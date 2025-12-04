Внукът на легендарния Мохамед Али подгрява битката на Кубрат Пулев в Дубай

Внукът на легендарния Мохамед Али – Нико Али Уолш ще участва в галавечерта на 12 декември в Дубай, чието основно събитие е двубоят между Кубрат Пулев и Мурат Гасиев.

44-годишният Пулев ще защитава „регулярната“ световна титла в тежка категория на Световната боксова асоциация срещу 32-годишния руски боксьор.

По-рано същата вечер на ринга ще излезе 25-годишният Уолш, който ще се изправи срещу Стивън Сервада от Уганда в мач от средна категория.

Американецът направи професионалния си дебют през 2021 г., а към момента има в актива си 12 победи, две загуби и едно равенство.