Отвлякоха "Мис Русия 2022" на остров Бали, опитаха да я изнасилят

Победителката в конкурса „Мис Русия 2022“ Анна Линикова твърди, че е била отвлечена и е била подложена на опит за изнасилване в Бали.
Моделът направи твърдението във видеоклип, публикуван на страницата ѝ в Instagram.
Според модела, „ориенталски“ мъж я е държал насилствено във вилата си, взел е телефона ѝ и се е опитал да я изнасили.
Линикова каза още, че е прекарала целия ден в полицейското управление, търсейки преводачи и подавайки жалба. Тя отбеляза, че Индонезия предлага „много добра защита“ за жените, със строги закони срещу домашното насилие. Моделът изрази надежда, че нападателят ще бъде депортиран или затворен.
През декември 2024 г. Линикова съобщи в полицията, че е била нападната от таксиметров шофьор в Санкт Петербург. Тя заяви, че конфликтът с таксиметровия шофьор е започнал заради грубото му поведение. Моделката казала на шофьора, че ще подаде жалба срещу него. След това мъжът сграбчил момичето и я е проклел.
Тя уточни, че „няма побой“. Жената обаче беше възмутена, че въпреки оплакването ѝ, парите за пътуването са били взети от сметката ѝ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лека
06:39 29.12.2025
2 Да бе, да
06:40 29.12.2025
3 007 /агент/
Но на остров Бали,
100 % са я ....
06:41 29.12.2025
4 Стас
06:43 29.12.2025
5 Нека да пиша
06:47 29.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Парички
07:24 29.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тити
07:29 29.12.2025
11 Хаха
07:33 29.12.2025
12 Парички
Коментиран от #13
07:34 29.12.2025
13 Факт
До коментар #12 от "Парички":Това в досието ли го прочете?
07:51 29.12.2025
14 Верно ли
Коментиран от #15
07:59 29.12.2025
15 Факт
До коментар #14 от "Верно ли":Май ти действаш в група!
08:02 29.12.2025
16 Бикът от Шри Ланка
08:06 29.12.2025
17 Боруна Лом
08:09 29.12.2025
18 Камион
Ай стига. Блядката е изнагляла за повече от уговорените пари.
------
А в таксите явно е искала да мине гратис.
Да оди в Сибир, там да рИве.
Много нагла нация!
08:23 29.12.2025