Отвлякоха "Мис Русия 2022" на остров Бали, опитаха да я изнасилят

Победителката в конкурса „Мис Русия 2022“ Анна Линикова твърди, че е била отвлечена и е била подложена на опит за изнасилване в Бали.

Моделът направи твърдението във видеоклип, публикуван на страницата ѝ в Instagram.

Според модела, „ориенталски“ мъж я е държал насилствено във вилата си, взел е телефона ѝ и се е опитал да я изнасили.

Линикова каза още, че е прекарала целия ден в полицейското управление, търсейки преводачи и подавайки жалба. Тя отбеляза, че Индонезия предлага „много добра защита“ за жените, със строги закони срещу домашното насилие. Моделът изрази надежда, че нападателят ще бъде депортиран или затворен.

През декември 2024 г. Линикова съобщи в полицията, че е била нападната от таксиметров шофьор в Санкт Петербург. Тя заяви, че конфликтът с таксиметровия шофьор е започнал заради грубото му поведение. Моделката казала на шофьора, че ще подаде жалба срещу него. След това мъжът сграбчил момичето и я е проклел.

Тя уточни, че „няма побой“. Жената обаче беше възмутена, че въпреки оплакването ѝ, парите за пътуването са били взети от сметката ѝ.