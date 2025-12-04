Първият ресторант с готвач с изкуствен интелект заработи в Дубай

В Дубай отвори врати заведение, което претендира да бъде първият ресторант в света с изкуствен интелект като главен готвач – още една стъпка към амбициите на града да се превърне в глобален център на иновациите. Новооткритият Woohoo привлича вниманието с шеф Айман – AI система, обучена върху хиляди рецепти и години изследвания в областта на молекулярната гастрономия. Технологичният алгоритъм генерира менюта, комбинира вкусове и оптимизира рецепти, докато реалното готвене остава в ръцете на човешкия екип.

Съоснователят на ресторанта Ахмет Ойтун Чакир заяви пред AFP, че вярва, че в бъдеще изкуственият интелект може да създава ястия, надминаващи човешките. Интересът към концепцията се засилва и от необичайните предложения в менюто – сред тях „тартар от динозавър“, ястие, представено като кулинарна интерпретация, вдъхновена от ДНК моделиране и сервирано върху „пулсираща“ чиния за допълнителен визуален ефект. Клиенти определят ястието като изненадващо вкусно, макар и концептуално провокативно.

Интериорът на Woohoo е създаден в стилистиката на научната фантастика – холограми, проектирани от AI, специални анимации и голям цилиндричен „мейнфрейм“, който визуализира цифровото ядро на ресторантската система. Турският готвач Серхат Каранфил ръководи кухнята и коригира финалния вкус на ястията, като описва процеса като „диалог“ между него и AI системата.

Макар проектът да привлича значителен интерес, известни шеф-готвачи подлагат на съмнение самата концепция за „AI готвач“. Шеф Мохамад Орфали, който е носител и на Мишлен звезди, посочва, че кулинарията изисква човешка интуиция, вкусова памет, душа и личен почерк, които не могат да бъдат възпроизведени от алгоритми. Според него изкуственият интелект може да бъде административен помощник, но не и творец.

В социалните мрежи ресторантът бързо набра популярност благодарение на специален Instagram акаунт, в който дигиталният аватар на шеф Айман споделя рецепти и съвети. Много клиенти признават, че именно онлайн шумът ги е довел до Woohoo, като определят концепцията като необичайна и силно атрактивна.

Откриването на Woohoo се вписва в стратегията на Дубай да интегрира изкуствения интелект във все повече сфери – от държавното управление до здравеопазването и туризма. Новият ресторант демонстрира как футуристичните технологии навлизат и в гастрономията, като поставят въпроса докъде може да стигне симбиозата между човек и машина в кухнята.