовлетвореност.... Не е възможно да го постигне машина!

    15:13 04.12.2025

  • 6 ОЛИВЕРНИК

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Лколкол":

    Е ПОНЕ НЯМА ДА П.... В ТЕНДЖУРАТА

    15:21 04.12.2025

  • 7 бушприт

    0 0 Отговор
    кулинарията изисква човешка интуиция, вкусова памет, душа и личен почерк, които не могат да бъдат възпроизведени от алгоритми. ТОЧНО ТАКА Е,ПРАВИЛНО Е КАЗАНО!

    15:21 04.12.2025