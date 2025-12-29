Новини
Отвлякоха "Мис Русия 2022" на остров Бали, опитаха да я изнасилят

29 Декември, 2025 06:29, обновена 29 Декември, 2025 06:34

Анна Линикова сподели за случилото се в Instagram

Отвлякоха "Мис Русия 2022" на остров Бали, опитаха да я изнасилят - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Победителката в конкурса „Мис Русия 2022“ Анна Линикова твърди, че е била отвлечена и е била подложена на опит за изнасилване в Бали.

Моделът направи твърдението във видеоклип, публикуван на страницата ѝ в Instagram.

Според модела, „ориенталски“ мъж я е държал насилствено във вилата си, взел е телефона ѝ и се е опитал да я изнасили.

Линикова каза още, че е прекарала целия ден в полицейското управление, търсейки преводачи и подавайки жалба. Тя отбеляза, че Индонезия предлага „много добра защита“ за жените, със строги закони срещу домашното насилие. Моделът изрази надежда, че нападателят ще бъде депортиран или затворен.

През декември 2024 г. Линикова съобщи в полицията, че е била нападната от таксиметров шофьор в Санкт Петербург. Тя заяви, че конфликтът с таксиметровия шофьор е започнал заради грубото му поведение. Моделката казала на шофьора, че ще подаде жалба срещу него. След това мъжът сграбчил момичето и я е проклел.

Тя уточни, че „няма побой“. Жената обаче беше възмутена, че въпреки оплакването ѝ, парите за пътуването са били взети от сметката ѝ.


Русия


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Лека

    15 10 Отговор
    "Изнасилвача" има отвратителен вкус за жени..

    06:39 29.12.2025

  • 2 Да бе, да

    16 17 Отговор
    Изводът е, да си стоят в блатата. Инак само проблеми създават.

    06:40 29.12.2025

  • 3 007 /агент/

    14 8 Отговор
    Голема убавица, нема що... Парасынка !

    Но на остров Бали,
    100 % са я ....

    06:41 29.12.2025

  • 4 Стас

    11 2 Отговор
    Този шофьор явно не е добре с главата. Как ще се кара и злослови на такава красавица?!

    06:43 29.12.2025

  • 5 Нека да пиша

    10 10 Отговор
    Не успаха ,защото свалиха и гащите. И,припаднаха,долу излезе серниста задушлива миризма

    06:47 29.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Парички

    4 7 Отговор
    Заплатил й парички, но не е успял да се задоволи, понеже нямала достатъчно широка дупка за да й го вкара и от там идва проблема. Плащаш и после нищо!

    07:24 29.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тити

    5 8 Отговор
    Нормално да опитат от рашисткият мир.

    07:29 29.12.2025

  • 11 Хаха

    11 6 Отговор
    Отишла е там за да заработва, но изглежда плащането не е било достатъчно и го обявява за изнасилване

    07:33 29.12.2025

  • 12 Парички

    3 8 Отговор
    Ако беше и платил Путин, нямаше да има проблем, понеже той има достатъчно малко оплодително оръжия., даже щеше да му роди детенце. А тоя от остров Бали, даже да й е платил и 100 тона злато, пак няма как да се задоволи, понеже боздугана му е огромен и няма как да го вкара, но и след кекс пробата се оказало, че той си е поискал парите обратно. Тя не му ги е върнала и се стигнало до така нареченото "Изнасилване"!

    Коментиран от #13

    07:34 29.12.2025

  • 13 Факт

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Парички":

    Това в досието ли го прочете?

    07:51 29.12.2025

  • 14 Верно ли

    1 3 Отговор
    Да я отвлекат, разбирам... Но за изнасилване, да не е отвлечена от цял полк????

    Коментиран от #15

    07:59 29.12.2025

  • 15 Факт

    1 3 Отговор

    До коментар #14 от "Верно ли":

    Май ти действаш в група!

    08:02 29.12.2025

  • 16 Бикът от Шри Ланка

    4 3 Отговор
    ТОВА Е СЪДБАТА ВЕЧЕ НА РУЗКИЯ МАТРИЯЛ

    08:06 29.12.2025

  • 17 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    КАТО Е БИЛА НА БАЛИ,ДА ЛИ СА Я ...БАЛИ?

    08:09 29.12.2025

  • 18 Камион

    0 0 Отговор
    Била стояла "насилствено" във вилата му. Да, бе?!
    Ай стига. Блядката е изнагляла за повече от уговорените пари.
    ------
    А в таксите явно е искала да мине гратис.
    Да оди в Сибир, там да рИве.
    Много нагла нация!

    08:23 29.12.2025