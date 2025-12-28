Новини
Любослав Костов: Бизнесът да спре да гледа на майката като на "недостигащ кадър"

28 Декември, 2025 09:49

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

От години бизнесът предлага да се намали майчинството, втората година да изчезне и майките да се връщат бързо на работа, защото има "недостиг на кадри". Простете, но това е дъното на късогледото мислене! Това публикува на страницата си във фейсбук главният икономист на КНСБ Любослав Костов, цитиран от "Фокус".

По думите му по този начин бизнесът иска да реши моментен проблем, като съсипе дългосрочното бъдеще на нацията. "И всичко това на фона на демографска катастрофа. България изчезва. Но някой си мисли, че решението е жената да зареже бебето на 6 месеца и да тръгне да смята екселски таблици?"

"Да бъдеш родител, особено майка в първите години на детето, не е "отпуск" или “почивка". То е най-отговорната и най-неплатената работа на света. Там се кове характерът на следващото поколение", подчерта той.

Според икономиста феминизмът и еманципацията, в името на които жените бяха набутани в коловоза на 24/7 кариерата, изиграха лоша шега на обществото.

"Превърнаха желанието за семейство и деца в нещо второстепенно, почти ретроградно. “Първо кариерата, после семейство и деца". Пълни глупости! Всичко това е в услуга на абсолютния, ненаситен капитализъм и консуматорство, които искат от нас само да произвеждаме, да харчим и да работим до откат.

Жената трябва да има възможност да ражда деца и да ги отглежда пълноценно, а не да работи безсмислени неща само, за да "докаже", че е равна. Истинската еманципация е в избора, а не в задължението", добави Костов.

"Мъжът е стълбът. Основната му задача, от векове, е да осигури сигурност и прехрана. В едно здраво общество, мъжът трябва да изкарва достатъчно пари (и държавата трябва да създава условия за това, а не да мачка доходите), за да може жена му спокойно да си позволи да отглежда децата им, без да мисли за сметки.

Това не е връщане назад във времето. Това е връщане към природата и здравия семеен модел, който работи. Мъжът осигурява, жената отглежда. Бизнесът да спре да гледа на майката като на "недостигащ кадър" и да започне да я гледа като на човека, който създава бъдещите им клиенти, работници и данъкоплатци", каза още той.

Икономистът написа още, че тук някъде идва горчивината, че втората година майчинство и през 2026 г. ще бъде отново 780 лв. (398 евро). "Борислав Гуцанов беше предложил да се вдигне на 900 лв., но понеже си нямаме бюджет, това няма да се случи. Е, поне бизнесът е доволен. Едва ли ще са много майките, които няма да се върнат на работа с подобни суми, които държавата дава".


България
  • 1 Тракиец 🇺🇦

    11 11 Отговор
    Абсолютно съм съгласен на 💯% с Любослав Костов...браво за нормалните думи и мисли.. браво

    09:56 28.12.2025

  • 2 ЛЮБЕ

    30 3 Отговор
    Щом има недостиг на кадри ще задължите циганите да учат и да работят.
    Стига са чакали помощи.

    09:59 28.12.2025

  • 3 Тоя

    15 1 Отговор
    келеш ми захвалила Гуцанов , който бил предложил 900 лева за майчинство ?! И защо ли ? Защото знае , че НЯМА да стане !

    10:01 28.12.2025

  • 4 ХиХи

    16 2 Отговор
    На бизнеса трябв да му се забрани работа в Неделя най вече на търговските вериги както е в Гърция и Испания

    10:07 28.12.2025

  • 5 Бизнесмените - алчна измет

    11 3 Отговор
    Като няма майки след време няма да има кадри.

    10:17 28.12.2025

  • 6 Цървул

    11 1 Отговор
    Какво си се разтревожил . Скоро пакистанците ще те напълнят с новородени и с работници . Ще имаш избор кой да закараш у вас и да си го отглеждаш .

    10:22 28.12.2025

  • 7 Ивелин Михайлов

    8 3 Отговор
    и после като няма деца реват нема кадри

    10:23 28.12.2025

  • 8 "недостигащ кадър"

    5 2 Отговор
    има ли много службици на бюро и компютър ?
    десетки и стотици кандидатстват за една службица

    чорбаджиите искат много кандидати за да има повече молещи им се

    Коментиран от #12

    10:32 28.12.2025

  • 9 Шеф

    3 3 Отговор
    Майчинството в САЩ е три месеца. Стига развъждахме разни

    10:42 28.12.2025

  • 10 Нищоправеца

    5 3 Отговор
    Винаги се чудя наистина ли има хора, които се връзват на акъла на този и подобни нищоправци? Нямат по една секунда трудов стаж, НИКОГА през жалкия си ненужен живот не са създали нещо смислено за пет стотинки, НО са "икономисти" и "специалисти"

    10:47 28.12.2025

  • 11 Мунчо

    7 0 Отговор
    Това ме впечатли...."Там се кове характерът на следващото поколение".....като гледам 90% от майките така "коват" по цял ден с кафета и цигари по заведенията, докато децата са или в количката с телефона и чипс в ръка.....или пък бабите ги гледат за да могат майките им да ходят да си правят джуките и прическите докато клюкарят по козметичните салони.....пази Боже от подобна "загриженост" за възпитанието на децата.... 🤣🤣🤣

    10:57 28.12.2025

  • 12 Европейца

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от ""недостигащ кадър"":

    За теб и този под №5 и следващите, които ще пишат глупости за "злите" и "кръвожадни" работодатели: Щом си мислите, че е толкова лесно - станете работодатели бе! и ще покажете на останалите как се прави.... но за месец след това ще си сложите въжето сами

    10:58 28.12.2025

  • 13 Някой

    3 1 Отговор
    Напълно съм съгласен. Бизнеса е далновиден са о з себе си. Него интересува, че действията му допринасят за изчезването на държава. После бизнеса ще забегне в друга държава.

    11:04 28.12.2025

